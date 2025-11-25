(P) Arsenal - Bayern, derby pentru primul loc din Champions League: Statistici și cote la pariuri - Antena Sport

Închide meniul
(P) Arsenal – Bayern, derby pentru primul loc din Champions League: Statistici și cote la pariuri

Publicat: 25 noiembrie 2025, 17:46

Cel mai tare meci al etapei a 5-a din Champions League le pune față în față pe Arsenal Londra și Bayern München. Cele două echipe se întâlnesc miercuri, de la ora 22:00, într-un duel care are ca miză ocuparea primului loc din Champions League. În fața a aproximativ 60 de mii de spectatori, va fi spectacol total pe Emirates Stadium.

Alături de Interul lui Cristi Chivu, cele două echipe au avut un parcurs perfect în Champions League în această ediție. Ambele au punctaj maxim, cu mențiunea că Bayern ocupă prima poziție în clasamentul din Champions League, deoarece are un golaveraj mai bun față de Arsenal Londra și Inter Milano.

Rezultatele înregistrate de Arsenal în acest sezon de Champions League:

  • Athletic Bilbao – Arsenal 0-2
  • Arsenal – Olympiacos 2-0
  • Arsenal – Atlético Madrid 4-0
  • Slavia Praga – Arsenal 0-3

Rezultatele înregistrate de Bayern în acest sezon de Champions League:

  • Bayern – Chelsea 3-1
  • Pafos – Bayern 1-5
  • Bayern – Club Brugge 4-0
  • PSG – Bayern 1-2

Cele două echipe se cunosc bine, iar ultimul duel a avut loc în 2024, în sferturile de finală. Atunci, Bayern München a obținut biletele pentru semifinale, după ce a remizat în deplasare, scor 2-2, iar acasă s-a impus cu 1-0. Per total, Bayern are un bilanț mai bun în meciurile oficiale cu Arsenal Londra. A câștigat de opt ori, de trei ori s-a terminat egal, iar Arsenal s-a impus de trei ori.

Agențiile de pariuri sportive oferă o cotă de aproximativ 2.05 pentru victoria lui Arsenal. Egalul are cota 3.60, iar succesul lui Bayern München are 3.25. Este un semn clar că bookmakerii anticipează un duel echilibrat, cu un ușor avantaj pentru formația gazdă.

Pe de altă parte, Bayern München a câștigat patru din ultimele cinci meciuri contra lui Arsenal, în care a înscris nu mai puțin de 18 goluri. Arsenal are un singur succes în ultimele opt dueluri cu Bayern, un 2-0 pe teren propriu în faza grupelor din sezonul 2015/2016. În plus, Arsenal nu s-a descurcat prea bine contra echipelor din Germania în ultima perioadă și a obținut două victorii în ultimele nouă confruntări. Pe de altă parte, Bayern are doar două înfrângeri în ultimele 12 meciuri cu echipe din Premier League.

Chelsea – FC Barcelona, un alt duel de cinci stele

Marți, de la ora 22:00, cel mai așteptat meci al serii va fi cel dintre Chelsea Londra și FC Barcelona. Acest duel este reeditarea semifinalei din sezonul 2008/2009, când FC Barcelona a obținut calificarea în ultimul act. În clasamentul din Champions League, cele două echipe sunt vecine de clasament, pe locurile 11 și 12. Ambele au câte 7 puncte și au avut un parcurs oscilant. În duelurile precedente, fiecare echipă a câștigat de 4 ori, iar 6 dueluri s-au terminat la egalitate. Cotele la pariuri pentru Chelsea – FC Barcelona sunt următoarele:

  • victorie Chelsea – 2.22
  • egal – 3.80
  • victorie FC Barcelona – 2.80

Cristi Chivu are o deplasare dificilă

Cristi Chivu are un parcurs excelent pe banca lui Inter Milano în Champions League și a obținut punctaj maxim până acum. Se anunță, însă, meciuri dificile pentru Interul lui Chivu, iar următorul va avea loc miercuri, de la ora 22:00, pe terenul lui Atlético Madrid. Atlético are două înfrângeri și două victorii în acest sezon și este pe locul 17, astfel că Interul lui Chivu poate specula. Cotele la pariuri sunt următoarele:

  • victorie Atlético – 2.25
  • egal – 3.40
  • victorie Inter – 3.00

Va fi o etapă interesantă și pentru fotbaliștii români prezenți în Champions League. Dennis Man se va deplasa pe terenul lui Liverpool alături de PSV Eindhoven, în timp ce Vlad Dragomir are un duel cu AS Monaco pe teren propriu.

