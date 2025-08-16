Giovanni Becali a dat verdictul înainte de "dubla" dintre FCSB și Aberdeen. Ce șanse are campioana - Antena Sport

FCSB a reușit joi seara să se califice în play-off-ul Europa League după ce a învins-o pe Drita și în manșa retur a “dublei”, scor 3-1. Juri Cisotti, David Miculescu și Dennis Politic au semnat reușitele datorită cărora campioana României se va lupta cu Aberdeen pentru un loc în grupa celei de-a doua competiții UEFA.
Înainte de manșa tur care se va juca joia viitoare, Giovanni Becali și-a expus opinia cu privire la șansele pe care le are la calificare echipa lui Elias Charalambous.
Impresarul o vede pe FCSB ușor favorită
Deși Giovanni Becali este conștient că Aberdeen este o echipă mai valoroasă față de cele pe care le-a înfruntat FCSB până acum, însă o vede în continuare pe campioana en-titre din Liga 1 favorită în “dubla” cu scoțienii. Impresarul a dezvăluit că din punctul său de vedere, “roș-albaștrii” au între 55% și 60% șanse de a merge mai departe.
“Ei (n.r. cei de la Aberdeen) au câștigat Cupa Scoției, i-au bătut pe Celtic cu 2-0. După ce Celtic a luat campionatul la 20 de puncte diferență de Celtic, Aberdeen a venit pe locul 3 și a câștigat Cupa.
E un meci în care trebuie să fii circumspect. Eu zic că e un 55-60% șanse pentru FCSB. Cu restul a fost de 80%-20%, doar că aici se mai reduce puțin“, a spus vărul patronului campioanei, Gigi Becali, potrivit fanatik.ro.
Ce șanse au FCSB, CFR și Craiova să treacă mai departe de adversarele lor din Europa?
Cei de la Football Meets Data au analizat calculele de calificare ale celor de la FCSB și Aberdeen și o văd pe campioana României cu o probabilitate de 69% de a merge mai departe. Procentul este unul ridicat, însă nu se compară cu numerele pe care le înregistrase FCSB în fața unor adversari precum Inter d’Escaldes, Shkendija sau chiar și Drita, care treceau de borna 80 și chiar 90.
În ceea ce privește formațiile din Conference League, CFR Cluj e văzută și ea favorită în “dubla” cu suedezii de la Hacken, însă și mai la limită decât FCSB. Ardelenii au o probabilitate de 58% de a se califica. Pe tabloul outsiderilor se află Universitatea Craiova, care e dată cu o șansă de calificare de 44% în fața turcilor de la Bașakșehir.
Meciurile celor trei echipe din România din play-off-ul Europa și Conference League se vor disputa pe 21 și 28 august.