Continuă scandalul în Spania! Atletico Madrid, plângere împotriva Barcelonei în cazul lui Julian Alvarez

Atletico Madrid nu are nicio intenţie să lase gruparea FC Barcelona să scape nepedepsită în cazul argentinianului Julian Alvarez.
După ce au respins avansurile clubului catalan, „Colchoneros” au anunţat că au depus o plângere împotriva Barcelonei pentru a denunţa metodele lor de a-l aborda pe argentinian.
Atletico Madrid a depus plângere împotriva Barcelonei
Joi, agenţia de ştiri EFE a relatat că Federaţia Spaniolă de Fotbal a decis să ia măsuri împotriva catalanilor.
„Comisia Disciplinară a Federaţiei Regale Spaniole de Fotbal (RFEF) a decis să deschidă o procedură disciplinară extraordinară împotriva FC Barcelona din cauza presupusului contact al acesteia cu Julián Alvarez, atacantul argentinian de la Atlético de Madrid, al cărui contract este valabil până în 2030, aşa cum a fost comunicat de federaţie ambelor cluburi”, notează sursa citată.
Atletico Madrid have reported Barcelona to the Spanish football federation over their perceived improper pursuit of Julian Alvarez.
The complaint relates to an alleged breach of ethics between the clubs, and Barcelona are set to lodge an appeal.
More from @Laia_Cervello… pic.twitter.com/x0xZm7hLUX
— The Athletic | Football (@TheAthleticFC) July 30, 2026
Comisia a numit un anchetator pentru a efectua procedurile şi a notificat FC Barcelona cu privire la decizia sa, „care are acum o perioadă de timp pentru a-şi prezenta observaţiile”.
Preşedintele Barcelonei, Joan Laporta, a confirmat la începutul lunii iulie că a făcut o ofertă echipei Atlético Madrid pentru Alvarez, estimată la 100 de milioane de euro, ofertă care rămâne pe masă.
În iunie, Atlético Madrid respinsese deja o ofertă de 150 de milioane de euro din partea Real Madrid pentru Alvarez, o mişcare văzută pe scară largă de presă ca o manevră a preşedintelui Real Madrid, Florentino Pérez, pentru a complica un posibil transfer la Barça şi a îndeplini o promisiune din campanie.
De câteva luni, numeroase instituţii media spaniole au relatat că Alvarez, care a fost transferat de la Manchester City în 2024 pentru aproape 85 de milioane de euro, visează să se alăture Barcelonei, fostul club al idolului său şi coechipierului său de la naţionala Argentinei, Lionel Messi.
- Spaniolii s-au săturat de Vinicius! Brazilianul, criticat de ziarul de casă al lui Real Madrid: „Bani, bani, bani. Nu e corect”
- Se face transferul lui Rodri la Real Madrid! Suma convenită de „los blancos” și Manchester City
- Au început negocierile pentru transferul lui Rodri! Tratative directe între Real Madrid și Manchester City
- Afacerea verii în fotbalul european! Jucătorul poate aduce un profit de peste 400 % la câteva săptămâni după transfer
- Fostul jucător de top al lui Chivu, primele imagini la antrenamentele lui Real Madrid: „Sunt foarte mândru să fiu aici”