Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Ion Ţiriac a dezvăluit de ce crede că este "extraordinar de inteligent" - Antena Sport

Home | Diverse | Ion Ţiriac a dezvăluit de ce crede că este “extraordinar de inteligent”

Ion Ţiriac a dezvăluit de ce crede că este “extraordinar de inteligent”

Publicat: 23 noiembrie 2025, 15:04

Comentarii
Ion Ţiriac a dezvăluit de ce crede că este extraordinar de inteligent

Ion Ţiriac, în timpul unui eveniment - Hepta

Ion Ţiriac este un renumit om de afaceri, care la 86 de ani are o avere de 2.3 miliarde de dolari. Magnatul a dezvăluit care a fost unul dintre principiile esenţiale din viaţa sa.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Ţiriac a excelat în sport sau afaceri, dar a ales ca în domeniile unde nu se pricepe la fel de bine, să apeleze la ajutorul profesioniştilor. Şi a dat un exemplu, cel al unui grădinar.

Ion Ţiriac a dezvăluit de ce crede că este “extraordinar de inteligent”

“Grădinar nu am fost niciodată şi nu mă pricep. Întotdeauna am spus că eu sunt extraordinar de inteligent fiindcă îmi dau seama când sunt prost şi îi întreb pe alţii.

Aşa că am aranjat un grădinar să îmi spună cum să facem. Am vorbit cu el jumătate de oră în care mi-a spus că floarea e aşa şi că cealaltă e nu ştiu cum.

Acum aţi venit dumneavoastră şi trebuie să îmi schimb mintea să facem un interviu. E o treabă care-mi e cu mult mai uşoară”, a spus Ţiriac, citat de iamsport.ro.

Reclamă
Reclamă

Ioana Țiriac, declarație rară despre tatăl ei

Ioana Țiriac a transmis un mesaj rar despre tatăl ei, Ion Țiriac. Fiica miliardarului român ajuns la vârsta de 86 de ani a făcut o dezvăluire unică despre colecția impresionantă de mașini pe care acesta o deține.

Ion Țiriac a tăiat panglica alături de fiica lui de 28 de ani, la inaugurarea noului sediu auto din Otopeni. Înainte de deschidere, miliardarul român avea expuse „doar” 180 de mașini, față de 300, câte sunt acum.

La câteva zile după ce a fost prezentă la marele eveniment alături de tatăl ei, Ioana Țiriac a transmis un mesaj superb pentru acesta. Ea a subliniat că doar un bărbat devotat măiestriei acestui domeniu ar fi putut deține o astfel de colecție impresionantă de mașini.

Filmul tragediei din Mioveni, unde un taximetrist a fost ucis de un client. A apucat doar să mai ceară ajutorFilmul tragediei din Mioveni, unde un taximetrist a fost ucis de un client. A apucat doar să mai ceară ajutor
Reclamă

„Ceea ce a făcut întotdeauna această colecție cu adevărat remarcabilă este diversitatea ei. Doar un bărbat cu un devotament autentic față de măiestrie ar fi putut să aducă toate acestea împreună”, a transmis Ioana Țiriac, pe contul ei de Instagram.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va câştiga Max Verstappen titlul de campion mondial în 2025?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Fructul exotic, vedetă în România: vânzările au crescut cu peste 170%, iar fermierii îl cultivă deja intens
Observator
Fructul exotic, vedetă în România: vânzările au crescut cu peste 170%, iar fermierii îl cultivă deja intens
Jucătorul important de la naționala României care nu a mai ajuns la FCSB, deși era dorit de Gigi Becali: ”Avea probleme cu băutura”
Fanatik.ro
Jucătorul important de la naționala României care nu a mai ajuns la FCSB, deși era dorit de Gigi Becali: ”Avea probleme cu băutura”
14:31
Mihai Stoica a găsit vinovatul de la FCSB pentru egalul cu Petrolul şi a anunţat care ar fi “ruşinea mondială”
14:13
Continuă problemele pentru Neymar! A ratat un nou antrenament
14:10
Bernadette Szocs şi Andreea Dragoman, meci demonstrativ la BNR
13:59
Ce cotă a ajuns să aibă Max Verstappen la câştigarea titlului mondial, după nebunia din Las Vegas
13:59
Neluțu Varga, veste uriașă înainte de CFR Cluj – Rapid: “Au crezut dușmanii că murim?”
13:01
Cum poate câștiga Max Verstappen titlul în Formula 1, după ce Norris și Piastri au fost descalificați în Las Vegas
Vezi toate știrile
1 Are 50 milioane de euro în cont, dar pe masă are muşama “ca la sat”. De ce sportivul de top stă tot cu părinţii 2 Fotbalist din România, transferat în Serie A pentru 7 milioane de euro. Giovanni Becali poartă negocierile 3 Crimă şocantă în faţa stadionului Da Luz! Liderul ultraşilor Benficăi a fost împuşcat în cap! 4 Un singur jucător l-a impresionat pe Gigi Becali în FCSB – Petrolul 1-1: “Nu are cu cine să joace” 5 Ce s-a întâmplat pentru Denis Drăguş în minutul 65 al partidei Eyupspor – Karagumruk 6 Afacerea care l-a ruinat pe Ciprian Marica. Cum a risipit 2 milioane de euro: “Investiții prost făcute”
Citește și
Cele mai citite
Afacerea în care Dan Petrescu a investit averea strânsă din fotbal. Cum a ajuns “Bursucul” la fel de bogat ca HagiAfacerea în care Dan Petrescu a investit averea strânsă din fotbal. Cum a ajuns “Bursucul” la fel de bogat ca Hagi
Afacerea în care Cosmin Olăroiu a investit milioanele arabilor: “Nu mă văd antrenând la 80 de ani, ca Lucescu”Afacerea în care Cosmin Olăroiu a investit milioanele arabilor: “Nu mă văd antrenând la 80 de ani, ca Lucescu”
“L-au suspendat” Selecţionerul Mircea Lucescu a apelat la UEFA, iar forul european a luat decizia!“L-au suspendat” Selecţionerul Mircea Lucescu a apelat la UEFA, iar forul european a luat decizia!
Acuze fără precedent la adresa Cristinei Neagu. Atacul handbalistei care ne-a adus Liga CampionilorAcuze fără precedent la adresa Cristinei Neagu. Atacul handbalistei care ne-a adus Liga Campionilor