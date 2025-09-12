"Ce femeie frumoasă". Corina Caciuc i-a surprins pe toţi cu ultima postare. Cum s-a afişat iubita lui Laurenţiu Reghecampf - Antena Sport

Corina Caciuc şi-a surprins urmăritorii cu ultima postare făcută. Iubita lui Laurenţiu Reghecampf a primit numeroase complimente din partea fanilor ei, pe reţelele de socializare.

Corina Caciuc este partenera lui Laurenţiu Reghecampf. Ei au împreună doi băieţi, pe Liam şi Landon (vezi galeria foto de la finalul articolului).

Corina Caciuc i-a surprins pe toţi cu ultima postare

În urmă cu câteva zile, Corina Caciuc s-a fotografiat alături de fiul ei cel mare, Liam. Iubita lui Laurenţiu Reghecampf şi-a însoţit băiatul în prima zi de şcoală, fiind extrem de emoţionată.

“Un pas mare pentru micuţul meu, şi multe lacrimi din partea mamei”, a transmis Corina Caciuc, la fotografia postată cu fiul Liam.

Imaginea a strâns rapid mii de aprecieri, iar fanii au admirat-o pe Corina Caciuc. Ea purta o rochie lungă albă şi sandale cu toc în ziua în care şi-a însoţit fiul la şcoală. Mulţi dintre cei care i-au comentat iubitei lui Laurenţiu Reghecampf au remarcat şi asemănarea izbitoare a celui mic cu tatăl lui.