FCSB, decizie în regim de urgență. Acțiunea campioanei după transferul lui Mamadou Thiam - Antena Sport

FCSB a reușit să îl transfere pe Mamadou Thiam de la Universitatea Cluj în schimbul sumei de 50.000 de euro, plus serviciile definitive ale lui Andrei Gheorghiță, care inițial fusese doar împrumutat la “șepcile roșii”. În urmă cu puțin timp, campioana a luat o decizie în regim de urgență, în contextul în care senegalezul nici măcar nu a fost prezentat oficial la echipă.

Thiam va încasa la FCSB 30.000 de euro pe lună și va deveni cel mai bine plătit jucător, alături de Florin Tănase.

FCSB l-a înregistrat deja pe Thiam la LPF

Roș-albaștrii știu că vor avea nevoie cât mai repede de serviciile fotbalistului de 30 de ani, în contextul în care Daniel Bîrligea este singurul atacant apt de joc în momentul de față. Cu Denis Alibec în recuperare, Thiam are șanse să își facă apariția în tricoul campioanei încă din etapa viitoare, iar FCSB s-a asigurat că acest lucru se poate întâmpla.

Clubul a decis să îl înregistreze pe senegalez la LPF, deși el nici măcar nu a fost prezentat oficial la echipă. Cel mai probabil, acest lucru se va întâmpla după revenirea campioanei din Scoția, unde roș-albaștrii o înfruntă pe Aberdeen în manșa tur a play-off-ului Europa League.

Pe lpf.ro, la secțiunea dedicată clubului FCSB, Mamadou Thiam apare deja pe listă, deși nu are o fotografie în tricoul roș-albastru. Atacantul are atașat și numărul pe care îl va folosi, respectiv 93.