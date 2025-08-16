Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Dennis Man, subiect de discuție pentru antrenorul lui PSV. Ce a spus despre posibilitatea de a-l vedea în teren - Antena Sport

Home | Fotbal | Fotbal extern | Dennis Man, subiect de discuție pentru antrenorul lui PSV. Ce a spus despre posibilitatea de a-l vedea în teren

Dennis Man, subiect de discuție pentru antrenorul lui PSV. Ce a spus despre posibilitatea de a-l vedea în teren

Andrei Nicolae Publicat: 16 august 2025, 11:32

Comentarii
Dennis Man, subiect de discuție pentru antrenorul lui PSV. Ce a spus despre posibilitatea de a-l vedea în teren

Dennis Man, la prezentarea oficială de la PSV / Facebook PSV

Dennis Man a ajuns la PSV de la Parma în urma unui transfer în valoare de 8,5 milioane de euro, iar antrenorul formației din Eindhoven deja a început să îl includă în planurile sale. Înainte de următorul meci din campionat al echipei campioane, Peter Bosz a discutat despre situația jucătorului român și a dat de înțeles că îi va oferi ocazia să joace, chiar dacă șansele de a fi titular sunt momentan nule.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

PSV o va înfrunta mâine pe Twente într-un meci din etapa secundă din Eredivisie.

Peter Bozs: “Man mi-a lăsat o impresie bună”

Omul care a adus ultimele două titluri de campioană din vitrina lui PSV a susținut o conferință de presă premergătoare partidei cu Twente din campionat, iar unul dintre subiectele abordate a fost cel legat de jucătorii pe care îi are la dispoziție. În acest sens, Bosz a ajuns să vorbească despre Man și despre faptul că ar putea să îl introducă în teren, deși nu are momentan antrenamentele necesare pentru a fi titular.

Da, în afară de Pepi toți sunt apți. Și, bineînțeles, îl avem acum la dispoziție pe Dennis Man. Mi-a lăsat o impresie bună în această primă săptămână. Ne poate ajuta mult, dar încă nu poate să joace 90 de minute.

Ca intensitate a antrenamentelor, nu s-a antrenat suficient comparativ cu ceilalți băieți. Însă calitățile lui specifice se văd clar la antrenamente și vom vedea dacă le poate arăta și în meciuri“, a spus tehnicianul campioanei en-titre despre român, potrivit site-ului oficial al lui PSV.

Reclamă
Reclamă

Dennis Man și-a făcut “portretul” în fața jurnaliștilor olandezi

Dennis Man a fost prezentat oficial la PSV Eindhoven marți, pe 12 august, iar în aceeași zi, românul a avut parte de un antrenament deschis în fața a peste 6.000 de spectatori aflați în tribune. Pe lângă declarațiile oferite în momentul în care a semnat contractul, jucătorul de bandă a mai vorbit și pentru jurnaliștii olandezi de la De Telegraaf.

La scurt timp după ce a semnat cu PSV, “tricolorul” de 26 de ani a declarat că s-a simțit foarte bine să fie în fața fanilor echipei care au venit să asiste la antrenamentul deschis la formației lui Peter Bosz. În plus, Man a vorbit și despre Gică Popescu și Ovidiu Stîngă, ceilalți doi români care au mai trecut pe Philips Stadion.

De asemenea, jucătorul de națională a vorbit despre calitățile sale ofensive și a spus că poate să joace inclusiv în partea stângă, deși el la bază este extrema dreaptă. Pe poostul clasic al lui Man evoleuază și una dintre vedetele lui PSV, Ivan Perisic, care sezonul trecut a marcat 16 goluri și a oferit 11 pase decisive în 39 de meciuri oficiale.

Două scenarii după summitul istoric Trump-Putin: Ce ar putea pierde Ucraina, ce câștigă RusiaDouă scenarii după summitul istoric Trump-Putin: Ce ar putea pierde Ucraina, ce câștigă Rusia
Reclamă

Nu e rău să ai ocazia să începi așa la noul tău club. Sunt aici exact la momentul potrivit. Sunt recunoscător că am putut să mă antrenez în fața unui număr atât de mare de oameni. E o zi minunată.

