Ion Ţiriac a dezvăluit de ce crede că este "extraordinar de inteligent" - Antena Sport

Ion Ţiriac este un renumit om de afaceri, care la 86 de ani are o avere de 2.3 miliarde de dolari. Magnatul a dezvăluit care a fost unul dintre principiile esenţiale din viaţa sa.
Ţiriac a excelat în sport sau afaceri, dar a ales ca în domeniile unde nu se pricepe la fel de bine, să apeleze la ajutorul profesioniştilor. Şi a dat un exemplu, cel al unui grădinar.
Ion Ţiriac a dezvăluit de ce crede că este “extraordinar de inteligent”
“Grădinar nu am fost niciodată şi nu mă pricep. Întotdeauna am spus că eu sunt extraordinar de inteligent fiindcă îmi dau seama când sunt prost şi îi întreb pe alţii.
Aşa că am aranjat un grădinar să îmi spună cum să facem. Am vorbit cu el jumătate de oră în care mi-a spus că floarea e aşa şi că cealaltă e nu ştiu cum.
Acum aţi venit dumneavoastră şi trebuie să îmi schimb mintea să facem un interviu. E o treabă care-mi e cu mult mai uşoară”, a spus Ţiriac, citat de iamsport.ro.
Ioana Țiriac, declarație rară despre tatăl ei
Ioana Țiriac a transmis un mesaj rar despre tatăl ei, Ion Țiriac. Fiica miliardarului român ajuns la vârsta de 86 de ani a făcut o dezvăluire unică despre colecția impresionantă de mașini pe care acesta o deține.
Ion Țiriac a tăiat panglica alături de fiica lui de 28 de ani, la inaugurarea noului sediu auto din Otopeni. Înainte de deschidere, miliardarul român avea expuse „doar” 180 de mașini, față de 300, câte sunt acum.
La câteva zile după ce a fost prezentă la marele eveniment alături de tatăl ei, Ioana Țiriac a transmis un mesaj superb pentru acesta. Ea a subliniat că doar un bărbat devotat măiestriei acestui domeniu ar fi putut deține o astfel de colecție impresionantă de mașini.
„Ceea ce a făcut întotdeauna această colecție cu adevărat remarcabilă este diversitatea ei. Doar un bărbat cu un devotament autentic față de măiestrie ar fi putut să aducă toate acestea împreună”, a transmis Ioana Țiriac, pe contul ei de Instagram.
