Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Ce nu mai face niciodată soţia lui Cristi Borcea, Valentina Pelinel, după un episod jenant: "Am mare grijă" - Antena Sport

Home | Diverse | Ce nu mai face niciodată soţia lui Cristi Borcea, Valentina Pelinel, după un episod jenant: “Am mare grijă”
Foto

Ce nu mai face niciodată soţia lui Cristi Borcea, Valentina Pelinel, după un episod jenant: “Am mare grijă”

Publicat: 12 octombrie 2025, 18:17

Comentarii
Ce nu mai face niciodată soţia lui Cristi Borcea, Valentina Pelinel, după un episod jenant: “Am mare grijă”
galerie foto Galerie (35)

Cristi Borcea şi Valentina Pelinel / Instagram

Soţia lui Cristi Borcea (55 de ani), Valentina Pelinel (44 de ani) a făcut mai multe dezvăluiri despre cariera ei în modeling. Valentina Pelinel a fost unul dintre modelele regretatei Zina Dumitrescu.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Soţia lui Cristi Borcea a povestit că mergea cu trenul la evenimente şi se machia singură. Unul dintre evenimente a făcut-o să nu mai poarte niciodată pantofi cu tocuri cui, mai ales că a suferit o operaţie de ligament încrucişat.

Valentina Pelinel a trăit un episod jenant şi a renunţat pentru totdeauna la pantofii cu tocuri cui

M-am trezit într-o prezentare că mi s-a rupt tocul. Era o prezentare Versace, la New York. Defilarea era în magazinul din New York. Am pățit din astea. În schimb, niciodată nu mi-am cumpărat pantofi cu număr mai mare sau mai mic. Sunt foarte atentă atunci când vine vorba de pantofi. Mai ales după ce am avut operația de ligament încrucișat. Nu mai port tocuri cui. Mai port pantofi cu toc gros sau cu toc mic, pe care să merg ușor. Am mare grijă”, a declarat Valentina Pelinel pentru libertatea.ro.

Valentina Pelinel este a treia soţie a omului de afaceri Cristi Borcea. Borcea a mai fost căsătorit cu Mihaela şi, mai apoi, cu Alina. La nunta cu Alina Vidican naş i-a fost Gigi Becali lui Cristi Borcea.

Cristi Borcea are 9 copii cu 4 femei diferite. Cu prima sa soție, Mihaela Borcea, fostul patron al lui Dinamo are un băiat, Patrick, şi gemenii Melissa Antonia şi Angelo (Coco).

Reclamă
Reclamă

Cu a doua soție, Alina Vidican, are alți doi copii: George Alexandru şi Gloria. Borcea mai are o fetiță, Carolyn, din relația cu Simona Voiculescu. „Leonidas” are trei copii și căsnicia actuală, cu Valentina Pelinel, pe Milan și gemenele Indira și Rania.

Cristi Borcea are o avere estimată la circa 80 de milioane de euro. Borcea şi-a construit averea, începând cu anul 1990, din afacerile cu butelii. Ulterior, Borcea a intrat în fotbal, în imobiliare şi în horeca. Fiul lui, Patrick Borcea, a intrat şi el în domeniul afacerilor.

Din 2000 până în 2007, în perioada în care Borcea era în conducerea “câinilor”, Dinamo a cucerit 4 titluri de campioană a României şi 5 Cupe ale României. Borcea a declarat în mai multe rânduri că nu va mai reveni în fotbal. Singura legătură pe care o mai are cu fotbalul este faptul că achiziţionează, an de an, mai multe loje pentru meciurile echipei de suflet, Dinamo.

O mamă şi copilul ei nenăscut au murit în Germania din cauza unui român. A intrat cu 120km/h în maşina lorO mamă şi copilul ei nenăscut au murit în Germania din cauza unui român. A intrat cu 120km/h în maşina lor
Reclamă

 

 

Valentina Pelinel şi Cristi Borcea
Cristi Borcea, alături de Valentina Pelinel
Cristi Borcea şi-a anunţat decizia radicală, la 54 de ani
+(35)
 Mai multe fotografii
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Câte goluri va marca România în meciul cu Austria?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Vremea se va răci brusc, începând de luni. Zonele în care temperaturile scad sub 0°C
Observator
Vremea se va răci brusc, începând de luni. Zonele în care temperaturile scad sub 0°C
A pierdut 9.000.000 dolari în câteva secunde: „Mi-au lichidat banii instant!” Lovitura cruntă primită de un investitor în cel mai mare crash din istoria crypto. Ce rol a jucat Donald Trump
Fanatik.ro
A pierdut 9.000.000 dolari în câteva secunde: „Mi-au lichidat banii instant!” Lovitura cruntă primită de un investitor în cel mai mare crash din istoria crypto. Ce rol a jucat Donald Trump
18:10
Austriecii pun presiunea înaintea meciului cu România: „Niciunul dintre noi nu va fi speriat”
17:59
San Marino – Cipru 0-4, în grupa României pentru World Cup 2026. Tricolorii au coborât în clasament
17:54
VideoFanii Austriei au pus stăpânire pe Centrul Vechi, înaintea meciului cu România. Imagini de senzaţie din Bucureşti
17:46
Ţara în care bandele criminale controlează capitala e aproape de calificarea la World Cup 2026!
17:41
Zinedine Zidane revine pe banca tehnică! Anunțul antrenorului din Hexagon
17:38
Emoţii pentru Nigeria! Avionul care transporta echipa a aterizat de urgenţă după fisurarea unui geam
Vezi toate știrile
1 Decizia luată de MApN după ce Gigi Becali a anunţat că vrea să cumpere marca Steaua 2 “Hoția secolului”. Naționala lui Kluivert a făcut scandal după ce a fost eliminată din cursa pentru Mondial 3 Istvan Kovacs, criticat dur în Albania după meciul plin de scandal cu Serbia: “De ce naiba?” 4 EXCLUSIVMircea Lucescu a decis! Cine va apăra poarta României în meciul crucial cu Austria 5 Cosmin Olăroiu, pas uriaș spre calificarea la Cupa Mondială. Emiratele Arabe Unite, victorie vitală pe final 6 EXCLUSIVDecizia incredibilă luată de Mircea Lucescu în ziua meciului România – Austria. Ce i-a anunţat pe jucători
Citește și