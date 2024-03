Ce a putut găsi Oana Roman la mormântul mamei sale, la câteva zile după ce Mioara Roman a fost îngropată! Anunţul vedetei - Antena Sport

Reclamă

Mioara Roman a murit pe 23 februarie şi a fost înmormântată în urmă cu 5 zile, la Cimitirul „Reînvierea” din Capitală. Slujba de înmormântare a fost făcută la Biserica Sfântul Gheorghe Nou.

Gabriela Lucuţar, supranumită „Regina Întunericului”, s-a ocupat de înmormântarea Mioarei Roman. Fosta soţie a lui Petre Roman a decedat după ce a suferit un stop cardio-respirator în azilul din Snagov în care era internată.

Reclamă

Mioara Roman a fost căsătorită de două ori. Prima dată a fost într-un mariaj de 12 ani cu fostul antrenor al naţionalei feminine de scrimă, Iosif Zilahy. După, şi-a refăcut viaţa alături de Petre Roman. S-a despărţit de fostul premier în 2007, după o căsnicie de trei decenii.

Ce a mărturisit „Regina Întunericului” despre înmormântarea Mioarei Roman

Gabriela Lucuţar dădea detalii despre înmormântarea Mioarei Roman, pe care chiar ea a organizat-o.

„Am vorbit în detaliu absolut tot cu Oana despre înmormântarea mamei ei încă de când medicii i-au spus că mai are 10 la sută șanse să supraviețuiască. Am stabilit absolut tot, Oana a venit la mine la firmă și am pus la punct tot, șase ore am stat împreună și am discutat.

Reclamă 4 / 0/3

Ea mi-a cerut să fie un eveniment decent, organizat însă la superlativ, cu fast, pentru că doamna Mioara a fost o personalitate impozantă. „Oana și-a dorit cel mai mult ca eu să o fac frumoasă pe mama ei pe ultimul drum” Oana și-a dorit cel mai mult ca eu să o fac frumoasă pe mama ei pe ultimul drum, pentru că a fost o femeie frumoasă. Îi vom face un procedeu care se numește tanatoestetică funerară, o procedură de reconstrucție. Pentru funeralii, Oana a solicitat foarte multe flori albe, un munte de flori albe, se vor împarți foarte multe pachete pentru persoanele nevoiașe. Va fi dusă cu o limuzină de lux, iar slujba va fi oficiată de patru preoți”, declara Gabriela Lucuţar pentru click.ro. „Mama a plecat în linişte, în somn” Oana Roman a făcut mărturisiri despre cum a încetat din viaţă mama ei. Fiica Mioarei Roman le-a mulţumit celor care au fost alături de familia ei în aceste momente grele. „Mama a plecat în liniște, mama a plecat liniștită, așa cum și-a dorit, în somn și mama a fost petrecută pe ultimul drum așa cum a meritat și așa cum trebuia și mă bucur că am reușit să fac asta pentru ea. Am refuzat să vorbesc și să comentez orice și o voi face în continuare. Eu cred că nu e creștinește să-i judecăm pe alții, nu e creștinește să tragem concluzii despre lucruri pe care nu le cunoaștem, nu e creștinește să acuzăm, să comentăm, să bârfim atunci când nu știm despre ce e vorba și când nu am fost acolo, în necunoștință de cauză totală, așa că eu consider că judecata celorlalți pe mine nu mă privește”, a transmis Oana Roman pe Instagram. „Mama a lăsat în urmă o moștenire umană, intelectuală, sufletească probabil unică” „Mama a fost, și este și va rămâne un om absolut fabulos, un om care a lăsat în urmă o moștenire umană, intelectuală, sufletească probabil unică. Asta e ceea ce rămâne în urma ei, asta e ceea ce va dăinui peste timp despre ea și a fost probabil una dintre cele mai respectate, apreciate, iubite și distinse femei din această țară și mă mândresc că a fost mama mea și că am putut să-i ofer până în ultima secundă tot ce a fost mai bun. Mama a meritat și a primit tot ce a fost mai bun. A fost iubită foarte mult, îngrijită astfel încât să i se prelungească viața atât de mult cât s-a putut și a fost privegheată și petrecută pe ultimul drum așa cum a meritat, în decență, în frumos, în iubire, într-un mod impecabil și îi mulțumesc lui Dumnezeu că mi-a dat puterea să pot face asta pentru ea până în ultima secundă. Închei aici și promit că o să mai revin. Mulțumesc mult tuturor”, a mai declarat Oana Roman. Reclamă

Cu cine va lupta FCSB pentru titlul din Liga 1? Rapid CFR Cluj Rapid şi CFR Cluj Rapid, CFR Cluj şi altele Vezi rezultatele Loading ... Loading ...