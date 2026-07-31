Daniel Pancu şi-a scos pălăria în faţa jucătorilor din Gruia, înainte de Rapid – CFR Cluj: „Un model pentru toţi fotbaliştii”

Daniel Pancu a vorbit înaintea meciului din etapa a treia a Ligii 1 dintre Rapid şi CFR Cluj despre fosta sa echipă. Principal la CFR sezonul trecut, echipa din Gruia a obţinut nesperat calificarea în preliminariile Conference League, într-un sezon care părea compromis.
Plecat cu scandal de la CFR Cluj, din cauza condiţiilor din Gruia, Pancu a revenit la Rapid. Cu toate acestea, el nu a uitat munca depusă alături de jucătorii clujenilor şi a avut numai cuvinte de laudă la adresa acestora. Mai mult, Pancu i-a dat ca exemplu pe cei de la CFR jucătorilor săi, care reuşesc să rămână profesionişti, în ciuda tuturor problemelor cu care se confruntă clubul.
Daniel Pancu nu i-a uitat pe jucătorii de la CFR Cluj: „Jos pălăria”
„Este primul derby al sezonului. Vine cam repede pentru noi, dar sper să fim în formă, pentru că întâlnim echipa aflată în cea mai bună formă în acest moment. Au marcat foarte multe goluri şi puteau să înscrie de şi mai multe ori.
Au jucători de mare calitate în atac, însă consider că îi cunosc destul de bine şi sper să fim echipa care va câştiga. Din punctul meu de vedere, la un club precum Rapid nu este normal să ai o serie atât de lungă fără victorie împotriva CFR-ului. Sunt 12 sau 13 meciuri şi trebuie să punem capăt şi acestei tradiţii. Nu ştiu, poate le pregătesc şi eu o surpriză. Vom vedea”, a declarat Pancu.
Tehnicianul consideră că jucătorii echipei clujene ar trebui daţi ca exemplu având în vedere devotamentul de care dau dovadă în condiţiile în care nu sunt plătiţi de foarte mult timp.
„Le-am spus jucătorilor că modul în care se comportă cei de la CFR ar trebui să fie un model pentru toţi fotbaliştii din România. Noi suntem la un club unde condiţiile sunt de top, spre deosebire de ei. Şi eu sunt neplătit din februarie, însă felul în care ei se comportă este unul demn de toată aprecierea. Jos pălăria!”, a spus Pancu, fost antrenor la CFR Cluj în sezonul trecut.
Referitor la rezultatele echipelor româneşti în cupele europene, Pancu s-a arătat încrezător că fotbalul autohton va ajunge să obţină din nou rezultate în următorii ani.
„Suntem la fotbal şi se poate întâmpla orice. Sunt jucători buni, iar foamea de performanţă a făcut diferenţa. Dacă nu eşti atent şi nu ai această foame, fotbalul te pedepseşte. În niciun caz nu consider o tragedie rezultatele obţinute de echipele româneşti în cupele europene. Cu siguranţă, nivelul a crescut în celelalte campionate. La noi se trage foarte mult de timp, însă cred că în doi-trei ani situaţia se va schimba. În momentul de faţă, timpul efectiv de joc este foarte mic”, a mai spus Pancu.
- Oţelul Galaţi – Dinamo, 21:30, LIVE TEXT. Echipele de start
- Daniel Pancu surprinde după Auda – FCSB: „Preferam 16-0”
- Hotărârea luată de Ioan Varga după ce CFR Cluj s-a calificat în turul 3 din Conference League
- Teodora Stoica a spus tot! Prima reacţie, după ce Mihai Stoica ar fi fost atacat de un fan al FCSB-ului
- Decizia luată de Andrei Nicolescu după tragedia de la Dinamo