Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Nota lui Ianis Hagi după ce a intrat de pe bancă în Galatasaray - Alanyaspor. Românul, precis, dar ineficient - Antena Sport

Home | Fotbal | Fotbal extern | Nota lui Ianis Hagi după ce a intrat de pe bancă în Galatasaray – Alanyaspor. Românul, precis, dar ineficient

Nota lui Ianis Hagi după ce a intrat de pe bancă în Galatasaray – Alanyaspor. Românul, precis, dar ineficient

Andrei Nicolae Publicat: 28 februarie 2026, 21:22

Comentarii
Nota lui Ianis Hagi după ce a intrat de pe bancă în Galatasaray – Alanyaspor. Românul, precis, dar ineficient

Ianis Hagi, în timpul unui meci / Facebook Alanyaspor

Ianis Hagi a evoluat puțin peste 33 de minute în meciul dintre Galatasaray și Alanyaspor, iar site-urile care acoperă îndeaproape cifre și statistici au venit imediat după fluierul final cu note pentru jucătorii implicați în partidă.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Pentru prestația sa de pe Rams Park, mijlocașul român a primit nota 6,3 din partea celor de la flashscore.com, în timp ce sofascore.com i-a dat 6,6.

Cum s-a descurcat Ianis Hagi în eșecul lui Alanyaspor cu Galatasaray

Fotbalistul care a purtat banderola de căpitan a echipei naționale în ultimele meciuri a fost inițial rezervă la Istanbul. În minutul 62, antrenorul Joao Pereira l-a aruncat în luptă pe Ianis la scorul de 2-1 în favoarea trupei “cim-bom”, iar cifrele sale înregistrate de atunci și până la final au arătat în felul următor:

  • 14/14 pase reușite
  • 5/5 pase în treimea adversă
  • 2/2 dueluri câștigate la nivelul gazonului

Deși Hagi a reușit să fie eficient și să nu facă greșeli în defensivă sau pe posesie, jucătorul nu a contribuit la vreo acțiune notabilă a echipei sale care să fi creat pericol la poarta lui Galata.

Pe site-ul flashscore.com, cel mai bine notați jucător de la Alanyaspor au fost mijlocașii Nicolas Janvier și Florent Hadergjonaj, care au primit 7,3. De cealaltă parte, sofascore.com l-a considerat pe atacantul Steve Mounie, care a și marcat, cel mai bun om al formației lui Ianis Hagi.

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine va câştiga titlul la piloţi în Formula 1, în 2026?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Afacerea care s-a triplat în România: peste 10.000 de firme active în 2024
Observator
Afacerea care s-a triplat în România: peste 10.000 de firme active în 2024
El este fotbalistul din Iran care a fost condamnat la moarte cu doar câteva zile înaintea bombardamentelor. Unde se află acum
Fanatik.ro
El este fotbalistul din Iran care a fost condamnat la moarte cu doar câteva zile înaintea bombardamentelor. Unde se află acum
22:27
Gică Popescu nu a mai rezistat și a făcut praf arbitrajul după meciul cu CFR: „Nu vreau să ajungem să scoatem echipa de pe teren”
22:24
Farul a cerut penalty în prelungirile meciului cu CFR Cluj. Verdictul: “Ar fi trebuit să se acorde 11 metri”
22:17
LIVE SCOREInter – Genoa 1-0. Echipa lui Cristi Chivu, duel cu formația patronată de Dan Șucu
21:57
Farul – CFR Cluj 1-2. Ardelenii se califică în play-off, după a zecea victorie la rând cu Daniel Pancu pe bancă
21:55
Daniel Pancu, criză de nervi în Farul – CFR Cluj. Și-a împins un coleg și e suspendat pentru meciul cu Dinamo
21:35
Prima reacție de la FIFA după izbucnirea războiului dintre SUA, Israel și Iran: “Toată lumea va fi în siguranță”
Vezi toate știrile
1 Un nou blat în fotbalul românesc, dezvăluit de Sabin Ilie: “Multă lume implicată. Schimbau mii de euro” 2 Cum mai poate prinde FCSB play-off-ul, după ce U Cluj a învins-o pe Oțelul. Șanse tot mai mici pentru campioană 3 Reacţia “U” Cluj după ce CCA a delegat la meciul cu Oțelul o rudă a unui oficial de la FCSB 4 Ce salariu avea Gabi Matei în Liga a 3-a. Fotbalistul pe care Gigi Becali a dat 600.000 de euro juca acum pe nimic 5 „Mai bun decât ne așteptam”. Andrei Nicolescu a anunțat când poate debuta George Pușcaș la Dinamo 6 De Rossi, despre Cristi Chivu după eliminarea din Ligă: “Acum pare un fraier”
Citește și
Cele mai citite
Care este, de fapt, motivul real pentru care Sorana Cîrstea şi Ion Ţiriac jr. s-au despărţitCare este, de fapt, motivul real pentru care Sorana Cîrstea şi Ion Ţiriac jr. s-au despărţit
Gică Craioveanu, cuvinte mari despre transferul uriaş pentru fotbalul românescGică Craioveanu, cuvinte mari despre transferul uriaş pentru fotbalul românesc
Blaturi pentru pariuri în fotbalul românesc. Percheziţii în Bucureşti şi în şase judeţeBlaturi pentru pariuri în fotbalul românesc. Percheziţii în Bucureşti şi în şase judeţe
Transfer la Universitatea Craiova. A fost anunţat oficialTransfer la Universitatea Craiova. A fost anunţat oficial