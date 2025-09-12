"Ce femeie frumoasă". Corina Caciuc i-a surprins pe toţi cu ultima postare. Cum s-a afişat iubita lui Laurenţiu Reghecampf - Antena Sport

Corina Caciuc şi-a surprins urmăritorii cu ultima postare făcută. Iubita lui Laurenţiu Reghecampf a primit numeroase complimente din partea fanilor ei, pe reţelele de socializare.
Corina Caciuc este partenera lui Laurenţiu Reghecampf. Ei au împreună doi băieţi, pe Liam şi Landon (vezi galeria foto de la finalul articolului).
Corina Caciuc i-a surprins pe toţi cu ultima postare
În urmă cu câteva zile, Corina Caciuc s-a fotografiat alături de fiul ei cel mare, Liam. Iubita lui Laurenţiu Reghecampf şi-a însoţit băiatul în prima zi de şcoală, fiind extrem de emoţionată.
“Un pas mare pentru micuţul meu, şi multe lacrimi din partea mamei”, a transmis Corina Caciuc, la fotografia postată cu fiul Liam.
Imaginea a strâns rapid mii de aprecieri, iar fanii au admirat-o pe Corina Caciuc. Ea purta o rochie lungă albă şi sandale cu toc în ziua în care şi-a însoţit fiul la şcoală. Mulţi dintre cei care i-au comentat iubitei lui Laurenţiu Reghecampf au remarcat şi asemănarea izbitoare a celui mic cu tatăl lui.
“Mamă frumoasă, copil superb”, “Xerox cu tatăl lui”, “Ce femeie frumoasă”, “Ce femeie frumoasă, elegantă. Bravo, Laurenţiu, pentru alegere”, “O mămică minunată”, au fost doar câteva dintre comentariile primite de Corina Caciuc, pe Instagram.
Laurenţiu Reghecampf, dezvăluiri din intimitatea familiei
Laurenţiu Reghecampf a făcut dezvăluiri din intimitatea familiei. Laurenţiu Reghecampf şi Corina Caciuc au o relaţie perfectă, iar antrenorul profită de orice ocazie să o răsfeţe.
„Băi, sunt bun rău de tot la asta. Te rog frumos. Când zici mâncarea preferată din România, mă gândesc la un lucru pe îl facem toți repede când ne e foame. De exemplu, cartofi prăjiți cu ou și o salată. Fac orice. Pentru mine, nimic nu e sofisticat. Vorbesc serios. Depinde de timpul pe care îl ai la dispoziție. Am zile când gătesc de dimineață până seara. Fac orice, ciorbă, orice. Ciorba de burtă durează la mine 5-6 ore. Procesul durează mult, munca în sine nu e multă. La mine din casă, nu lipsește ciorba. Copiii mei mănâncă, Corina mănâncă. Eu o fac la 2-3 zile.
Toate ciorbele… și rădăuțeană, de porc. Fac orice. Nu știu să gătesc puțin, eu gătesc mult. Uite, de exemplu, acum, mă așteaptă o căprioară acasă. Eu tai, eu fac tot. Săptămâna trecută am fost la pește. Am prins 20 de kilograme de crap„, a spus Laurenţiu Reghecampf conform iamsport.ro.
- “M-am îndrăgostit”. Noua lovitură dată de Ion Ţiriac în România. Ce a putut face magnatul român
- Combinații creative cu trening și piese din denim
- Alexandra Duckadam, imagine emoţionantă alături de fiica ei şi a regretatului Helmut Duckadam!
- (P) TipStrike, platforma care aduce analiza sportivă în prim-plan
- Ce bea în fiecare zi femeia celebră de 76 de ani care arată ca o adolescentă. Dieta surprinzătoare