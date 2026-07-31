Daniel Pancu şi-a scos pălăria în faţa jucătorilor din Gruia, înainte de Rapid – CFR Cluj: „Un model pentru toţi fotbaliştii”

Daniel Pancu a vorbit înaintea meciului din etapa a treia a Ligii 1 dintre Rapid şi CFR Cluj despre fosta sa echipă. Principal la CFR sezonul trecut, echipa din Gruia a obţinut nesperat calificarea în preliminariile Conference League, într-un sezon care părea compromis.

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Plecat cu scandal de la CFR Cluj, din cauza condiţiilor din Gruia, Pancu a revenit la Rapid. Cu toate acestea, el nu a uitat munca depusă alături de jucătorii clujenilor şi a avut numai cuvinte de laudă la adresa acestora. Mai mult, Pancu i-a dat ca exemplu pe cei de la CFR jucătorilor săi, care reuşesc să rămână profesionişti, în ciuda tuturor problemelor cu care se confruntă clubul.

Daniel Pancu nu i-a uitat pe jucătorii de la CFR Cluj: „Jos pălăria”

„Este primul derby al sezonului. Vine cam repede pentru noi, dar sper să fim în formă, pentru că întâlnim echipa aflată în cea mai bună formă în acest moment. Au marcat foarte multe goluri şi puteau să înscrie de şi mai multe ori.

Au jucători de mare calitate în atac, însă consider că îi cunosc destul de bine şi sper să fim echipa care va câştiga. Din punctul meu de vedere, la un club precum Rapid nu este normal să ai o serie atât de lungă fără victorie împotriva CFR-ului. Sunt 12 sau 13 meciuri şi trebuie să punem capăt şi acestei tradiţii. Nu ştiu, poate le pregătesc şi eu o surpriză. Vom vedea”, a declarat Pancu.

Tehnicianul consideră că jucătorii echipei clujene ar trebui daţi ca exemplu având în vedere devotamentul de care dau dovadă în condiţiile în care nu sunt plătiţi de foarte mult timp.