"Regina Întunericului" pregăteşte o înmormântare de lux pentru Mioara Roman. Care a fost preţul de plecare al funerariilor - Antena Sport

„Am vorbit în detaliu absolut tot cu Oana despre înmormântarea mamei ei încă de când medicii i-au spus că mai are 10 la sută șanse să supraviețuiască. Am stabilit absolut tot, Oana a venit la mine la firmă și am pus la punct tot, șase ore am stat împreună și am discutat.

Ea mi-a cerut să fie un eveniment decent, organizat însă la superlativ, cu fast, pentru că doamna Mioara a fost o personalitate impozantă.

Oana și-a dorit cel mai mult ca eu să o fac frumoasă pe mama ei pe ultimul drum, pentru că a fost o femeie frumoasă. Îi vom face un procedeu care se numește tanatoestetică funerară, o procedură de reconstrucție.

Gabriela Lucuţar: „Oana Roman a solicitat foarte multe flori albe, un munte de flori albe!”

Pentru funeralii, Oana a solicitat foarte multe flori albe, un munte de flori albe, se vor împarți foarte multe pachete pentru persoanele nevoiașe. Va fi dusă cu o limuzină de lux, iar slujba va fi oficiată de patru preoți„, a transmis Gabriela Lucuţar pentru click.ro.

Într-un interviu oferit în acest an, patroana firmei de pompe funebre, la care este asociată şi Anamaria Prodan, a dezvăluit care este preţul de plecare pentru o înmormântare. Date fiind cerinţele familiei Mioarei Roman, e de aşteptat ca suma finală să fie cu mult mai mare.

„La noi, la firma de pompe funebre, pentru o înmormântare, pornim de la suma de 5.000 de lei, este accesibil pentru toată lumea. Ce nu se știe, e că eu fac și înmormântări pentru cei care nu-și permit, este un act de caritate, de milostivenie. Am făcut asta, de câteva ori, am înmormântat și gratis„, spunea „Regina Întunericului” pentru Playtech. Anamaria Prodan şi-a luat dric şi s-a afişat cu Gabriela Lucuţar Anul trecut, fosta soţie a lui Laurenţiu Reghecampf a condus dricul pe străzile din Bucureşti. Anamaria Prodan s-a mândrit cu limuzina funerară de lux cumpărată din Italia. Nu s-a ferit să stea la volan şi anunţa că va da lovitura. Impresarul a intrat în afacerea organizării înmormântărilor cu buna ei prietenă Gabriela Lucuţar, cea care este poreclită „Regina Întunericului”. “Moartea este la fel ca și nașterea, botezul sau ca orice altă petrecere. Ea trebuie să arate perfect. Atunci când îți faci ieșirea din viață, aceasta trebuie făcută superb, pentru ca amintirea ta să dăinuie pentru totdeauna. Noi facem ceva demn de o viață trăită doar în picioare, facem ceva măreț! Ați văzut și la mama mea și la majoritatea artiștilor mari ai României. Partenera mea Gabriela este cea care m-a făcut să mă apropii de această lume și să înțeleg că nu trebuie să-mi fie teamă și că trebuie să fac perfecțiune și din moarte. Noi facem lucruri aparte! Lucruri memorabile și unice, care să dăinuie peste timp”, a declarat atunci Anamaria Prodan. Agentul de jucători nu se opreşte la un singur dric. Vrea să cumpere mai multe maşini funerare de lux, pentru a nu avea rival în domeniul înmormântărilor. Reclamă

