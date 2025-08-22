"E timpul să dau ceva înapoi clubului". Cristi Chivu şi-a stabilit marile obiective la Inter, înainte de startul sezonului - Antena Sport

Cristi Chivu şi-a stabilit marile obiective la Inter, înainte de startul sezonului. Nerazzurrii vor debuta în noua stagiune de Serie A luni, de la ora 21:45, atunci când o vor înfrunta pe Torino.
Cristi Chivu a transmis că îşi doreşte ca jucătorii săi să obţină 38 de victorii, din tot atâtea etape pe care Inter le are de disputat în Serie A.
Cristi Chivu şi-a stabilit marile obiective la Inter
Antrenorul român a recunoscut că aceasta este mentalitate de la care porneşte în noul sezon, dorind ca echipa sa să aibă succes pe toate cele trei fronturi pe care luptă.
Totodată, Cristi Chivu a subliniat că vrea să ofere şi el ceva clubului alături de care a înregistrat performanţe remarcabile, în cariera de jucător.
“(Care e obiectivul la Inter?) Să fim competitivi pe toate fronturile, fie că e vorba de campionat, Champions League sau Coppa Italia, o competiţie care e uneori uitată. Mereu trebuie să fii competitiv, să dai totul, să intri pe teren şi să câştigi, să obţii 38 de victorii şi 38 de meciuri dacă e posibil, chiar dacă uneori e imposibil. De la mentalitatea asta pornim.
(Ce înseamnă să o antrenezi pe Inter?) Este o responsabilitate mare şi frumoasă, dar aceste două lucruri trebuie să fie separate. Am fost la echipă ceva timp, am împărtăşit momente frumoasă care m-au făcut să cresc ca om şi ca antrenor. Acum e timpul să dau şi eu ceva înapoi acestui club”, a declarat Cristi Chivu, conform tuttomercatoweb.com.
Inter, victorie în ultimul amical al verii
Echipa Inter Milano, antrenată de Cristian Chivu, a învins cu scorul de 2-0 formaţia greacă Olympiacos Pireu, într-un meci amical disputat la Bari, în faţa a aproximativ 40.000 de spectatori.
“Putem să ne îmbunătăţim şi să fim mai agresivi şi direcţi. Mi-a plăcut abordarea noastră în a doua repriză şi, până la urmă, a fost un adevărat test împotriva unei echipe active şi dificile, care ne-a îngreunat lucrurile. Sunt mulţumit de victorie şi de faptul că am terminat jocul fără probleme, în afară de o uşoară accidentare a lui Dimarco.