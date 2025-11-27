Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Afacerile cu care a făcut avere familia milionarului de 34 de ani care construieşte un castel în România - Antena Sport

Home | Diverse | Afacerile cu care a făcut avere familia milionarului de 34 de ani care construieşte un castel în România

Afacerile cu care a făcut avere familia milionarului de 34 de ani care construieşte un castel în România

Antena Sport Publicat: 27 noiembrie 2025, 14:39

Comentarii
Afacerile cu care a făcut avere familia milionarului de 34 de ani care construieşte un castel în România

George Ţucudean, pe propria moşie - Antena Sport

George Ţucudean este unul dintre puţinii fotbalişti români care au fost plini de bani dinainte să îşi înceapă cariera. Ajuns la 34 de ani, fostul atacant a preluat o parte din afacerile imperiului financiar condus de bunicul său.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Averea familiei sale este estimată la 35 de milioane de euro şi provine de pe urmele unei podgorii de 80 de hectare, a unui hotel de 5 stele din Arad, a unei firme de mobilă, dar şi a unei ferme de porci şi vite. De asemenea, Ţucudean are şi o cramă.

Afacerile lui George Ţucudean

Crama lui Ţucudean are o producţie anuală de aproape un milion de sticle de vin, cu sortimente variate, precum Pinot Noir, Merlot, Mustoasă de Măderat și Cadarca.

George Ţucudean are în plan să construiască şi un castel pe moşia din Arad. Acesta ar urma să fie situat pe ruinele unui palat, ocupat în trecut, potrivit legendelor, de elitele culturale ale Ungariei. Palatul a fost vandalizat de căutătorii de aur pe vremea imperiului Austro-Ungar.

Ţucudean şi pasiunea pentru maşini

Ţucudean a avut din tinereţe maşini scumpe, cu care îşi făcea colegii invidioşi, precum Audi R8, estimată la 200.000 de euro, Porsche Panamera, de 250.000 de euro sau Ferrari 458, cotată la 400.000 de euro.

Reclamă
Reclamă

Chiar şi aşa, Ţucudean susţine că pentru a le cumpăra nu a apelat la părinţii şi bunicul său.

“Vreau să las afaceri solide, de medalii de aur, copiilor mei și copiilor copiilor mei. De la 18 ani n-am mai luat niciun ban de acasă. Familia are bani, dar am investit și eu.

Mașinile sunt luate pe firmele mele. Nu m-am dus la bunicul meu să-i cerșesc. Am condus și Dacia 1310, și Dacia Papuc, nu mi-a fost rușine. Știu să conduc și tractorul. Pe câmp nu-ți trebuie permis (râde). Nu sunt crescut cu lingurița de argint”, spunea în trecut George Ţucudean, citat de fanatik.ro.

Cartierul din Bucureşti, în şantier de 6 ani: "Noi suntem cu numele o capitală europeană"Cartierul din Bucureşti, în şantier de 6 ani: "Noi suntem cu numele o capitală europeană"
Reclamă

George Ţucudean a câştigat cinci titluri în Liga 1: trei cu CFR Cluj (2018, 2019, 2020), unul cu FCSB (2015) şi unul cu Viitorul (2017). În tricoul lui Dinamo a cu cerit o cupă a României şi o Supercupă, ambele în 2012.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va câştiga Max Verstappen titlul de campion mondial în 2025?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Germania are un plan secret în caz de război cu Rusia: 800.000 de militari NATO trimişi pe frontul de est
Observator
Germania are un plan secret în caz de război cu Rusia: 800.000 de militari NATO trimişi pe frontul de est
Maghiarii îl laudă pe Gigi Becali pentru transferul făcut la FCSB: „Nu degeaba a dat atâția bani”
Fanatik.ro
Maghiarii îl laudă pe Gigi Becali pentru transferul făcut la FCSB: „Nu degeaba a dat atâția bani”
15:05
“Chiar nu-mi doream Turcia”. Cristi Săpunaru, verdict înainte de barajul României pentru Cupa Mondială
14:09
Max Verstappen știa că Lando Norris și Oscar Piastri vor fi descalificați în Las Vegas: “O gafă imensă”
13:44
EXCLUSIVMayssa Pessoa şi detaliile cutremurătoare despre lupta crâncenă cu depresia! “Am crezut că o să mor!”
13:18
“Fără supărare, e o întrebare proastă”. Kylian Mbappe, contre cu un jurnalist după Olympiacos – Real Madrid
12:41
VIDEOMoment superb în Liga Campionilor. 10 fani ai lui Kairat Almaty, premiați pentru o deplasare de 5.000 de km
12:33
Se pregăteşte un transfer stelar de 5 milioane de euro! Clubul şi-a trimis oamenii la meci pentru “perla” Băniei
Vezi toate știrile
1 Marea companie din România a fost cumpărată de Mircea Lucescu. Selecţionerul României are o avere fabuloasă 2 FotoCe se mai ştie de Gina Gogean. Marea gimnastă a României a trăit un moment greu anul trecut 3 Nota primită de Dennis Man după ce PSV a umilit-o pe Liverpool pe Anfield 4 FotoAfacerea cu care Ion Țiriac a devenit cel mai bogat român: “Oameni săraci n-am văzut”! Ce avere uriaşă are  5 EXCLUSIVJaqueline Cristian pregăteşte o colaborare spectaculoasă: “Va ajunge în Top 20 în 2026” 6 Marca Pele a fost cumpărată de familia Neymar! Suma uriaşă plătită şi anunţul tatălui starului brazilian
Citește și
Cele mai citite
Marea companie din România a fost scoasă la vânzare de Gigi Becali. “Vreau să vând o fabrică…”Marea companie din România a fost scoasă la vânzare de Gigi Becali. “Vreau să vând o fabrică…”
Afacerea care i-a adus lui Mihai Rotaru averea de “300 de milioane de euro”. Patronul Universităţii Craiova e putred de bogatAfacerea care i-a adus lui Mihai Rotaru averea de “300 de milioane de euro”. Patronul Universităţii Craiova e putred de bogat
Marea companie din România a fost cumpărată de Mircea Lucescu. Selecţionerul României are o avere fabuloasăMarea companie din România a fost cumpărată de Mircea Lucescu. Selecţionerul României are o avere fabuloasă
Louis Munteanu, ca şi transferat de la CFR Cluj. Cu Rapid „a fost chiar antrenorul” să-l vadă jucândLouis Munteanu, ca şi transferat de la CFR Cluj. Cu Rapid „a fost chiar antrenorul” să-l vadă jucând