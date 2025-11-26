Afacerile din care a făcut avere milionarul român care şi-a susţinut lucrarea de licenţă la 43 de ani - Antena Sport

Adrian Mititelu a ajuns la o avere de 70-80 de milioane de euro, după cum a dezvăluit prietenul său Marcel Puşcaş, cea mai mare parte din afaceri provenind acum din imobiliare.
Provenit dintr-o familie modestă, Mititelu, ajuns acum la 57 de ani, s-a dovedit priceput în afaceri, chiar dacă şi-a luat diploma de licenţă la vârsta de 43 de ani.
Din ce a făcut avere Adrian Mititelu
După ce a avut primele joburi de brutar, ospătar şi chelner, acesta a fost picolo la un hotel din Craiova. “Am cărat mii de navete de băutură”, susţinea Mititelu în trecut, citat de adevarul.ro.
Conform sursei citate, după ce a avut o brutărie şi alte afaceri, Mititelu a cumpărat Universitatea Craiova de la Dinel Staicu contra unei benzinării estimată la 750.000 de euro.
Mititelu s-a implicat apoi şi în afacerile imobiliare, care i-au adus o avere de 70-80 de milioane de euro: “Mititelu are o afacere imobiliară bună, stă pe 70-80 de milioane, da”, a spus Marcel Puşcaş.
Totuşi, Mititelu susţine că a pierdut zeci de milioane de euro în perioada în care a fost patron la Universitatea Craiova.
“Am consumat foarte mulți bani, am investit cel puțin 50 de milioane de euro în fotbal. Credeți-mă, nu exagerez. Și nu sunt bogat ca Sucu, Becali sau alții. Dintre toți, eu am cheltuit cei mai mulți bani în fotbal, deși nu mă compar cu ei ca avere. Atenție, vorbim de 25-30 de milioane investite până în 2011, 2012, când banii aveau o altă valoare”, recunoştea recent Mititelu.
Mititelu a obţinut licenţa la Facultatea de Educație Fizică și Sport
Mititelu şi-a finalizat abia la 43 de ani studiile superioare, atunci când şi-a luat licenţa la Facultatea de Educație Fizică și Sport cu nota 9. “Studiul privind instrumentele de marketing utilizate în activitățile sportive”, a fost titlul lucrării sale, susţine fanatik.ro.
În trecut, Corneliu Stroe, cel care i-a fost coordonator la lucrarea de licenţă şi care a decedat în 2017, vorbea despre Mititelu ca despre un student mediocru.
“Adrian Mititelu a fost studentul nostru și a terminat cursurile facultății anul trecut (la vremea respectivă, n.r.). Nu a reușit să-și susțină integral examenele, ca să poată să susțină licența în 2011, odată cu colegii lui. A mai avut două restanțe anul trecut în toamnă, și le-a susținut, și astăzi (atunci, n.r.) a dat examenul de licență.
La noi, un student bun termină cu media de la 9.50 în sus. Dânsul are media generală, pe parcursul anilor de studii, 7 și ceva. Nu a fost un element de excepție. A fost un student mediocru”, spunea Stroe.
- (P) Arsenal – Bayern, derby pentru primul loc din Champions League: Statistici și cote la pariuri
- Ion Ţiriac a dezvăluit de ce crede că este “extraordinar de inteligent”
- “Nu mai intra în baie” Ce a putut păţi în închisoare milionarul român care are 9 copii cu 4 femei!
- Ioana Țiriac, declarație rară despre tatăl ei. Dezvăluirea unică făcută: „Doar el putea să facă asta”
- Un antrenor român a fost arestat după ce şi-a agresat sexual şi bătut eleva de 16 ani!