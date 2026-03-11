Închide meniul
Ce a putut spune fiul lui Ion Ţiriac despre bani! Declaraţiile unui miliardar care spun totul despre caracterul său

Home | Diverse |

Ce a putut spune fiul lui Ion Ţiriac despre bani! Declaraţiile unui miliardar care spun totul despre caracterul său

Antena Sport Publicat: 11 martie 2026, 12:29

Ce a putut spune fiul lui Ion Ţiriac despre bani! Declaraţiile unui miliardar care spun totul despre caracterul său

Alexandru Ţiriac (48 de ani), fiul miliardarului român Ion Ţiriac, a revenit în România după 7 ani petrecuţi în Dubai, acolo unde se şi stabilise. Totul din cauza războiului din Orientul Mijlociu.

În acest context, Ţiriac Jr a venit cu un mesaj fără precedent pe reţelele de socializare, prin care a vorbit despre regulile şi principiile care l-au ajutat în viaţă. De asemenea, fiul fostului mare campion a vorbit direct şi despre felul în care gestionează averea moştenită.

Alexandru Ţiriac, mesaj tare despre bani şi principii

“1. Cuvântul tău este reputația ta. Încalcă-l o dată și oamenii își vor aminti pentru totdeauna. Vorbele nu costă nimic. Consecvența câștigă respectul.

2. Respectul începe acasă. Dacă nu poți să-ți onorezi părinții, familia sau pe tine însuți… nu te aștepta ca lumea să te onoreze.

3. Banii sunt un instrument, nu un trofeu. Urmărește-i pentru aplauze și te vor înrobi. Folosește-i pentru libertate și te vor servi.

4. Un om se dezvăluie sub presiune. Oricine poate părea puternic când viața este ușoară. Caracterul se arată când lucrurile devin dificile.

5. Cei trei F ai vieții: Faith. Family. Fortitudine. Credința dă direcție. Familia dă sens. Curajul te ajută să treci peste toate celelalte”, a scris Alexandru Ţiriac, pe Instagram.

“Majoritatea oamenilor își doresc succesul. Puțini sunt dispuși să facă eforturile necesare pentru a-l menține. Credință. Familie. Curaj. În vremuri de război și criză, rămâneți întotdeauna fideli principiilor voastre fundamentale”, a mai scris Ţiriac.

Ion Ţiriac nu mai este cel mai bogat român

The Forbes a updatat averile celor mai bogaţi oameni de afaceri din România, iar americanii susţin că Matei Zaharia (42 de ani) şi Ion Stoica (62 de ani), cofondatorii Databricks, au pus un avans considerabil în faţa lui Ion Ţiriac (86 de ani), cei trei fiind pe podium.

Astfel, dacă în 2025, Ion Ţiriac avea o avere de 2.1 miliarde de dolari, la începutul lui 2026, a crescut la 2.3 miliarde de euro, fostul tenisman fiind pe locul 3.

În schimb, Matei Zaharia şi Ion Stoica au avut un an 2025 extraordinar, dacă ţinem cont de estimările celor de la The Forbes: averea fiecăruia dintre cei doi a crescut de la 2.5 miliarde de dolari la 3.9 miliarde de dolari.

