Dennis Man, subiect de discuție pentru antrenorul lui PSV. Ce a spus despre posibilitatea de a-l vedea în teren - Antena Sport

Dennis Man a ajuns la PSV de la Parma în urma unui transfer în valoare de 8,5 milioane de euro, iar antrenorul formației din Eindhoven deja a început să îl includă în planurile sale. Înainte de următorul meci din campionat al echipei campioane, Peter Bosz a discutat despre situația jucătorului român și a dat de înțeles că îi va oferi ocazia să joace, chiar dacă șansele de a fi titular sunt momentan nule.

PSV o va înfrunta mâine pe Twente într-un meci din etapa secundă din Eredivisie.

Peter Bozs: “Man mi-a lăsat o impresie bună”

Omul care a adus ultimele două titluri de campioană din vitrina lui PSV a susținut o conferință de presă premergătoare partidei cu Twente din campionat, iar unul dintre subiectele abordate a fost cel legat de jucătorii pe care îi are la dispoziție. În acest sens, Bosz a ajuns să vorbească despre Man și despre faptul că ar putea să îl introducă în teren, deși nu are momentan antrenamentele necesare pentru a fi titular.

“Da, în afară de Pepi toți sunt apți. Și, bineînțeles, îl avem acum la dispoziție pe Dennis Man. Mi-a lăsat o impresie bună în această primă săptămână. Ne poate ajuta mult, dar încă nu poate să joace 90 de minute.

Ca intensitate a antrenamentelor, nu s-a antrenat suficient comparativ cu ceilalți băieți. Însă calitățile lui specifice se văd clar la antrenamente și vom vedea dacă le poate arăta și în meciuri“, a spus tehnicianul campioanei en-titre despre român, potrivit site-ului oficial al lui PSV.