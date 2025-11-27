Afacerile cu care a făcut avere familia milionarului de 34 de ani care construieşte un castel în România - Antena Sport

George Ţucudean este unul dintre puţinii fotbalişti români care au fost plini de bani dinainte să îşi înceapă cariera. Ajuns la 34 de ani, fostul atacant a preluat o parte din afacerile imperiului financiar condus de bunicul său.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Averea familiei sale este estimată la 35 de milioane de euro şi provine de pe urmele unei podgorii de 80 de hectare, a unui hotel de 5 stele din Arad, a unei firme de mobilă, dar şi a unei ferme de porci şi vite. De asemenea, Ţucudean are şi o cramă.

Afacerile lui George Ţucudean

Crama lui Ţucudean are o producţie anuală de aproape un milion de sticle de vin, cu sortimente variate, precum Pinot Noir, Merlot, Mustoasă de Măderat și Cadarca.

George Ţucudean are în plan să construiască şi un castel pe moşia din Arad. Acesta ar urma să fie situat pe ruinele unui palat, ocupat în trecut, potrivit legendelor, de elitele culturale ale Ungariei. Palatul a fost vandalizat de căutătorii de aur pe vremea imperiului Austro-Ungar.

Ţucudean şi pasiunea pentru maşini

Ţucudean a avut din tinereţe maşini scumpe, cu care îşi făcea colegii invidioşi, precum Audi R8, estimată la 200.000 de euro, Porsche Panamera, de 250.000 de euro sau Ferrari 458, cotată la 400.000 de euro.