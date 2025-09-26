Lovitura de milioane de euro reuşită de Cristi Borcea! Tranzacţia pe care a încheiat-o omul de afaceri - Antena Sport

Cristi Borcea (55 de ani) urmează să încaseze circa 11.6 milioane de euro după ce a vândut un teren către One United Properties. Cei de la One plănuiesc construcţia unui ansamblu rezidenţial pe terenul de pe malul lacului Tei, care era deţinut de familia Borcea.

Terenul era deţinut de Elena Borcea și soții Daniel și Violeta Călin, adică mama, sora și cumnatul omului de afaceri Cristi Borcea.

Cristi Borcea va încasa circa 11.6 milioane de euro!

Cristi Borcea dezvăluia în trecut că, deşi are o avere estimată la circa 100 de milioane de euro, nu mai deţine nimic pe numele său. O mare parte din averea lui Borcea e pe numele mamei sale, iar o parte mai mică pe numele băieţilor săi mari, Patrick şi Angelo.

“Dacă nu e mama, atunci cine? În mama am cea mai mare încredere. (n.r. dacă are totul pe numele mamei) Da, păi ce să fac? Eu am pe numele mamei tot. Bine, sunt și la Patrick, și la Coco. (n.r. dacă are ceva pe numele său) Nu, absolut nimic”, declara Cristi Borcea în podcastul Tare de Tot.

Potrivit profit.ro, pentru a semna precontractul cu familia Borcea One a oferit garanţie un apartament din One Verdi Park, în valoare de 900.000 de euro. Suma totală de circa 11.6 milioane de euro urmează să fie achitată atunci când se semnează acordul final. Aceasta ar urma să se întâmple în aprilie 2027.