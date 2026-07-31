Şocant! Ce a spus Constantin Covaciu cu o seară înainte de tragedia de la Dinamo

Constantin Covaciu a decedat în urma unui accident rutier în care a fost implicat microbuzul care transporta jucătorii de la Dinamo 2 către terenul de antrenament în cantonamentul din Câmpulung.

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Acesta era angajat al clubului de peste 20 de ani, a trăit vremuri bune, cât şi vremuri tulburi, iar ultima suflare şi-a dat-o tot în slujba grupării bucureştene pe care a iubit-o.

Ce spunea Constantin Covaciu cu o seară înainte de a deceda: „Avem mult de trăit!”

Cristian Toma, cel care a fost şi el în microbuzul care a produs tragedia, se află acum la spital cu multiple răni, însă în afara oricărui pericol, şi povesteşte ce a discutat cu colegul său chiar cu o seară înainte de nefericitul eveniment.

„Stăteam aseară cu Gogu și vorbeam de viață. Și îmi spunea: «Hai, mă, Tomiță, că avem mult de trăit, ce dracu’, nu prindem noi 80 de ani?». El a ieșit dintr-un cancer. Și uite ce s-a întâmplat a doua zi, amândoi avem 60 de ani. Nu pot să cred! Nu pot să cred așa ceva!”, a spus Toma pentru Prosport.

Fostul jucător al lui Dinamo, actualmente la FCSB, Mihai Popescu, a avut şi el un mesaj de condoleanţe transmis după moartea lui Covaciu: „Odihnă veşnică, nea Gogu”.