Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

"Mai am 8". Mesajul scurt postat de Mihai Stoica după calificarea FCSB-ului în play-off-ul Europa League - Antena Sport

Home | Fotbal | Europa League | “Mai am 8”. Mesajul scurt postat de Mihai Stoica după calificarea FCSB-ului în play-off-ul Europa League

“Mai am 8”. Mesajul scurt postat de Mihai Stoica după calificarea FCSB-ului în play-off-ul Europa League

Andrei Nicolae Publicat: 16 august 2025, 11:04

Comentarii
Mai am 8. Mesajul scurt postat de Mihai Stoica după calificarea FCSB-ului în play-off-ul Europa League

Mihai Stoica, la un antrenament / Sport Pictures

FCSB a reușit joi seara să se califice în play-off-ul Europa League după ce a învins-o pe Drita și în manșa retur a “dublei”, scor 3-1. Juri Cisotti, David Miculescu și Dennis Politic au semnat reușitele datorită cărora campioana României se va lupta cu Aberdeen pentru un loc în grupa celei de-a doua competiții UEFA.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

La două zile după succesul din Kosovo, Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație al clubului “roș-albastru” a venit cu o scurtă reacție pe rețelele sociale.

Mihai Stoica, bornă remarcabilă în cupele europene

Stoica a anunțat că în urma duelului cu Drita, a ajuns la 178 de meciuri în cupele europene din postura de membru al conducerii unui club. De-a lungul carierei sale, el s-a aflat la “cârma” celor de la FCSB, unde a bifat cele mai multe dintre aceste partide, dar și a celor de la Unirea Urziceni, din posturile de director general, director sportiv sau președinte.

În plus, MM a menționat că mai urmează opt meciuri pentru el în acest an calendaristic, fără să menționeze însă competiția UEFA în care va merge FCSB. Mesajul său lasă astfel loc de interpretări, ținând cont că dintre acele opt meciuri, două vor fi în fața lui Aberdeen, iar indiferent dacă “roș-albaștrii” vor juca în Europa sau în Conference League, vor avea de jucat șase partide în acest an calendaristic.

La meciul 178 în cupele europene. Mai am 8 anul ăsta“, a fost mesajul concret postat de “MM” pe rețelele sociale, alături de o poză cu el de la antrenamentul echipei pe care o prezidează.

Reclamă
Reclamă

Câţi bani şi-a asigurat FCSB pentru calificarea în play-off-ul Europa League

Pentru primele două tururi disputate în Champions League, FCSB a încasat de la UEFA suma de 350.000 de euro.

Pentru calificarea directă în grupa principală de Conference League, pe care FCSB şi-a asigurat-o deja după eliminarea celor de la Drita, campioana va încasa suma de 3.170.000 de euro.

Două scenarii după summitul istoric Trump-Putin: Ce ar putea pierde Ucraina, ce câștigă RusiaDouă scenarii după summitul istoric Trump-Putin: Ce ar putea pierde Ucraina, ce câștigă Rusia
Reclamă

UEFA nu le oferă echipelor bonusuri financiare de 175.000 de euro pentru turul trei din Europa League sau play-off, deoarece consideră că echipele vor încasa sume substanţiale din calificările în grupele competiţiilor europene.

Dacă va reuşi să treacă de Aberdeen şi se va califica în grupa principală de Europa League, FCSB va încasa suma 4.310.000 de euro, cu mai mult de un milion de euro în plus faţă de premiul garantat pentru prezenţa în grupa de Conference League.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Se va impune Dennis Man la PSV Eindhoven?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Reclamă
Vremea la extreme. Cod portocaliu de caniculă în vest, cod galben de furtuni în mai multe judeţe
Observator
Vremea la extreme. Cod portocaliu de caniculă în vest, cod galben de furtuni în mai multe judeţe
Cine este bărbatul cu freză bizară și lanț gros la gât surprins în Ibiza. Imaginile cu el au devenit virale pe internet
Fanatik.ro
Cine este bărbatul cu freză bizară și lanț gros la gât surprins în Ibiza. Imaginile cu el au devenit virale pe internet
11:50
Giovanni Becali a dat verdictul înainte de “dubla” dintre FCSB și Aberdeen. Ce șanse are campioana
11:32
Dennis Man, subiect de discuție pentru antrenorul lui PSV. Ce a spus despre posibilitatea de a-l vedea în teren
11:31
Arne Slot, după Liverpool – Bournemouth 4-2: “Mi-ar fi plăcut ca la 2-2 să-l pot trimite în teren pe Diogo Jota”
10:43
OFICIAL | Kingsley Coman a devenit coleg cu Ronaldo! Internaţionalul francez a semnat cu Al Nassr
10:42
Ovidiu Ionescu și Adina Diaconu luptă în calificări la Europe Smash – Sweden (LIVE VIDEO, AntenaPLAY). Ora meciurilor
10:21
FotoMohamed Salah, în lacrimi după un meci în care a scris istorie pentru Liverpool! Ce s-a întâmplat
Vezi toate știrile
1 Cele mai tari transferuri din vara din 2025 | Darwin Nunez, la Al Hilal. Manchester United l-a luat pe Sesko 2 Jucătorul “distrus” de Gigi Becali după ce FCSB a eliminat-o pe Drita din Europa League: “Nu prea a contat” 3 Mirel Rădoi a răbufnit după calificarea dramatică a Universității Craiova: „Dacă cineva m-a luat de prost…” 4 Gigi Becali și-a făcut planul de transferuri după calificarea în play-off-ul Europa League. Mutare de urgență 5 Daniel Pancu, uluit de un titular de la FCSB, după returul cu Drita: „E minunat, toți antrenorii și l-ar dori” 6 Echipa care i-a făcut o ofertă concretă lui Ianis Hagi! Salariu de 1 milion de euro pentru fiul lui Gică Hagi
Citește și
Cele mai citite
Gigi Becali a “distrus” doi jucători de la FCSB, după eşecul cu Unirea Slobozia: “Nu merge cu frichi-frichi la fotbal”Gigi Becali a “distrus” doi jucători de la FCSB, după eşecul cu Unirea Slobozia: “Nu merge cu frichi-frichi la fotbal”
Gigi Becali s-a ţinut de cuvânt înainte de Drita – FCSB! Cine însoţeşte campioana României în KosovoGigi Becali s-a ţinut de cuvânt înainte de Drita – FCSB! Cine însoţeşte campioana României în Kosovo
Cele mai tari transferuri din vara din 2025 | Darwin Nunez, la Al Hilal. Manchester United l-a luat pe SeskoCele mai tari transferuri din vara din 2025 | Darwin Nunez, la Al Hilal. Manchester United l-a luat pe Sesko
Alexandru Băluţă, mesaj de adio pentru FCSB: “Nu pot să plec fără să vă spun asta…”Alexandru Băluţă, mesaj de adio pentru FCSB: “Nu pot să plec fără să vă spun asta…”