OFICIAL | Dinamo a anunţat transferul jucătorului care deja se antrena cu echipa

Dinamo continuă campania de mercato şi acum Nuno Campos a primit întăriri în zona defensivă, acolo unde gruparea bucureşteană a rămas descoperită după plecarea lui Kennedy Boateng.
Trupa alb-roşie l-a transferat pe Imran Fetai, de la Shkendija, echipă care a învins-o anul trecut pe FCSB în cupele europene.
Dinamo a anunţat transferul lui Imran Fetai
Fundaşul central din Macedonia a semnat un contract valabil pentru următorii 3 ani cu Dinamo şi formaţia bucureşteană ar fi plătit în schimbul său 150.000 de euro, atât cât era clauza de reziliere. Fetai este de mai multe zile în Bucureşti şi a participat deja la câteva antrenamente sub comanda lui Nuno Campos.
„Bine ai venit, Imran Fetai! Ne bucurăm să anunțăm transferul fundașului central Imran Fetai, sosit de la echipa nord-macedoneană Shkendija. Imran a crescut la juniorii clubului nord-macedonean, unde a ajuns să debuteze și în prima ligă națională.
De-a lungul carierei sale de jucător, a evoluat și pentru echipele Tikves Kavadarci și Besa Dobri Dol. Pentru Shkendija, Imran a evoluat într-un total de 44 de meciuri, timp în care a marcat 2 goluri și a oferit 2 pase de gol.
De asemenea, Imran a evoluat și în competițiile europene alături de Shkendija, având meciuri în rundele de calificare ale UEFA Champions League, UEFA Europa League, UEFA Conference League, dar și 8 meciuri în grupele UEFA Conference League.
Imran Fetai a debutat și în naționala țării sale, având un total de trei meciuri jucate pentru aceasta la nivelul primei reprezentative. Înțelegerea dintre Dinamo și Fetai se întinde pe o perioadă de 3 sezoane, până la 30.06.2029 Îi dorim lui Imran mult succes în tricoul echipei noastre și cât mai multe reușite la Dinamo!”, a fost anunţul celor de la Dinamo pe Facebook.
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