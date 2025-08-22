Gigi Becali, patru schimbări în echipa de start a FCSB-ului pentru meciul cu FC Argeş. Ce a spus despre Thiam - Antena Sport

Gigi Becali a anunţat că va efectua patru schimbări în echipa de start a FCSB-ului, pentru meciul de campionat cu FC Argeş. Partida se va disputa duminică, de la ora 21:30, şi va fi în format live text, pe AS.ro.
Patronul campioanei a dezvăluit că Mamadou Thiam, atacantul transferat recent de la U Cluj, va fi titular la debutul la FCSB.
Gigi Becali, patru schimbări în echipa de start a FCSB-ului pentru meciul cu FC Argeş
Totodată, faţă de echipa de start din meciul cu Aberdeen, vor fi titularizaţi şi Baba Alhassan, Risto Radunovic şi Siyabonza Ngezana, jucători care nu au putut evolua în Scoţia din cauza problemelor legate de viză.
“Nu odihnesc cu FC Argeș. Nu sunt odihniți?! În afară de cei care nu au jucat, sunt trei care au fost schimbați la pauză, nu?! Trei n-au jucat, trei au fost schimbați la pauză, alți 3-4 au fost rezerve. Iată echipa!
A venit unul pe care l-am luat expres pentru asta, Thiam. Cu siguranță, va debuta cu FC Argeș. N-avem nevoie de Bîrligea la București. O să joace Ngezana, Baba, Chiricheș, Tănase. Ei au jucat câte o repriză”, a spus Gigi Becali, conform gsp.ro.
FCSB are nevoie de puncte în campionat, după un început de sezon dezastruos. Campioana are doar cinci puncte, după şase etape disputate, fiind fără victorie de patru runde.
Cum ar putea arăta primul 11 al FCSB-ului pentru meciul cu FC Argeş: Târnovanu – V. Crețu, Ngezana, M. Popescu, Radunovic – Chiricheș, Alhassan – M. Toma, Fl. Tănase, Cisotti – Thiam
Gigi Becali nu e interesat dacă FCSB va juca în Europa sau Conference League
Patronul de la FCSB a dezvăluit că nu e interesat deloc de competiția în care va evolua clubul pe care îl finanțează, deoarece el visa doar la Champions League, vorbind probabil despre latura sportivă a calificării. Becali a menționat totuși că Europa League i-ar aduce un plus de bani față de Conference, deși a punctat că ambele îi sunt de folos pentru a-l ajuta să iasă pe plus.