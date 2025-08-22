Galatasaray, transfer de top de la Manchester City! Turcii s-au înțeles deja cu echipa lui Pep Guardiola - Antena Sport

Galatasaray forțează un nou transfer de top în această perioadă de mercato. Oficialii clubului din Istanbul au pus ochii pe un jucător de la Manchester City și s-au înțeles deja cu echipa lui Pep Guardiola!
Manuel Akanji este jucătorul de pe radarul lui Galatasaray. Fundașul elvețian a adunat 136 de meciuri în tricoul lui Manchester City, echipă alături de care a cucerit și Champions League-ul.
Galatasaray forțează un transfer de top! Turcii, pe urmele lui Manuel Akanji, de la Manchester City
Potrivit informațiilor oferite de Fabrizio Romano, Galatasaray a trimis o ofertă de 15 milioane de lire către Manchester City, pentru transferul lui Manuel Anakji, iar propunerea a fost acceptată.
Totuși, până în momentul de față, Akanji nu a luat nicio decizie legată de viitorul său. Jurnalistul citat a notat faptul că fundașul este, în continuare, deschis la oferte. Astfel, este de așteptat ca un eventual transfer să fie realizat în finalul perioadei de mercato.
În cariera sa, Manuel Akanji a mai jucat pentru: Winterthur, Basel și Borussia Dortmund. În momentul de față este cotat la suma de 28 de milioane de euro, potrivit site-ului de specialitate Transfermarkt.
Gianluigi Donnarumma, tot mai aproape de Manchester City. Acord pentru transferul uriaş pregătit de Pep Guardiola
Gianluigi Donnarumma e tot mai aproape de transferul la Manchester City. După despărţirea de PSG, portarul italian e la un pas de formaţia antrenată de Pep Guardiola.
Gianluigi Donnarumma a intrat în ultimul an de contract cu PSG, formaţie alături de care a cucerit trofeul Champions League în luna mai. Portarul e decis să se despartă de francezi, nefiind inclus în lot pentru partidele cu Tottenham, din Supercupa Europei, şi Nantes, din prima etapă din Ligue 1.
Astfel, cei de la Manchester City l-au pus imediat pe lista de transferuri pe Gianluigi Donnarumma. Jurnalistul italian Nicolo Schira, specializat în transferuri, a dezvăluit faptul că “cetăţenii” au ajuns la un acord cu portarul de 26 de ani.