"E timpul să dau ceva înapoi clubului". Cristi Chivu şi-a stabilit marile obiective la Inter, înainte de startul sezonului - Antena Sport

Home | Fotbal | Serie A | "E timpul să dau ceva înapoi clubului". Cristi Chivu şi-a stabilit marile obiective la Inter, înainte de startul sezonului

“E timpul să dau ceva înapoi clubului”. Cristi Chivu şi-a stabilit marile obiective la Inter, înainte de startul sezonului

Publicat: 22 august 2025, 20:12

E timpul să dau ceva înapoi clubului. Cristi Chivu şi-a stabilit marile obiective la Inter, înainte de startul sezonului

Cristi Chivu, în timpul unui meci al lui Inter/ Profimedia

Cristi Chivu şi-a stabilit marile obiective la Inter, înainte de startul sezonului. Nerazzurrii vor debuta în noua stagiune de Serie A luni, de la ora 21:45, atunci când o vor înfrunta pe Torino.

Cristi Chivu a transmis că îşi doreşte ca jucătorii săi să obţină 38 de victorii, din tot atâtea etape pe care Inter le are de disputat în Serie A.

Cristi Chivu şi-a stabilit marile obiective la Inter

Antrenorul român a recunoscut că aceasta este mentalitate de la care porneşte în noul sezon, dorind ca echipa sa să aibă succes pe toate cele trei fronturi pe care luptă.

Totodată, Cristi Chivu a subliniat că vrea să ofere şi el ceva clubului alături de care a înregistrat performanţe remarcabile, în cariera de jucător.

“(Care e obiectivul la Inter?) Să fim competitivi pe toate fronturile, fie că e vorba de campionat, Champions League sau Coppa Italia, o competiţie care e uneori uitată. Mereu trebuie să fii competitiv, să dai totul, să intri pe teren şi să câştigi, să obţii 38 de victorii şi 38 de meciuri dacă e posibil, chiar dacă uneori e imposibil. De la mentalitatea asta pornim.

(Ce înseamnă să o antrenezi pe Inter?) Este o responsabilitate mare şi frumoasă, dar aceste două lucruri trebuie să fie separate. Am fost la echipă ceva timp, am împărtăşit momente frumoasă care m-au făcut să cresc ca om şi ca antrenor. Acum e timpul să dau şi eu ceva înapoi acestui club”, a declarat Cristi Chivu, conform tuttomercatoweb.com.

Inter, victorie în ultimul amical al verii

Echipa Inter Milano, antrenată de Cristian Chivu, a învins cu scorul de 2-0 formaţia greacă Olympiacos Pireu, într-un meci amical disputat la Bari, în faţa a aproximativ 40.000 de spectatori.

“Putem să ne îmbunătăţim şi să fim mai agresivi şi direcţi. Mi-a plăcut abordarea noastră în a doua repriză şi, până la urmă, a fost un adevărat test împotriva unei echipe active şi dificile, care ne-a îngreunat lucrurile. Sunt mulţumit de victorie şi de faptul că am terminat jocul fără probleme, în afară de o uşoară accidentare a lui Dimarco.

Muncim din greu pentru a ne îmbunătăţi şi a adăuga ceva în plus. Sunt mulţumit de dorinţa jucătorilor de a da totul pentru grup, deoarece ne propunem să începem sezonul bine. Acum, trebuie să fim pregătiţi şi să ne recuperăm în următoarele două zile. În aceste trei săptămâni, băieţii au dat totul, în ciuda oboselii acumulate într-un presezon intens şi scurt”, a declarat Chivu după meci.

