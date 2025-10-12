Ce nu mai face niciodată soţia lui Cristi Borcea, Valentina Pelinel, după un episod jenant: "Am mare grijă" - Antena Sport

Soţia lui Cristi Borcea (55 de ani), Valentina Pelinel (44 de ani) a făcut mai multe dezvăluiri despre cariera ei în modeling. Valentina Pelinel a fost unul dintre modelele regretatei Zina Dumitrescu.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Soţia lui Cristi Borcea a povestit că mergea cu trenul la evenimente şi se machia singură. Unul dintre evenimente a făcut-o să nu mai poarte niciodată pantofi cu tocuri cui, mai ales că a suferit o operaţie de ligament încrucişat.

Valentina Pelinel a trăit un episod jenant şi a renunţat pentru totdeauna la pantofii cu tocuri cui

„M-am trezit într-o prezentare că mi s-a rupt tocul. Era o prezentare Versace, la New York. Defilarea era în magazinul din New York. Am pățit din astea. În schimb, niciodată nu mi-am cumpărat pantofi cu număr mai mare sau mai mic. Sunt foarte atentă atunci când vine vorba de pantofi. Mai ales după ce am avut operația de ligament încrucișat. Nu mai port tocuri cui. Mai port pantofi cu toc gros sau cu toc mic, pe care să merg ușor. Am mare grijă”, a declarat Valentina Pelinel pentru libertatea.ro.

Valentina Pelinel este a treia soţie a omului de afaceri Cristi Borcea. Borcea a mai fost căsătorit cu Mihaela şi, mai apoi, cu Alina. La nunta cu Alina Vidican naş i-a fost Gigi Becali lui Cristi Borcea.

Cristi Borcea are 9 copii cu 4 femei diferite. Cu prima sa soție, Mihaela Borcea, fostul patron al lui Dinamo are un băiat, Patrick, şi gemenii Melissa Antonia şi Angelo (Coco).