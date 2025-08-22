Regretul care îl macină pe Ion Ţiriac, la 86 de ani: "Te baţi cu morile de vânt, nu e bine" - Antena Sport

Ion Ţiriac a dezvăluit care este regretul care îl macină, ajuns la 86 de ani. Miliardarul român a dezvăluit faptul că nu s-a putut bucura pe deplin de micile bucurii ale vieţii.
Ion Ţiriac are o avere estimată la 2,1 miliarde de dolari, conform Forbes. Fostul sportiv a strâns sume uriaşe din afacerile pe care le are în domeniile auto sau financiar.
Regretul care îl macină pe Ion Ţiriac, la 86 de ani
Ion Ţiriac a transmis însă nu a avut timpul necesar pentru a-şi “cheltui banii”. Acesta a recunoscut că nu s-a putut bucura nici de ieşiri în familie sau cu prieteni, fiind preocupat întreaga sa viaţa de muncă.
“Nici cămașa asta pe care o am pe mine nu o duc cu mine. În viața asta am făcut ceva. Mă duc mulțumit? Nemulțumit nu sunt, însă aș mai face-o din nou? Niciodată!
Pentru că nu am avut timp să văd o floare înflorind, să văd o frunză verde, să mă duc cu familia, să mă duc cu prietenii, să mă îmbăt o dată sau să beau o sticlă de vin. Nu. Numai muncă, muncă și muncă.
Merită? Nu! Nu merită. Și cu asta ai terminat-o cu unul din cei mai mari oameni ai secolului. N-am timp să-mi cheltui banii, darămite să fac alte treburi. Te bați cu morile de vânt, iar acolo nu e bine”, a declarat Ion Ţiriac, conform digisport.ro.
Ce a putut dezvălui Ion Ţiriac despre pensia uriaşă pe care o primeşte de la statul român
Miliardarul Ion Ţiriac (86 de ani) a fost întrebat dacă este adevărat că primeşte o pensie de 12.000 de lei pe lună. Omul de afaceri a făcut o dezvăluire neaşteptată: nu şi-a încasat niciodată pensia şi nu ştie care este cuantumul acesteia.
“Mi-e ruşine să spun, mi-e ruşine să spun! Scuzaţi-mă… asta nu este foarte meritoriu din partea mea. Nu am întrebat niciodată de pensie şi nici nu ştiu ce pensie am.