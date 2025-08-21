Coco Gauff, decizie surprinzătoare înainte de US Open! L-a angajat pe fostul antrenor al Arynei Sabalenka - Antena Sport

Închide meniul
Coco Gauff, decizie surprinzătoare înainte de US Open! L-a angajat pe fostul antrenor al Arynei Sabalenka

Tenis | US Open

Coco Gauff, decizie surprinzătoare înainte de US Open! L-a angajat pe fostul antrenor al Arynei Sabalenka

Publicat: 21 august 2025, 9:26

Coco Gauff, decizie surprinzătoare înainte de US Open! L-a angajat pe fostul antrenor al Arynei Sabalenka

Gavin MacMillan şi Coco Gauff, în timpul unui antrenament / Profimedia

Jucătoarea americană de tenis Coco Gauff a anunţat miercuri despărţirea de antrenorul său, Matt Daly, cu doar câteva zile înainte de startul ultimului turneu de Mare Şlem al anului, US Open.

Coco Gauff (21 de ani) este jucătoarea care ocupă locul al treilea în clasamentul WTA şi are deja în palmares două victorii în turneele de Mare Şlem, la Roland-Garros, în 2025, şi la US Open, în 2023, precum şi succesul din turneul WTA Finals din 2024. Acum, cu doar câteva zile înainte de începerea turneului de la New York, Gauff a decis să se despartă de antrenorul Matt Dal, alături de care lucrează din 2024.

Coco Gauff are un nou antrenor! Gavi MacMillan a pregătit-o şi pe Aryna Sabalenka

„Am doar lucruri bune de spus despre Coco, mi-a plăcut să lucrez cu ea”, a spus Daly despre Gauff, în timp ce aceasta l-a angajat pe Gavin MacMillan, un specialist în biomecanică, acelaşi care a ajutat-o pe numărul 1 mondial, Aryna Sabalenka, să-şi îmbunătăţească serviciul.

MacMillan a fost văzut alături de Gauff în timpul antrenamentului de miercuri, la Centrul de Tenis Billie Jean King din New York.

“Poate fi o relaţie foarte bună. Am vorbit cu el de multe ori şi are multă experienţă cu diferiţi sportivi, din diferite sporturi, atât la masculin, cât şi la feminin”, a declarat şi Darren Cahill, fostul antrenor al Simonei Halep, potrivit tennishead.net.

Sorana Cîrstea – Jil Teichmann 6-1, 6-1

Sorana Cîrstea, locul 112 WTA, s-a calificat, miercuri, în sferturile de finală ale turneului de categorie WTA 250 de la Cleveland.

Cîrstea a “zdrobit-o” pe sportiva din Elveţia Jil Teichmann, numărul 85 mondial, scor 6-1, 6-1. Meciul a durat numai o oră şi un minut.

Românca ar putea să o înfrunte în faza următoare pe favorita principală, rusoaica Liudmila Samsonova (19 WTA), dacă aceasta va trece în optimi de sportiva chineză Yafan Wang (202 WTA).

Iancu Guda, despre cum să investim inteligent în artăIancu Guda, despre cum să investim inteligent în artă
Prin calificarea în sferturi, Sorana Cîrstea şi-a asigurat un premiu de 6.820 de dolari şi 54 de puncte.

