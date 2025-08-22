Galatasaray, transfer de top de la Manchester City! Turcii s-au înțeles deja cu echipa lui Pep Guardiola - Antena Sport

Galatasaray forțează un nou transfer de top în această perioadă de mercato. Oficialii clubului din Istanbul au pus ochii pe un jucător de la Manchester City și s-au înțeles deja cu echipa lui Pep Guardiola!

Manuel Akanji este jucătorul de pe radarul lui Galatasaray. Fundașul elvețian a adunat 136 de meciuri în tricoul lui Manchester City, echipă alături de care a cucerit și Champions League-ul.

Galatasaray forțează un transfer de top! Turcii, pe urmele lui Manuel Akanji, de la Manchester City

Potrivit informațiilor oferite de Fabrizio Romano, Galatasaray a trimis o ofertă de 15 milioane de lire către Manchester City, pentru transferul lui Manuel Anakji, iar propunerea a fost acceptată.

Totuși, până în momentul de față, Akanji nu a luat nicio decizie legată de viitorul său. Jurnalistul citat a notat faptul că fundașul este, în continuare, deschis la oferte. Astfel, este de așteptat ca un eventual transfer să fie realizat în finalul perioadei de mercato.

În cariera sa, Manuel Akanji a mai jucat pentru: Winterthur, Basel și Borussia Dortmund. În momentul de față este cotat la suma de 28 de milioane de euro, potrivit site-ului de specialitate Transfermarkt.