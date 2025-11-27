Comisia Europeană a aprobat cumpărarea marii companii din România de către miliardarul Rinat Ahmetov! - Antena Sport

Închide meniul
Home | Diverse | Comisia Europeană a aprobat cumpărarea marii companii din România de către miliardarul Rinat Ahmetov!
Comisia Europeană a aprobat cumpărarea marii companii din România de către miliardarul Rinat Ahmetov!

Publicat: 27 noiembrie 2025, 16:21

Mircea Lucescu şi Rinat Ahmetov / Profimedia Images

Comisia Europeană a dat aviz pozitiv pentru preluarea ArcelorMittal Iași de către miliardarul ucrainean Rinat Ahmetov. Patronul lui Şahtior Doneţk a investit, recent, 60 de milioane de euro într-un parc fotovoltaic din România şi se află în discuţii şi pentru cumpărarea Combinatului siderurgic din Galaţi, cel mai mare combinat siderurgic din ţară.

ArcelorMittal Tubular Products Iași este o companie metalurgică din România specializată în producerea de țevi din oțel sudate. În ultimii 3 ani, ArcelorMittal Iași a fost pe pierdere. În 2022 a avut o cifră de afaceri de peste 660 de milioane de lei şi a înregistrat o pierdere de 17.150.000 de lei. În 2023 cifra de afaceri a scăzut aproape la jumătate, la circa 382 de milioane de lei. Pierderea a fost de aproape 16 milioane de lei. În 2024 a avut o cifră de afaceri puţin mai mare de 300 de milioane de lei şi o pierdere de circa 66.500.000 de lei.

Rinat Ahmetov ar putea prelua şi Combinatul siderurgic din Galaţi

Rinat Ahmetov este cel mai bogat om de afaceri din Ucraina. El are o avere estimată de către Forbes la 7.9 miliarde de dolari.

Dacă va reuşi să preia şi Combinatul siderurgic din Galaţi, Rinat Ahmetov ar deveni, automat, şi patronul clubului din Liga 1, Oţelul Galaţi. Mai multe voci din fotbalul românesc sunt de părere că Oţelul ar deveni o forţă în fotbalul românesc dacă ar fi finanţată de Rinat Ahmetov. Dănuţ Lupu e de părere că Oţelul ar lua titlul în România în maxim 3 ani dacă Ahmetov ar deveni patronul echipei.

În prezent Oţelul se află pe locul 7 în Liga 1, cu 24 de puncte. Gălăţenii încearcă să intre în play-off, fiind în acest moment la 2 puncte de ocupanta ultimului loc de play-off, Farul. Oţelul va juca sâmbătă, de la ora 20:45, cu Dinamo. Dinamo – Oţelul va putea fi urmărit în format LIVE TEXT pe AS.ro şi în aplicaţia AntenaSport.

Mircea Lucescu a cucerit numeroase trofee, inclusiv Cupa UEFA, cu Şahtior, echipa patronată de Rinat Ahmetov

Selecţionerul naţionalei, Mircea Lucescu (80 de ani), a colaborat în trecut cu succes cu Rinat Ahmetov la Şahtior Doneţk. “Il Luce” a luat 8 titluri cu Şahtior în Ucraina, a cucerit 6 Cupe ale Ucrainei cu formaţia lui Ahmetov, 7 Supercupe ale Ucrainei şi Cupa UEFA, în sezonul 2008-2009.

Chiar dacă Lucescu a mers ulterior la marea rivală a lui Şahtior, Dinamo Kiev, cu care a cucerit un titlu, o Cupă a Ucrainei şi o Supercupă a Ucrainei, selecţionerul României a rămas în relaţii foarte bune cu miliardarul ucrainean.

Rinat Ahmetov, în timpul unei conferințe
