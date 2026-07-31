Continuă scandalul în Spania! Atletico Madrid, plângere împotriva Barcelonei în cazul lui Julian Alvarez

Atletico Madrid nu are nicio intenţie să lase gruparea FC Barcelona să scape nepedepsită în cazul argentinianului Julian Alvarez.

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După ce au respins avansurile clubului catalan, „Colchoneros” au anunţat că au depus o plângere împotriva Barcelonei pentru a denunţa metodele lor de a-l aborda pe argentinian.

Atletico Madrid a depus plângere împotriva Barcelonei

Joi, agenţia de ştiri EFE a relatat că Federaţia Spaniolă de Fotbal a decis să ia măsuri împotriva catalanilor.

„Comisia Disciplinară a Federaţiei Regale Spaniole de Fotbal (RFEF) a decis să deschidă o procedură disciplinară extraordinară împotriva FC Barcelona din cauza presupusului contact al acesteia cu Julián Alvarez, atacantul argentinian de la Atlético de Madrid, al cărui contract este valabil până în 2030, aşa cum a fost comunicat de federaţie ambelor cluburi”, notează sursa citată.

Atletico Madrid have reported Barcelona to the Spanish football federation over their perceived improper pursuit of Julian Alvarez.

The complaint relates to an alleged breach of ethics between the clubs, and Barcelona are set to lodge an appeal.

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— The Athletic | Football (@TheAthleticFC) July 30, 2026