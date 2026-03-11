Ce a putut spune fiul lui Ion Ţiriac despre bani! Declaraţiile unui miliardar care spun totul despre caracterul său - Antena Sport

Alexandru Ţiriac (48 de ani), fiul miliardarului român Ion Ţiriac, a revenit în România după 7 ani petrecuţi în Dubai, acolo unde se şi stabilise. Totul din cauza războiului din Orientul Mijlociu.

În acest context, Ţiriac Jr a venit cu un mesaj fără precedent pe reţelele de socializare, prin care a vorbit despre regulile şi principiile care l-au ajutat în viaţă. De asemenea, fiul fostului mare campion a vorbit direct şi despre felul în care gestionează averea moştenită.

Alexandru Ţiriac, mesaj tare despre bani şi principii

“1. Cuvântul tău este reputația ta. Încalcă-l o dată și oamenii își vor aminti pentru totdeauna. Vorbele nu costă nimic. Consecvența câștigă respectul.

2. Respectul începe acasă. Dacă nu poți să-ți onorezi părinții, familia sau pe tine însuți… nu te aștepta ca lumea să te onoreze.

3. Banii sunt un instrument, nu un trofeu. Urmărește-i pentru aplauze și te vor înrobi. Folosește-i pentru libertate și te vor servi.