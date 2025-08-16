"Mai am 8". Mesajul scurt postat de Mihai Stoica după calificarea FCSB-ului în play-off-ul Europa League - Antena Sport

FCSB a reușit joi seara să se califice în play-off-ul Europa League după ce a învins-o pe Drita și în manșa retur a “dublei”, scor 3-1. Juri Cisotti, David Miculescu și Dennis Politic au semnat reușitele datorită cărora campioana României se va lupta cu Aberdeen pentru un loc în grupa celei de-a doua competiții UEFA.

La două zile după succesul din Kosovo, Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație al clubului “roș-albastru” a venit cu o scurtă reacție pe rețelele sociale.

Mihai Stoica, bornă remarcabilă în cupele europene

Stoica a anunțat că în urma duelului cu Drita, a ajuns la 178 de meciuri în cupele europene din postura de membru al conducerii unui club. De-a lungul carierei sale, el s-a aflat la “cârma” celor de la FCSB, unde a bifat cele mai multe dintre aceste partide, dar și a celor de la Unirea Urziceni, din posturile de director general, director sportiv sau președinte.

În plus, MM a menționat că mai urmează opt meciuri pentru el în acest an calendaristic, fără să menționeze însă competiția UEFA în care va merge FCSB. Mesajul său lasă astfel loc de interpretări, ținând cont că dintre acele opt meciuri, două vor fi în fața lui Aberdeen, iar indiferent dacă “roș-albaștrii” vor juca în Europa sau în Conference League, vor avea de jucat șase partide în acest an calendaristic.

“La meciul 178 în cupele europene. Mai am 8 anul ăsta“, a fost mesajul concret postat de “MM” pe rețelele sociale, alături de o poză cu el de la antrenamentul echipei pe care o prezidează.