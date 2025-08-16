OFICIAL | Kingsley Coman a devenit coleg cu Ronaldo! Internaţionalul francez a semnat cu Al Nassr - Antena Sport

Închide meniul
OFICIAL | Kingsley Coman a devenit coleg cu Ronaldo! Internaţionalul francez a semnat cu Al Nassr

Publicat: 16 august 2025, 10:43

Kingsley Coman, prezentat oficial la Al Nassr / Facebook Al Nassr

Internaţionalul francez Kingsley Coman (29 de ani) a semnat un contract cu gruparea saudită Al Nassr, unde va fi coechipier cu Cristiano Ronaldo.

El vine de la Bayern Munchen şi va primi un salariu anual de 25 de milioane de euro timp de trei ani.

În cele zece sezoane petrecute la Bayern, Coman (29 de ani) a câştigat de nouă ori campionatul Germaniei, de trei ori Cupa Germaniei şi, mai ales, a marcat golul victoriei în finala Ligii Campionilor cu Paris Saint-Germain (1-0), la Lisabona, la sfârşitul lunii august 2020.

Jucătorul, format la PSG între 2005 şi 2013, era sub contract cu Bayern până în vara lui 2027.

Al Nassr plăteşte 25 de milioane de euro în schimbul fotbalistului care este cotat de către transfermarkt.com la 30 de milioane de euro.

