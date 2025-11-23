Ion Ţiriac a dezvăluit de ce crede că este "extraordinar de inteligent" - Antena Sport

Ion Ţiriac este un renumit om de afaceri, care la 86 de ani are o avere de 2.3 miliarde de dolari. Magnatul a dezvăluit care a fost unul dintre principiile esenţiale din viaţa sa.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Ţiriac a excelat în sport sau afaceri, dar a ales ca în domeniile unde nu se pricepe la fel de bine, să apeleze la ajutorul profesioniştilor. Şi a dat un exemplu, cel al unui grădinar.

Ion Ţiriac a dezvăluit de ce crede că este “extraordinar de inteligent”

“Grădinar nu am fost niciodată şi nu mă pricep. Întotdeauna am spus că eu sunt extraordinar de inteligent fiindcă îmi dau seama când sunt prost şi îi întreb pe alţii.

Aşa că am aranjat un grădinar să îmi spună cum să facem. Am vorbit cu el jumătate de oră în care mi-a spus că floarea e aşa şi că cealaltă e nu ştiu cum.

Acum aţi venit dumneavoastră şi trebuie să îmi schimb mintea să facem un interviu. E o treabă care-mi e cu mult mai uşoară”, a spus Ţiriac, citat de iamsport.ro.