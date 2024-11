Ce a putut să facă fiul lui Călin Georgescu, la scurt timp după ce tatăl său a câştigat primul tur al alegerilor prezidenţiale. Decizie radicală - Antena Sport

Galerie (5) Decizia radicală luată de fiul lui Călin Georgescu | Colaj Hepta Instagram Cosmin Georgescu, fiul lui Călin Georgescu, a luat o decizie radicală la scurt timp după ce tatăl său a câştigat primul tur al alegerilor prezidenţiale din România. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Călin Georgescu a produs o surpriză de proporţii după ce a reuşit să câştige primul tur al alegerilor prezidenţiale din România. Acesta se va duela în al doilea tur cu Elena Lasconi. Decizia radicală luată de fiul lui Călin Georgescu Călin Georgescu a dus o politică agresivă de promovare pe reţelele de socializare, lucru care i-a adus un număr uriaş de voturi. Cosmin, fiul lui Călin Georgescu, a luat o decizie radicală în acest context. Acesta a decis să îşi închidă contul de Instagram. În prezent, Cosmin Georgescu are propria lui Academie de Tenis. El a povestit cum a fost pus să stea în cameră, chiar de către Nikola Pilic, cu fostul lider mondial Novak Djokovic. „Eram la domnul antrenor Marinel Bondoc, Dumnezeu să-l ierte, la Progresul, la BNR. Terminasem un antrenament, nu prea aveam eu idee cu ce să mănâncă tenisul ăsta. Am ajuns acasă și tatăl meu mi-a zis: «Într-o săptămână o să mergi în Germania la o academie de tenis. O să joci tenis, o să faci și liceul acolo». Nu știam o boabă de germană, fără a cunoaște limba engleză foarte bine. Reclamă

Copleșit de emoții, am început să plâng. Am ajuns în Germania! «Cosmin, eu plec în trei zile, ne vedem după opt luni», mi-a zis tata, scurt și cuprinzător. Un șoc total, dar am avut norocul, șansa de a avea niște colegi incredibili, extraordinari, unul dintre aceștia fiind Novak Djokovic!

Pilic m-a pus în cameră cu Djokovic! Erau și alți copii, atât din Croația, cât și din Serbia, chiar ruși”, a declarat Cosmin Georgescu pentru prosport.ro.

Cosmin Georgescu este antrenor de tenis şi deţine chiar o Academie de Tenis, alături de un partener, şi el fost jucător de tenis.

