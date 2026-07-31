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Chelsea, amendă uriaşă şi interdicţie la transferuri suspendată! 74 de reguli încălcate pe vremea lui Roman Abramovich

Alex Masgras Publicat: 31 iulie 2026, 17:13

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Chelsea, amendă uriaşă şi interdicţie la transferuri suspendată! 74 de reguli încălcate pe vremea lui Roman Abramovich

Roman Abramovich / Getty Images

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Chelsea a primit o amendă de 10 milioane de lire din partea federaţiei engleze şi o interdicţie la transferuri timp de două perioade de transferuri, suspdendată.

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Totul după cele 74 de reguli încălcate de către formaţia de pe Stamford Bridge din perioada în care era patronată de Roman Abramovich. Este vorba despre abateri ce ţin de modul în care au fost făcute plăţi către agenţi în perioada 2009-2022.

Chelsea, amendă uriaşă şi interdicţie la transferuri suspendată

Culmea, chiar actualii patroni americani Todd Boehly şi Clearlake Capital sunt cei care au anunţat FA despre cele 74 de reguli încălcate. Chelsea a recunoscut că a făcut plăţi de 47 de milioane de lire în secret către agenţi care nu erau înregistraţi şi alţi terţi pentru transferuri, între 2011 şi 2018.

În primă fază, clubul primise o amendă de 26 de milioane de lire, dar a fost redusă de mai multe ori după apeluri. S-a ajuns la suma de 10 milioane, după ce s-a ţinut cont de sancţiunile din partea UEFA şi Premier League. Toată această sumă va fi investită în fotbalul de masă.

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Chelsea a scăpat şi de depunctare, după ce în primă fază, un organism independent a sancţionat-o cu şase puncte. Acum, echipa lui Xabi Alonso a rămas doar cu amenda de 10 milioane şi cu interdicţia la transferuri timp de două perioade de mercato suspendată. În cazul în care vor exista şi alte încălcări ale regulamentului până pe 30 iunie 2027, interdicţia va intra în vigoare.

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