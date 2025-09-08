Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Ce bea în fiecare zi femeia celebră de 76 de ani care arată ca o adolescentă. Dieta surprinzătoare - Antena Sport

Home | Diverse | Ce bea în fiecare zi femeia celebră de 76 de ani care arată ca o adolescentă. Dieta surprinzătoare
Foto

Ce bea în fiecare zi femeia celebră de 76 de ani care arată ca o adolescentă. Dieta surprinzătoare

Publicat: 8 septembrie 2025, 14:34

Comentarii
Ce bea în fiecare zi femeia celebră de 76 de ani care arată ca o adolescentă. Dieta surprinzătoare
galerie foto Galerie (44)

Vera Wang, în timpul unui eveniment - Instagram

Vera Wang este cunoscută în toată lumea că, deşi ajunsă la 76 de ani, arată ca o adolescentă. Celebra creatoare de modă nu s-a ferit să anunţe care este dieta secretă care o ajută.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Wang bea în fiecare zi câte un pahar cu vodcă şi a făcut asta în ultimii 32 de ani, de la naşterea celei de-a doua fată, Josephine. Mai mult, ea mănâncă de câte ori apucă fast food.

Reţeta secretă a Verăi Wang

“Am început să beau vodcă după ce s-a născut a doua mea fată. Aveam nevoie de un cocktail. Mai întâi, a fost o chestie de o vară. După aceea, a devenit o obișnuință.

Beau vodcă și mănânc un hot dog sau hamburgeri. Sunt mare fan McDonalds. Beau vodca cu un Big Mac și cu 4 bucăți de Chicken McNuggets. Sunt bună la aceste amestecuri”, spunea în trecut fosta patinatoare de performanţă, citată de Forbes. 

Vera Wang, povestea incredibilă a milionarei de 76 de ani

Vera Wang este una dintre cele mai de succes femei din lume, dar nimic nu anunţa asta, cel puţin nu când fosta patinatoare avea 40 de ani. Ajunsă la 76 de ani, pe lângă look-ul de adolescentă, ea are şi o avere de peste 600 de milioane de dolari.

Reclamă
Reclamă

Ea a ajuns un celebru creator de modă, dar totul a pornit în momentul în care s-a măritat cu Arthur Becker. Atunci, ea nu a găsit rochia de mireasă pe care o dorea. I s-a părut incredibil faptul că a fost nevoită să alerge din colţ în colţ după o rochie de mireasă.

„Probabil că este o oportunitate reală în această zonă. Se poate face o afacere bănoasă”, a fost mesajul pe care tatăl Verăi i l-a transmis când a văzut cât timp pierde pentru rochie. Şi ea nici un a stat pe gânduri.

Atunci, după cum Vera recunoaşte într-un interviu acordat pentru cnbc.com, din fata care nu mai avea nicio speranţă, brusc ea se mărita la 40 de ani şi fonda propria companie. „A fost ceva sălbatic. Mă pregăteam să devin şi mamă”.

Unde se câștigă cel mai bine în România. Topul celor mai bine plătite joburiUnde se câștigă cel mai bine în România. Topul celor mai bine plătite joburi
Reclamă
Vera Wang, la 76 de ani - Instagram Verawang
Vera Wang
Vera Wang
Vera Wang
+(44)
 Mai multe fotografii
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va fi titular de drept Ianis Hagi la Alanyaspor?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Tânăr bătut cu bâta şi tăiat cu drujba de rude, la Zărneşti. O fată de 15 ani, implicată în scandal
Observator
Tânăr bătut cu bâta şi tăiat cu drujba de rude, la Zărneşti. O fată de 15 ani, implicată în scandal
Cu câți bani s-a ales, de fapt, Carlos Alcaraz după câștigarea US Open 2025. Aproape 2 milioane de dolari s-au dus pe impozit
Fanatik.ro
Cu câți bani s-a ales, de fapt, Carlos Alcaraz după câștigarea US Open 2025. Aproape 2 milioane de dolari s-au dus pe impozit
15:28
Ultimele detalii despre Denis Alibec şi Daniel Bîrligea. Cum se simt atacanţii accidentaţi de la FCSB
15:18
Omar El Sawy, cedat de Rapid la o rivală din Liga 1. Anunţul oficial făcut de giuleşteni
14:54
Suspendare de 10 luni în La Liga! Jucătorul lui Bilbao după ce a picat un test antidoping
14:24
Dinamo s-a reorientat, după ce nu l-a putut transfera pe Matei Ilie. Noua ţintă a lui Zeljko Kopic
14:04
SuperFAZE, după Asia Express, la Antena 1! Gică Craioveanu comentează cele mai tari faze de la Mondial
13:56
Gigi Becali a răbufnit şi a luat o decizie radicală în privinţa transferului lui Mario Tudose la FCSB: “La revedere, tată”
Vezi toate știrile
1 Scenariul pentru ca România să mai câştige grupa şi să se califice la World Cup 2026, după victoriile Austriei şi Bosniei 2 Virgiliu Postolachi pleacă de la CFR Cluj şi semnează cu o rivală 3 Carlos Alcaraz a câștigat US Open 2025! Succes în patru seturi în finala cu Jannik Sinner 4 Plecare de la Rapid în ultima zi de mercato! Fotbalistul va fi împrumutat a doua oară 5 Dinamo, tot mai aproape de transferul dorit de Zeljko Kopic. 700.000 de euro pentru un internațional român 6 Vestea dată de Mihai Stoica despre transferurile pregătite de FCSB, în ultima zi de mercato din Liga 1
Citește și