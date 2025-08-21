Jucătoarea de la US Open care cere bani pentru a ieşi la întâlnire: "Trimite-mi 1.000 de dolari și aranjăm" - Antena Sport

Sachia Vickery, jucătoarea de 30 de ani care se află pe locul 559 WTA, s-a calificat în turul 2 al calificărilor de la US Open. Ea a întâlnit-o pe Anastasiya Soboleva, pe care a învins-o cu un dublu 7-5.

Orice tur în plus reprezintă un plus pentru o jucătoare precum Vickery, din afara top 500 WTA. O prezenţă pe tabloul principal de la Flushing Meadows este recompensată cu 94.000 de dolari.

Sachia Vickery, locul 559 WTA, cere 1000 de dolari pentru o întâlnire: “Cer avans înainte”

Pentru Sachia Vickery, ratarea tabloului principal de la New York pare să nu reprezinte o problemă. Ea are cont pe o platformă de adulţi, acolo unde fanii săi se pot abona pentru a cumpăra poze şi videoclipuri cu numărul 559 WTA, pentru 10 euo pe lună. “Întotdeauna am testat limitele”, a spus Vickery, despre contul pe platforma pentru adulţi. (VEZI MAI MULTE IMAGINI ÎN GALERIA FOTO)

În ceea ce priveşte întâlnirile cu bărbaţii, acestea nu sunt gratis. Americanca a anunţat că cere 1000 de dolari pentru o astfel de întâlnire:

“Acum cer un avans înainte de întâlnire: trimite-mi 1.000 de dolari și aranjăm. Nu mai fac asta din cauza comportamentului bărbaților.