Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Arne Slot, după Liverpool - Bournemouth 4-2: "Mi-ar fi plăcut ca la 2-2 să-l pot trimite în teren pe Diogo Jota" - Antena Sport

Home | Fotbal | Premier League | Arne Slot, după Liverpool – Bournemouth 4-2: “Mi-ar fi plăcut ca la 2-2 să-l pot trimite în teren pe Diogo Jota”

Arne Slot, după Liverpool – Bournemouth 4-2: “Mi-ar fi plăcut ca la 2-2 să-l pot trimite în teren pe Diogo Jota”

Publicat: 16 august 2025, 11:31

Comentarii
Arne Slot, după Liverpool – Bournemouth 4-2: Mi-ar fi plăcut ca la 2-2 să-l pot trimite în teren pe Diogo Jota

Arne Slot, la înmormântarea lui Diogo Jota / Profimedia Images

Antrenorul Arne Slot a vorbit la Sky Sports, vineri seară, la câteva minute după victoria cu 4-2 a lui Liverpool împotriva lui Bournemouth, despre golul lăsat în echipa sa de moartea tragică a lui Diogo Jota.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

“În mod normal, la 2-2, ştiţi pe cine aş fi trimis în teren”, a declarat el emoţionat pentru Sky Sports. “Mi-ar fi plăcut să îl am pe Diogo Jota, dar din motive teribile nu se mai poate”.

Arne Slot, după Liverpool – Bournemouth 4-2: “Mi-ar fi plăcut să îl am pe Diogo Jota. Din motive teribile, nu se mai poate”

Fanii şi jucătorii au reuşit să facă ceea ce Diogo Jota a făcut pentru noi de atâtea ori în trecut”, a spus el.

Portughezul, autor a 6 goluri şi 3 pase decisive în 14 titularizări în sezonul trecut (o medie de 46 de minute pe meci), devenise jokerul preferat al antrenorului olandez în primul său an la club.

Întregul stadion Anfield a adus un omagiu regretatului atacant într-un meci deschidere al noului sezon din Premier League.

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Se va impune Dennis Man la PSV Eindhoven?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Reclamă
Vremea la extreme. Cod portocaliu de caniculă în vest, cod galben de furtuni în mai multe judeţe
Observator
Vremea la extreme. Cod portocaliu de caniculă în vest, cod galben de furtuni în mai multe judeţe
Povestea adolescentei care a născut în doar 10 ore după ce a aflat că este însărcinată. „Am crezut că durerile sunt crampe de stomac”
Fanatik.ro
Povestea adolescentei care a născut în doar 10 ore după ce a aflat că este însărcinată. „Am crezut că durerile sunt crampe de stomac”
11:04
“Mai am 8”. Mesajul scurt postat de Mihai Stoica după calificarea FCSB-ului în play-off-ul Europa League
10:43
OFICIAL | Kingsley Coman a devenit coleg cu Ronaldo! Internaţionalul francez a semnat cu Al Nassr
10:42
Ovidiu Ionescu și Adina Diaconu luptă în calificări la Europe Smash – Sweden (LIVE VIDEO, AntenaPLAY). Ora meciurilor
10:21
FotoMohamed Salah, în lacrimi după un meci în care a scris istorie pentru Liverpool! Ce s-a întâmplat
10:14
Transferul scăpat printre degete de Interul lui Cristi Chivu. Mutarea, întoarsă din drum de suporteri
9:52
Jucătorul remarcat de Cosmin Contra după Dinamo – UTA 1-1. Mesaj pentru suporterii “alb-roșii”: “Să nu uite”
Vezi toate știrile
1 Cele mai tari transferuri din vara din 2025 | Darwin Nunez, la Al Hilal. Manchester United l-a luat pe Sesko 2 Jucătorul “distrus” de Gigi Becali după ce FCSB a eliminat-o pe Drita din Europa League: “Nu prea a contat” 3 Mirel Rădoi a răbufnit după calificarea dramatică a Universității Craiova: „Dacă cineva m-a luat de prost…” 4 Gigi Becali și-a făcut planul de transferuri după calificarea în play-off-ul Europa League. Mutare de urgență 5 Daniel Pancu, uluit de un titular de la FCSB, după returul cu Drita: „E minunat, toți antrenorii și l-ar dori” 6 Echipa care i-a făcut o ofertă concretă lui Ianis Hagi! Salariu de 1 milion de euro pentru fiul lui Gică Hagi
Citește și
Cele mai citite
Gigi Becali a “distrus” doi jucători de la FCSB, după eşecul cu Unirea Slobozia: “Nu merge cu frichi-frichi la fotbal”Gigi Becali a “distrus” doi jucători de la FCSB, după eşecul cu Unirea Slobozia: “Nu merge cu frichi-frichi la fotbal”
Gigi Becali s-a ţinut de cuvânt înainte de Drita – FCSB! Cine însoţeşte campioana României în KosovoGigi Becali s-a ţinut de cuvânt înainte de Drita – FCSB! Cine însoţeşte campioana României în Kosovo
Cele mai tari transferuri din vara din 2025 | Darwin Nunez, la Al Hilal. Manchester United l-a luat pe SeskoCele mai tari transferuri din vara din 2025 | Darwin Nunez, la Al Hilal. Manchester United l-a luat pe Sesko
Alexandru Băluţă, mesaj de adio pentru FCSB: “Nu pot să plec fără să vă spun asta…”Alexandru Băluţă, mesaj de adio pentru FCSB: “Nu pot să plec fără să vă spun asta…”