Giovanni Becali a dat verdictul înainte de "dubla" dintre FCSB și Aberdeen. Ce șanse are campioana - Antena Sport

FCSB a reușit joi seara să se califice în play-off-ul Europa League după ce a învins-o pe Drita și în manșa retur a “dublei”, scor 3-1. Juri Cisotti, David Miculescu și Dennis Politic au semnat reușitele datorită cărora campioana României se va lupta cu Aberdeen pentru un loc în grupa celei de-a doua competiții UEFA.

Înainte de manșa tur care se va juca joia viitoare, Giovanni Becali și-a expus opinia cu privire la șansele pe care le are la calificare echipa lui Elias Charalambous.

Impresarul o vede pe FCSB ușor favorită

Deși Giovanni Becali este conștient că Aberdeen este o echipă mai valoroasă față de cele pe care le-a înfruntat FCSB până acum, însă o vede în continuare pe campioana en-titre din Liga 1 favorită în “dubla” cu scoțienii. Impresarul a dezvăluit că din punctul său de vedere, “roș-albaștrii” au între 55% și 60% șanse de a merge mai departe.

“Ei (n.r. cei de la Aberdeen) au câștigat Cupa Scoției, i-au bătut pe Celtic cu 2-0. După ce Celtic a luat campionatul la 20 de puncte diferență de Celtic, Aberdeen a venit pe locul 3 și a câștigat Cupa.

E un meci în care trebuie să fii circumspect. Eu zic că e un 55-60% șanse pentru FCSB. Cu restul a fost de 80%-20%, doar că aici se mai reduce puțin“, a spus vărul patronului campioanei, Gigi Becali, potrivit fanatik.ro.