"E timpul să dau ceva înapoi clubului". Cristi Chivu şi-a stabilit marile obiective la Inter, înainte de startul sezonului - Antena Sport

Cristi Chivu şi-a stabilit marile obiective la Inter, înainte de startul sezonului. Nerazzurrii vor debuta în noua stagiune de Serie A luni, de la ora 21:45, atunci când o vor înfrunta pe Torino.

Cristi Chivu a transmis că îşi doreşte ca jucătorii săi să obţină 38 de victorii, din tot atâtea etape pe care Inter le are de disputat în Serie A.

Antrenorul român a recunoscut că aceasta este mentalitate de la care porneşte în noul sezon, dorind ca echipa sa să aibă succes pe toate cele trei fronturi pe care luptă.

Totodată, Cristi Chivu a subliniat că vrea să ofere şi el ceva clubului alături de care a înregistrat performanţe remarcabile, în cariera de jucător.

“(Care e obiectivul la Inter?) Să fim competitivi pe toate fronturile, fie că e vorba de campionat, Champions League sau Coppa Italia, o competiţie care e uneori uitată. Mereu trebuie să fii competitiv, să dai totul, să intri pe teren şi să câştigi, să obţii 38 de victorii şi 38 de meciuri dacă e posibil, chiar dacă uneori e imposibil. De la mentalitatea asta pornim.