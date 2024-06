Ce a putut dezvălui cea mai cunoscută amantă din România despre milionarul român care şi-a înşelat soţia cu ea timp de 16 ani! - Antena Sport

Galerie (50) Ce a putut dezvălui cea mai cunoscută amantă din România despre milionarul român care şi-a înşelat soţia cu ea timp de 16 ani! Vica Blochina / Instagram Vica Blochina şi Victor Piţurcă au avut o relaţie timp de 16 ani. Iată ce a putut dezvălui cea mai cunoscută amantă din România despre fostul selecţioner al naţionalei. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Vica Blochina a susţinut că, în afară de cea cu ea, Victor Piţurcă a avut şi alte relaţii extraconjugale. Ce a putut dezvălui cea mai cunoscută amantă din România despre milionarul român care şi-a înşelat soţia cu ea timp de 16 ani! „Recunosc că am fost amanta lui Piţurcă. Nu mai sunt de 16 ani cu el. Acum sunt mama copilului lui Victor Piţurcă. Nu mai am nicio treabă cu el. Întotdeauna mi-am asumat. Amantă, aşa scrie în DEX. Dacă ai fost într-o relaţie cu un băiat căsătorit, cu şaiba pe deget, ai fost amantă. Aşa se numeşte la voi în România. Eu am fost iubita lui Victor Piţurcă, aşa am considerat atunci. Reclamă

Reclamă 4

Au trecut 16 ani şi eu nu mai am nicio treabă cu această persoană. Nu mă văd, nu vorbesc cu el, nimic.

Tot timpul sunt blamate femeile… Eu am fost a doua persoană care a fost în viaţa lui şi am plecat. În afară de mine au mai fost încă foarte multe.

Eu când am ieşit cu acest om (n.r.: Victor Piţurcă) nu ştiam că are familie şi soţie. Nici prin cap nu mi-a trecut. Am aflat după aia.

Reclamă

(…) La noi toate certurile au fost legate de bani. Inclusiv paternitate şi chestii din astea, au fost legate de bani. Şi nu vorbim de sume foarte mari”, a spus Vica Blochina în emisiunea ei online. Victor Piţurcă, dezvăluiri rare despre soţia lui: „Am fost foarte norocos”! A recunoscut că era absent din sânul familiei! Victor Piţurcă a făcut dezvăluiri rare despre soţia lui, Maria. Fostul selecţioner al României se consideră foarte norocos că a întâlnit-o pe Maria Piţurcă. Cei doi au împreună doi copii, Claudia şi Alex, dar îl cresc împreună şi pe băiatul lui „Piţi” din relaţia extraconjugală cu Vica Blochina. Victor Piţurcă a recunoscut că lipsea foarte des de acasă în perioada în care era fotbalist. A precizat că era mai mereu în cantonament. „În sensul ăsta (n.red.: al familiei) am fost foarte norocos. Așa le spun și copiilor mei, și lui Alexandru, care deja are probleme. Trebuie să știi ce alegi. Norocul, de obicei, și-l face omul. Așa s-a întâmplat la mine. Am fost și mare norocos să dau peste o femeie extrem de echilibrată. Sigur că așa mi-am crescut-o și eu. La 17 ani am cunoscut-o, la Târgu Jiu. Ea era încă elevă la liceu. (…) A terminat liceul și a intrat la facultate în Craiova și s-a mutat în casa mea din Craiova. Eu făceam naveta Craiova-Scornicești”, a declarat Victor Pițurcă, în podcastul lui Nasrin Ameri. Victor Piţurcă îi este recunoscător soţiei sale că a ţinut casa când el era plecat şi fiindcă o ţine şi acum. „Foarte greu. Eu nu prea am știut cum au crescut copiii mei. Numai soția mea s-a ocupat, eu eram numai în cantonamente. Nu știam viața de familie, nu veneam. Văd acum soții de fotbaliști care apar în fotografii, selfie-uri, dezbrăcate. Cum să țină o astfel de… (n.red.: relație). E foarte greu. Pentru o soție de fotbalist e foarte grea viața. Trebuie să stai majoritatea timpului singură. Sunt niște sacrificii, mai ales dacă ai copii”, a mai declarat Victor Piţurcă pentru sursa citată.