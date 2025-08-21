Motivul pentru care Cristi Borcea nu poate dormi noaptea! De la ce i se trag insomniile teribile - Antena Sport

Cristi Borcea suferă de o formă rară de insomnie acută. Fostul acţionar al lui Dinamo a dezvăluit că totul i se trage de la pierderea campionatului de către “câini”, în 2009. Atunci Unirea Urziceni, care era antrenată de Dan Petrescu, a câştigat campionatul.

Cristi Borcea a subliniat că nu se va mai întoarce niciodată în fotbal. El a lăsat însă o portiţă deschisă pentru ca fiul său, Patrick, şi el dinamovist convins, să se alăture acţionarilor “câinilor”. Până acum nu a fost anunţat nimic în acest sens.

Cristi Borcea: “Am insomnie acută”

„Nu am fost «nevrozat» în pușcărie, dar am avut probleme cu somnul. Și le am și acum. Eu dorm foarte puțin și iau pastile. Fără pastile nu dorm deloc noaptea. A doua zi dorm între o jumătate de oră și o oră. Problema asta a apărut când am pierdut campionatul cu Urziceni, în 2009. Atunci m-a luat nea Ion Țiriac, m-a dus prin Germania, am fost eu în America, am fost în Elveția… Am insomnie acută!

Am fost la toți, mi-au pus pe cap, să dorm, n-au putut să facă nimic. Așa că nu aveam ce să fac noaptea în închisoare, m-am apucat de citit. Altceva, ce să faci? Sunt momente și acum, după doi ani, în care visezi ce se întâmpla în pușcărie, rămâi cu traume”, declara, în trecut, Cristi Borcea pentru Prima TV.

Cristi Borcea are 9 copii cu 4 femei diferite

Cristi Borcea are 9 copii cu 4 femei diferite. Cu prima sa soție, Mihaela Borcea, fostul patron al lui Dinamo are un băiat, Patrick, şi gemenii Melissa Antonia şi Angelo (Coco).