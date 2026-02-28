Nota lui Ianis Hagi după ce a intrat de pe bancă în Galatasaray - Alanyaspor. Românul, precis, dar ineficient - Antena Sport

Ianis Hagi a evoluat puțin peste 33 de minute în meciul dintre Galatasaray și Alanyaspor, iar site-urile care acoperă îndeaproape cifre și statistici au venit imediat după fluierul final cu note pentru jucătorii implicați în partidă.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Pentru prestația sa de pe Rams Park, mijlocașul român a primit nota 6,3 din partea celor de la flashscore.com, în timp ce sofascore.com i-a dat 6,6.

Cum s-a descurcat Ianis Hagi în eșecul lui Alanyaspor cu Galatasaray

Fotbalistul care a purtat banderola de căpitan a echipei naționale în ultimele meciuri a fost inițial rezervă la Istanbul. În minutul 62, antrenorul Joao Pereira l-a aruncat în luptă pe Ianis la scorul de 2-1 în favoarea trupei “cim-bom”, iar cifrele sale înregistrate de atunci și până la final au arătat în felul următor:

14/14 pase reușite

5/5 pase în treimea adversă

2/2 dueluri câștigate la nivelul gazonului

Deși Hagi a reușit să fie eficient și să nu facă greșeli în defensivă sau pe posesie, jucătorul nu a contribuit la vreo acțiune notabilă a echipei sale care să fi creat pericol la poarta lui Galata.

Pe site-ul flashscore.com, cel mai bine notați jucător de la Alanyaspor au fost mijlocașii Nicolas Janvier și Florent Hadergjonaj, care au primit 7,3. De cealaltă parte, sofascore.com l-a considerat pe atacantul Steve Mounie, care a și marcat, cel mai bun om al formației lui Ianis Hagi.