Afacerile cu care a făcut avere familia milionarului de 34 de ani care construieşte un castel în România - Antena Sport

George Ţucudean este unul dintre puţinii fotbalişti români care au fost plini de bani dinainte să îşi înceapă cariera. Ajuns la 34 de ani, fostul atacant a preluat o parte din afacerile imperiului financiar condus de bunicul său.
Averea familiei sale este estimată la 35 de milioane de euro şi provine de pe urmele unei podgorii de 80 de hectare, a unui hotel de 5 stele din Arad, a unei firme de mobilă, dar şi a unei ferme de porci şi vite. De asemenea, Ţucudean are şi o cramă.
Afacerile lui George Ţucudean
Crama lui Ţucudean are o producţie anuală de aproape un milion de sticle de vin, cu sortimente variate, precum Pinot Noir, Merlot, Mustoasă de Măderat și Cadarca.
George Ţucudean are în plan să construiască şi un castel pe moşia din Arad. Acesta ar urma să fie situat pe ruinele unui palat, ocupat în trecut, potrivit legendelor, de elitele culturale ale Ungariei. Palatul a fost vandalizat de căutătorii de aur pe vremea imperiului Austro-Ungar.
Ţucudean şi pasiunea pentru maşini
Ţucudean a avut din tinereţe maşini scumpe, cu care îşi făcea colegii invidioşi, precum Audi R8, estimată la 200.000 de euro, Porsche Panamera, de 250.000 de euro sau Ferrari 458, cotată la 400.000 de euro.
Chiar şi aşa, Ţucudean susţine că pentru a le cumpăra nu a apelat la părinţii şi bunicul său.
“Vreau să las afaceri solide, de medalii de aur, copiilor mei și copiilor copiilor mei. De la 18 ani n-am mai luat niciun ban de acasă. Familia are bani, dar am investit și eu.
Mașinile sunt luate pe firmele mele. Nu m-am dus la bunicul meu să-i cerșesc. Am condus și Dacia 1310, și Dacia Papuc, nu mi-a fost rușine. Știu să conduc și tractorul. Pe câmp nu-ți trebuie permis (râde). Nu sunt crescut cu lingurița de argint”, spunea în trecut George Ţucudean, citat de fanatik.ro.
George Ţucudean a câştigat cinci titluri în Liga 1: trei cu CFR Cluj (2018, 2019, 2020), unul cu FCSB (2015) şi unul cu Viitorul (2017). În tricoul lui Dinamo a cu cerit o cupă a României şi o Supercupă, ambele în 2012.
