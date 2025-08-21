Jucătoarea de la US Open care cere bani pentru a ieşi la întâlnire: "Trimite-mi 1.000 de dolari și aranjăm" - Antena Sport

Sachia Vickery, jucătoarea de 30 de ani care se află pe locul 559 WTA, s-a calificat în turul 2 al calificărilor de la US Open. Ea a întâlnit-o pe Anastasiya Soboleva, pe care a învins-o cu un dublu 7-5.
Orice tur în plus reprezintă un plus pentru o jucătoare precum Vickery, din afara top 500 WTA. O prezenţă pe tabloul principal de la Flushing Meadows este recompensată cu 94.000 de dolari.
Sachia Vickery, locul 559 WTA, cere 1000 de dolari pentru o întâlnire: “Cer avans înainte”
Pentru Sachia Vickery, ratarea tabloului principal de la New York pare să nu reprezinte o problemă. Ea are cont pe o platformă de adulţi, acolo unde fanii săi se pot abona pentru a cumpăra poze şi videoclipuri cu numărul 559 WTA, pentru 10 euo pe lună. “Întotdeauna am testat limitele”, a spus Vickery, despre contul pe platforma pentru adulţi. (VEZI MAI MULTE IMAGINI ÎN GALERIA FOTO)
În ceea ce priveşte întâlnirile cu bărbaţii, acestea nu sunt gratis. Americanca a anunţat că cere 1000 de dolari pentru o astfel de întâlnire:
“Acum cer un avans înainte de întâlnire: trimite-mi 1.000 de dolari și aranjăm. Nu mai fac asta din cauza comportamentului bărbaților.
A devenit un real succes. Faptul că joc tenis a ajutat cu siguranță la marketing.
Mă simt confortabil cu asta. Îmi merge foarte bine. Desigur, mai primesc și feedback negativ, dar este normal. Orice ai face în viață, vor exista mereu critici. Chiar dacă nu aș face nimic, tot aș fi criticată, așa că mai bine intru pe platformă și câștig bani din asta”, a spus Vickery.
Sachia Vickery s-a născut pe 11 mai 1995. Cea mai bună clasare a carierei a venit în anul 2018, atunci când a ajuns până pe locul 73 WTA.