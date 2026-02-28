Nota lui Ianis Hagi după ce a intrat de pe bancă în Galatasaray - Alanyaspor. Românul, precis, dar ineficient - Antena Sport

Ianis Hagi a evoluat puțin peste 33 de minute în meciul dintre Galatasaray și Alanyaspor, iar site-urile care acoperă îndeaproape cifre și statistici au venit imediat după fluierul final cu note pentru jucătorii implicați în partidă.
Pentru prestația sa de pe Rams Park, mijlocașul român a primit nota 6,3 din partea celor de la flashscore.com, în timp ce sofascore.com i-a dat 6,6.
Cum s-a descurcat Ianis Hagi în eșecul lui Alanyaspor cu Galatasaray
Fotbalistul care a purtat banderola de căpitan a echipei naționale în ultimele meciuri a fost inițial rezervă la Istanbul. În minutul 62, antrenorul Joao Pereira l-a aruncat în luptă pe Ianis la scorul de 2-1 în favoarea trupei “cim-bom”, iar cifrele sale înregistrate de atunci și până la final au arătat în felul următor:
- 14/14 pase reușite
- 5/5 pase în treimea adversă
- 2/2 dueluri câștigate la nivelul gazonului
Deși Hagi a reușit să fie eficient și să nu facă greșeli în defensivă sau pe posesie, jucătorul nu a contribuit la vreo acțiune notabilă a echipei sale care să fi creat pericol la poarta lui Galata.
Pe site-ul flashscore.com, cel mai bine notați jucător de la Alanyaspor au fost mijlocașii Nicolas Janvier și Florent Hadergjonaj, care au primit 7,3. De cealaltă parte, sofascore.com l-a considerat pe atacantul Steve Mounie, care a și marcat, cel mai bun om al formației lui Ianis Hagi.
