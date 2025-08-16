Dennis Man, subiect de discuție pentru antrenorul lui PSV. Ce a spus despre posibilitatea de a-l vedea în teren - Antena Sport

Dennis Man a ajuns la PSV de la Parma în urma unui transfer în valoare de 8,5 milioane de euro, iar antrenorul formației din Eindhoven deja a început să îl includă în planurile sale. Înainte de următorul meci din campionat al echipei campioane, Peter Bosz a discutat despre situația jucătorului român și a dat de înțeles că îi va oferi ocazia să joace, chiar dacă șansele de a fi titular sunt momentan nule.
PSV o va înfrunta mâine pe Twente într-un meci din etapa secundă din Eredivisie.
Peter Bozs: “Man mi-a lăsat o impresie bună”
Omul care a adus ultimele două titluri de campioană din vitrina lui PSV a susținut o conferință de presă premergătoare partidei cu Twente din campionat, iar unul dintre subiectele abordate a fost cel legat de jucătorii pe care îi are la dispoziție. În acest sens, Bosz a ajuns să vorbească despre Man și despre faptul că ar putea să îl introducă în teren, deși nu are momentan antrenamentele necesare pentru a fi titular.
“Da, în afară de Pepi toți sunt apți. Și, bineînțeles, îl avem acum la dispoziție pe Dennis Man. Mi-a lăsat o impresie bună în această primă săptămână. Ne poate ajuta mult, dar încă nu poate să joace 90 de minute.
Ca intensitate a antrenamentelor, nu s-a antrenat suficient comparativ cu ceilalți băieți. Însă calitățile lui specifice se văd clar la antrenamente și vom vedea dacă le poate arăta și în meciuri“, a spus tehnicianul campioanei en-titre despre român, potrivit site-ului oficial al lui PSV.
Dennis Man și-a făcut “portretul” în fața jurnaliștilor olandezi
Dennis Man a fost prezentat oficial la PSV Eindhoven marți, pe 12 august, iar în aceeași zi, românul a avut parte de un antrenament deschis în fața a peste 6.000 de spectatori aflați în tribune. Pe lângă declarațiile oferite în momentul în care a semnat contractul, jucătorul de bandă a mai vorbit și pentru jurnaliștii olandezi de la De Telegraaf.
La scurt timp după ce a semnat cu PSV, “tricolorul” de 26 de ani a declarat că s-a simțit foarte bine să fie în fața fanilor echipei care au venit să asiste la antrenamentul deschis la formației lui Peter Bosz. În plus, Man a vorbit și despre Gică Popescu și Ovidiu Stîngă, ceilalți doi români care au mai trecut pe Philips Stadion.
De asemenea, jucătorul de națională a vorbit despre calitățile sale ofensive și a spus că poate să joace inclusiv în partea stângă, deși el la bază este extrema dreaptă. Pe poostul clasic al lui Man evoleuază și una dintre vedetele lui PSV, Ivan Perisic, care sezonul trecut a marcat 16 goluri și a oferit 11 pase decisive în 39 de meciuri oficiale.