Îl știu pe (n.r. Gică) Popescu, e o oportunitate uriașă să joc pentru PSV precum a făcut-o el. Îl știu și pe (n.r. Ovidiu Stîngă). A jucat pe aceeași poziție pe care o fac și eu.

Sunt un jucător rapid căruia îi place să dribleze și să creeze șanse pentru coechipierii săi. Am jucat și în banda stângă de câteva ori, deci și asta e o opțiune.

Antrenorul nu mi-a făcut promisiuni. Am vorbit cu el despre echipă și despre ce așteaptă el de la mine. Perisic e un jucător mare, dar asta nu e o problemă pentru mine. Suntem o echipă, trebuie să muncim împreună și vom lupta în fiecare meci ca să câștigăm“, a declarat Man pentru De Telegraaf.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Se va impune Dennis Man la PSV Eindhoven?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Reclamă
Vremea la extreme. Cod portocaliu de caniculă în vest, cod galben de furtuni în mai multe judeţe
Observator
Vremea la extreme. Cod portocaliu de caniculă în vest, cod galben de furtuni în mai multe judeţe
Povestea adolescentei care a născut în doar 10 ore după ce a aflat că este însărcinată. „Am crezut că durerile sunt crampe de stomac”
Fanatik.ro
Povestea adolescentei care a născut în doar 10 ore după ce a aflat că este însărcinată. „Am crezut că durerile sunt crampe de stomac”
11:31
Arne Slot, după Liverpool – Bournemouth 4-2: “Mi-ar fi plăcut ca la 2-2 să-l pot trimite în teren pe Diogo Jota”
11:04
“Mai am 8”. Mesajul scurt postat de Mihai Stoica după calificarea FCSB-ului în play-off-ul Europa League
10:43
OFICIAL | Kingsley Coman a devenit coleg cu Ronaldo! Internaţionalul francez a semnat cu Al Nassr
10:42
Ovidiu Ionescu și Adina Diaconu luptă în calificări la Europe Smash – Sweden (LIVE VIDEO, AntenaPLAY). Ora meciurilor
10:21
FotoMohamed Salah, în lacrimi după un meci în care a scris istorie pentru Liverpool! Ce s-a întâmplat
10:14
Transferul scăpat printre degete de Interul lui Cristi Chivu. Mutarea, întoarsă din drum de suporteri
Vezi toate știrile
1 Cele mai tari transferuri din vara din 2025 | Darwin Nunez, la Al Hilal. Manchester United l-a luat pe Sesko 2 Jucătorul “distrus” de Gigi Becali după ce FCSB a eliminat-o pe Drita din Europa League: “Nu prea a contat” 3 Mirel Rădoi a răbufnit după calificarea dramatică a Universității Craiova: „Dacă cineva m-a luat de prost…” 4 Gigi Becali și-a făcut planul de transferuri după calificarea în play-off-ul Europa League. Mutare de urgență 5 Daniel Pancu, uluit de un titular de la FCSB, după returul cu Drita: „E minunat, toți antrenorii și l-ar dori” 6 Echipa care i-a făcut o ofertă concretă lui Ianis Hagi! Salariu de 1 milion de euro pentru fiul lui Gică Hagi
Citește și
Cele mai citite
Gigi Becali a “distrus” doi jucători de la FCSB, după eşecul cu Unirea Slobozia: “Nu merge cu frichi-frichi la fotbal”Gigi Becali a “distrus” doi jucători de la FCSB, după eşecul cu Unirea Slobozia: “Nu merge cu frichi-frichi la fotbal”
Gigi Becali s-a ţinut de cuvânt înainte de Drita – FCSB! Cine însoţeşte campioana României în KosovoGigi Becali s-a ţinut de cuvânt înainte de Drita – FCSB! Cine însoţeşte campioana României în Kosovo
Cele mai tari transferuri din vara din 2025 | Darwin Nunez, la Al Hilal. Manchester United l-a luat pe SeskoCele mai tari transferuri din vara din 2025 | Darwin Nunez, la Al Hilal. Manchester United l-a luat pe Sesko
Alexandru Băluţă, mesaj de adio pentru FCSB: “Nu pot să plec fără să vă spun asta…”Alexandru Băluţă, mesaj de adio pentru FCSB: “Nu pot să plec fără să vă spun asta…”