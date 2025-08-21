FCSB, decizie în regim de urgență. Acțiunea campioanei după transferul lui Mamadou Thiam - Antena Sport

FCSB a reușit să îl transfere pe Mamadou Thiam de la Universitatea Cluj în schimbul sumei de 50.000 de euro, plus serviciile definitive ale lui Andrei Gheorghiță, care inițial fusese doar împrumutat la “șepcile roșii”. În urmă cu puțin timp, campioana a luat o decizie în regim de urgență, în contextul în care senegalezul nici măcar nu a fost prezentat oficial la echipă.
Thiam va încasa la FCSB 30.000 de euro pe lună și va deveni cel mai bine plătit jucător, alături de Florin Tănase.
FCSB l-a înregistrat deja pe Thiam la LPF
Roș-albaștrii știu că vor avea nevoie cât mai repede de serviciile fotbalistului de 30 de ani, în contextul în care Daniel Bîrligea este singurul atacant apt de joc în momentul de față. Cu Denis Alibec în recuperare, Thiam are șanse să își facă apariția în tricoul campioanei încă din etapa viitoare, iar FCSB s-a asigurat că acest lucru se poate întâmpla.
Clubul a decis să îl înregistreze pe senegalez la LPF, deși el nici măcar nu a fost prezentat oficial la echipă. Cel mai probabil, acest lucru se va întâmpla după revenirea campioanei din Scoția, unde roș-albaștrii o înfruntă pe Aberdeen în manșa tur a play-off-ului Europa League.
Pe lpf.ro, la secțiunea dedicată clubului FCSB, Mamadou Thiam apare deja pe listă, deși nu are o fotografie în tricoul roș-albastru. Atacantul are atașat și numărul pe care îl va folosi, respectiv 93.
Thiam va putea debuta în tricoul FCSB-ului în partida cu FC Argeș din campionat de duminică.
Transferul lui Thiam la FCSB îl îngijorează pe Andrei Nicolescu
Una dintre ultimele persoane care a reacționat la această mutare a fost Andrei Nicolescu, conducătorul lui Dinamo, care este de părere că fotbalul din România este supraevaluat. În plus, președintele alb-roșilor a spus că echipele care aruncă bani fără să aibă vreo garanție a succesului cu diverși jucători și că acest lucru nu aduce vreun beneficiu Ligii 1.
“Am senzația că pentru pentru fotbalul românesc este ca anul trecut. Era septembrie, se întâmplau două lucruri, transferul lui Bîrligea la FCSB pentru 2,5 milioane și al lui Boupendza la Rapid. În momentul ăla am spus că e o supraevaluare a fotbalului românesc care nu e în stare să asigure o astfel de cheltuială.
E o zonă în care dacă vom pica și ceilalți, zone pompieristice care dau foarte bine la public, fotbalul românesc se va duce mai devreme sau mai târziu într-un colaps financiar. Sunt câteva exemple care supralicitează, FCSB, Rapid, Craiova și CFR. Ceilalți, ca să țină pasul, iau decizii de felul ăsta, poate la nivel mai mic, dar le vor afecta predictibilitatea financiară.
Avem exemple multe. Sunt câteva cluburi care își permit să ofere astfel de sume, însă eu le sfătuiesc pe celelalte să nu recurgă la astfel de soluții“, a declarat Andrei Nicolescu, potrivit digisport.ro.
