Gigi Becali, patru schimbări în echipa de start a FCSB-ului pentru meciul cu FC Argeş. Ce a spus despre Thiam - Antena Sport

Gigi Becali a anunţat că va efectua patru schimbări în echipa de start a FCSB-ului, pentru meciul de campionat cu FC Argeş. Partida se va disputa duminică, de la ora 21:30, şi va fi în format live text, pe AS.ro.

Patronul campioanei a dezvăluit că Mamadou Thiam, atacantul transferat recent de la U Cluj, va fi titular la debutul la FCSB.

Totodată, faţă de echipa de start din meciul cu Aberdeen, vor fi titularizaţi şi Baba Alhassan, Risto Radunovic şi Siyabonza Ngezana, jucători care nu au putut evolua în Scoţia din cauza problemelor legate de viză.

“Nu odihnesc cu FC Argeș. Nu sunt odihniți?! În afară de cei care nu au jucat, sunt trei care au fost schimbați la pauză, nu?! Trei n-au jucat, trei au fost schimbați la pauză, alți 3-4 au fost rezerve. Iată echipa!

A venit unul pe care l-am luat expres pentru asta, Thiam. Cu siguranță, va debuta cu FC Argeș. N-avem nevoie de Bîrligea la București. O să joace Ngezana, Baba, Chiricheș, Tănase. Ei au jucat câte o repriză”, a spus Gigi Becali, conform gsp.ro.