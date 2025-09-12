Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

"Ce femeie frumoasă". Corina Caciuc i-a surprins pe toţi cu ultima postare. Cum s-a afişat iubita lui Laurenţiu Reghecampf - Antena Sport

Home | Diverse | “Ce femeie frumoasă”. Corina Caciuc i-a surprins pe toţi cu ultima postare. Cum s-a afişat iubita lui Laurenţiu Reghecampf
Foto

“Ce femeie frumoasă”. Corina Caciuc i-a surprins pe toţi cu ultima postare. Cum s-a afişat iubita lui Laurenţiu Reghecampf

Publicat: 12 septembrie 2025, 12:04

Comentarii
“Ce femeie frumoasă”. Corina Caciuc i-a surprins pe toţi cu ultima postare. Cum s-a afişat iubita lui Laurenţiu Reghecampf
galerie foto Galerie (28)

Corina Caciuc, alături de Laurenţiu Reghecampf/ Instagram

Corina Caciuc şi-a surprins urmăritorii cu ultima postare făcută. Iubita lui Laurenţiu Reghecampf a primit numeroase complimente din partea fanilor ei, pe reţelele de socializare.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Corina Caciuc este partenera lui Laurenţiu Reghecampf. Ei au împreună doi băieţi, pe Liam şi Landon (vezi galeria foto de la finalul articolului).

Corina Caciuc i-a surprins pe toţi cu ultima postare

În urmă cu câteva zile, Corina Caciuc s-a fotografiat alături de fiul ei cel mare, Liam. Iubita lui Laurenţiu Reghecampf şi-a însoţit băiatul în prima zi de şcoală, fiind extrem de emoţionată.

“Un pas mare pentru micuţul meu, şi multe lacrimi din partea mamei”, a transmis Corina Caciuc, la fotografia postată cu fiul Liam.

Imaginea a strâns rapid mii de aprecieri, iar fanii au admirat-o pe Corina Caciuc. Ea purta o rochie lungă albă şi sandale cu toc în ziua în care şi-a însoţit fiul la şcoală. Mulţi dintre cei care i-au comentat iubitei lui Laurenţiu Reghecampf au remarcat şi asemănarea izbitoare a celui mic cu tatăl lui.

Reclamă
Reclamă

“Mamă frumoasă, copil superb”, “Xerox cu tatăl lui”, “Ce femeie frumoasă”, “Ce femeie frumoasă, elegantă. Bravo, Laurenţiu, pentru alegere”, “O mămică minunată”, au fost doar câteva dintre comentariile primite de Corina Caciuc, pe Instagram.

Laurenţiu Reghecampf, dezvăluiri din intimitatea familiei

Laurenţiu Reghecampf a făcut dezvăluiri din intimitatea familiei. Laurenţiu Reghecampf şi Corina Caciuc au o relaţie perfectă, iar antrenorul profită de orice ocazie să o răsfeţe.

„Băi, sunt bun rău de tot la asta. Te rog frumos. Când zici mâncarea preferată din România, mă gândesc la un lucru pe îl facem toți repede când ne e foame. De exemplu, cartofi prăjiți cu ou și o salată. Fac orice. Pentru mine, nimic nu e sofisticat. Vorbesc serios. Depinde de timpul pe care îl ai la dispoziție. Am zile când gătesc de dimineață până seara. Fac orice, ciorbă, orice. Ciorba de burtă durează la mine 5-6 ore. Procesul durează mult, munca în sine nu e multă. La mine din casă, nu lipsește ciorba. Copiii mei mănâncă, Corina mănâncă. Eu o fac la 2-3 zile.

Cum a reuşit o profesoară să îşi cumpere casa visurilor la doar 12.500 € în ItaliaCum a reuşit o profesoară să îşi cumpere casa visurilor la doar 12.500 € în Italia
Reclamă

Toate ciorbele… și rădăuțeană, de porc. Fac orice. Nu știu să gătesc puțin, eu gătesc mult. Uite, de exemplu, acum, mă așteaptă o căprioară acasă. Eu tai, eu fac tot. Săptămâna trecută am fost la pește. Am prins 20 de kilograme de crap„, a spus Laurenţiu Reghecampf conform iamsport.ro.

Laurenţiu Reghecampf este într-o relaţie cu Corina Caciuc
Laurenţiu Reghecampf este într-o relaţie cu Corina Caciuc
Ce a putut posta Laurenţiu Reghecampf de ziua femeii care se pregăteşte să îl facă tată pentru a patra oară!
Laurenţiu Reghecampf este într-o relaţie cu Corina Caciuc
+(28)
 Mai multe fotografii
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Pe cine vrei selecţionerul României?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Experiment mașină vs. metrou. Cât durează drumul de la Grozăveşti la Piaţa Unirii
Observator
Experiment mașină vs. metrou. Cât durează drumul de la Grozăveşti la Piaţa Unirii
Trei nume pe lista FRF în locul lui “Il Luce”! Culisele întâlnirii dintre Mircea Lucescu şi Răzvan Burleanu: “Dacă voi găsiţi antrenor până săptămâna viitoare, eu plec!”. Exclusiv
Fanatik.ro
Trei nume pe lista FRF în locul lui “Il Luce”! Culisele întâlnirii dintre Mircea Lucescu şi Răzvan Burleanu: “Dacă voi găsiţi antrenor până săptămâna viitoare, eu plec!”. Exclusiv
12:52
Fernando Alonso, pus să aleagă cea mai bună cursă făcută în F1. Povestea fascinantă dezvăluită
12:41
“Să nu vă aşteptaţi să fac asta”. Arne Slot, categoric după transferul record al lui Isak la Liverpool. Pe cine a lăudat
12:17
Zeljko Kopic laudă la scenă deschisă cel mai nou transfer al lui Dinamo: “A reușit să facă asta”
12:00
“M-au dus acasă și m-au încuiat”. Lamine Yamal a rememorat unul dintre cele mai “negre” momente din viața sa
11:52
“Ar trebui Lucescu să-şi dea demisia?” Giovanni Becali a dat răspunsul: “Eu la 80 de ani asta aş face”
11:28
Gică Hagi a cerut plecarea unui om din FRF, dacă ar fi preluat naţionala: “Era primul OUT”
Vezi toate știrile
1 EXCLUSIVJucătorii şi conducerea FRF şi-au ales favoritul, dacă Mircea Lucescu îşi va da demisia de la naţionala României 2 FRF avea 3 soluţii pentru înlocuirea lui Mircea Lucescu de la naţionala României! Care era varianta de urgenţă 3 UPDATEMircea Lucescu rămâne selecţionerul naţionalei, după şedinţa avută cu Răzvan Burleanu 4 Universitatea Craiova a primit o ofertă uriașă pentru Ștefan Baiaram. Răspunsul dat de Mihai Rotaru 5 FCU Craiova, comunicat în forță după excluderea din toate competițiile! Atac dur la adresa FRF: “Manieră abuzivă” 6 “Ce să facă Hagi?” Marcel Răducanu, mesaj dur despre situaţia de la naţională. “Tricolorul” criticat: “Mai bun ca fotomodel”
Citește și