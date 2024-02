Ce decizie a putut lua Oana Roman, chiar înainte de moartea Mioarei Roman, când doctorii îi mai dădeau 10% şanse de supravieţuire - Antena Sport

Reclamă

„Am vorbit în detaliu absolut tot cu Oana despre înmormântarea mamei ei încă de când medicii i-au spus că mai are 10 la sută șanse să supraviețuiască. Am stabilit absolut tot, Oana a venit la mine la firmă și am pus la punct tot, șase ore am stat împreună și am discutat.

Ea mi-a cerut să fie un eveniment decent, organizat însă la superlativ, cu fast, pentru că doamna Mioara a fost o personalitate impozantă.

Oana și-a dorit cel mai mult ca eu să o fac frumoasă pe mama ei pe ultimul drum, pentru că a fost o femeie frumoasă. Îi vom face un procedeu care se numește tanatoestetică funerară, o procedură de reconstrucție.

Pentru funeralii, Oana a solicitat foarte multe flori albe, un munte de flori albe, se vor împarți foarte multe pachete pentru persoanele nevoiașe. Va fi dusă cu o limuzină de lux, iar slujba va fi oficiată de patru preoți„, a transmis Gabriela Lucuţar pentru click.ro.

Cu cine a fost căsătorită Mioara Roman înainte de Petre Roman

Puţini oameni ştiu cu cine a fost căsătorită Mioara Roman înainte de Petre Roman. Este vorba de un fost sportiv, care a antrenat naţionala României.

Mioara Roman, fosta soţie a fostului premier Petre Roman, a încetat din viaţă la vârsta de 83 de ani. Anunţul privind moartea sa a fost făcut pe reţelele sociale de fiica sa, Oana Roman. Mioara Roman era jurnalist şi profesor de limbă şi civilizaţie arabă. Ea s-a despărţit de fostul premier Petre Roman în 2007, după mai bine de 30 de ani de căsnicie. Mioara Roman se afla de mai mult timp la un azil din apropierea Capitalei. Puţină lume ştie că Mioara Roman a mai fost căsătorită o dată, înainte să ajungă la altar cu Petre Roman. Ea a avut un mariaj cu Iosif Zilahy, fost antrenor al echipei naţionale feminine de scrimă. Cei doi au fost căsătoriţi timp de 12 ani.

