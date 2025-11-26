Afacerile din care a făcut avere milionarul român care şi-a susţinut lucrarea de licenţă la 43 de ani - Antena Sport

Adrian Mititelu a ajuns la o avere de 70-80 de milioane de euro, după cum a dezvăluit prietenul său Marcel Puşcaş, cea mai mare parte din afaceri provenind acum din imobiliare.

Provenit dintr-o familie modestă, Mititelu, ajuns acum la 57 de ani, s-a dovedit priceput în afaceri, chiar dacă şi-a luat diploma de licenţă la vârsta de 43 de ani.

Din ce a făcut avere Adrian Mititelu

După ce a avut primele joburi de brutar, ospătar şi chelner, acesta a fost picolo la un hotel din Craiova. “Am cărat mii de navete de băutură”, susţinea Mititelu în trecut, citat de adevarul.ro.

Conform sursei citate, după ce a avut o brutărie şi alte afaceri, Mititelu a cumpărat Universitatea Craiova de la Dinel Staicu contra unei benzinării estimată la 750.000 de euro.

Mititelu s-a implicat apoi şi în afacerile imobiliare, care i-au adus o avere de 70-80 de milioane de euro: “Mititelu are o afacere imobiliară bună, stă pe 70-80 de milioane, da”, a spus Marcel Puşcaş.