Regretul care îl macină pe Ion Ţiriac, la 86 de ani: "Te baţi cu morile de vânt, nu e bine" - Antena Sport

Publicat: 22 august 2025, 16:50

Ion Ţiriac, în timpul unui meci de tenis/ Profimedia

Ion Ţiriac a dezvăluit care este regretul care îl macină, ajuns la 86 de ani. Miliardarul român a dezvăluit faptul că nu s-a putut bucura pe deplin de micile bucurii ale vieţii.

Ion Ţiriac are o avere estimată la 2,1 miliarde de dolari, conform Forbes. Fostul sportiv a strâns sume uriaşe din afacerile pe care le are în domeniile auto sau financiar.

Ion Ţiriac a transmis însă nu a avut timpul necesar pentru a-şi “cheltui banii”. Acesta a recunoscut că nu s-a putut bucura nici de ieşiri în familie sau cu prieteni, fiind preocupat întreaga sa viaţa de muncă.

“Nici cămașa asta pe care o am pe mine nu o duc cu mine. În viața asta am făcut ceva. Mă duc mulțumit? Nemulțumit nu sunt, însă aș mai face-o din nou? Niciodată!

Pentru că nu am avut timp să văd o floare înflorind, să văd o frunză verde, să mă duc cu familia, să mă duc cu prietenii, să mă îmbăt o dată sau să beau o sticlă de vin. Nu. Numai muncă, muncă și muncă.

Merită? Nu! Nu merită. Și cu asta ai terminat-o cu unul din cei mai mari oameni ai secolului. N-am timp să-mi cheltui banii, darămite să fac alte treburi. Te bați cu morile de vânt, iar acolo nu e bine”, a declarat Ion Ţiriac, conform digisport.ro.

Ce a putut dezvălui Ion Ţiriac despre pensia uriaşă pe care o primeşte de la statul român

Miliardarul Ion Ţiriac (86 de ani) a fost întrebat dacă este adevărat că primeşte o pensie de 12.000 de lei pe lună. Omul de afaceri a făcut o dezvăluire neaşteptată: nu şi-a încasat niciodată pensia şi nu ştie care este cuantumul acesteia.

“Mi-e ruşine să spun, mi-e ruşine să spun! Scuzaţi-mă… asta nu este foarte meritoriu din partea mea. Nu am întrebat niciodată de pensie şi nici nu ştiu ce pensie am.

Nici nu ştiu cât am dreptul la pensie şi aşa mai departe. Adică nu am cerut niciodată. Nu ştiu! Nu ştiu”, spunea anul trecut Ion Ţiriac pentru gsp.ro.

În ultimii ani, Ion Ţiriac a fost implicat în mai multe proiecte de susţinere a sportului, prin intermediul Fundaţiei Ţiriac. De altfel, Ion Ţiriac susţinea că de celelalte afaceri ale sale se ocupă în prezent fiul său, Ion-Alexandru Ţiriac, fostul tenismen fiind implicat doar în proiectele fundaţiei.

