Ce bea în fiecare zi femeia celebră de 76 de ani care arată ca o adolescentă. Dieta surprinzătoare - Antena Sport

Vera Wang este cunoscută în toată lumea că, deşi ajunsă la 76 de ani, arată ca o adolescentă. Celebra creatoare de modă nu s-a ferit să anunţe care este dieta secretă care o ajută.

Wang bea în fiecare zi câte un pahar cu vodcă şi a făcut asta în ultimii 32 de ani, de la naşterea celei de-a doua fată, Josephine. Mai mult, ea mănâncă de câte ori apucă fast food.

Reţeta secretă a Verăi Wang

“Am început să beau vodcă după ce s-a născut a doua mea fată. Aveam nevoie de un cocktail. Mai întâi, a fost o chestie de o vară. După aceea, a devenit o obișnuință.

Beau vodcă și mănânc un hot dog sau hamburgeri. Sunt mare fan McDonalds. Beau vodca cu un Big Mac și cu 4 bucăți de Chicken McNuggets. Sunt bună la aceste amestecuri”, spunea în trecut fosta patinatoare de performanţă, citată de Forbes.

Vera Wang, povestea incredibilă a milionarei de 76 de ani

Vera Wang este una dintre cele mai de succes femei din lume, dar nimic nu anunţa asta, cel puţin nu când fosta patinatoare avea 40 de ani. Ajunsă la 76 de ani, pe lângă look-ul de adolescentă, ea are şi o avere de peste 600 de milioane de dolari.