Home | Fotbal | Liga 1 | OFICIAL | Dinamo a anunţat transferul jucătorului care deja se antrena cu echipa

OFICIAL | Dinamo a anunţat transferul jucătorului care deja se antrena cu echipa

Mihai Alecu Publicat: 31 iulie 2026, 17:03

Comentarii
OFICIAL | Dinamo a anunţat transferul jucătorului care deja se antrena cu echipa

Dinamo a anunţat transferul lui Imran Fetai. Foto: Profimedia

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News As.roUrmărește AS.ro pe Discover

Dinamo continuă campania de mercato şi acum Nuno Campos a primit întăriri în zona defensivă, acolo unde gruparea bucureşteană a rămas descoperită după plecarea lui Kennedy Boateng.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Trupa alb-roşie l-a transferat pe Imran Fetai, de la Shkendija, echipă care a învins-o anul trecut pe FCSB în cupele europene.

Dinamo a anunţat transferul lui Imran Fetai

Fundaşul central din Macedonia a semnat un contract valabil pentru următorii 3 ani cu Dinamo şi formaţia bucureşteană ar fi plătit în schimbul său 150.000 de euro, atât cât era clauza de reziliere. Fetai este de mai multe zile în Bucureşti şi a participat deja la câteva antrenamente sub comanda lui Nuno Campos.

„Bine ai venit, Imran Fetai! Ne bucurăm să anunțăm transferul fundașului central Imran Fetai, sosit de la echipa nord-macedoneană Shkendija. Imran a crescut la juniorii clubului nord-macedonean, unde a ajuns să debuteze și în prima ligă națională.

De-a lungul carierei sale de jucător, a evoluat și pentru echipele Tikves Kavadarci și Besa Dobri Dol. Pentru Shkendija, Imran a evoluat într-un total de 44 de meciuri, timp în care a marcat 2 goluri și a oferit 2 pase de gol.

Reclamă
Reclamă

De asemenea, Imran a evoluat și în competițiile europene alături de Shkendija, având meciuri în rundele de calificare ale UEFA Champions League, UEFA Europa League, UEFA Conference League, dar și 8 meciuri în grupele UEFA Conference League.

Imran Fetai a debutat și în naționala țării sale, având un total de trei meciuri jucate pentru aceasta la nivelul primei reprezentative. Înțelegerea dintre Dinamo și Fetai se întinde pe o perioadă de 3 sezoane, până la 30.06.2029 Îi dorim lui Imran mult succes în tricoul echipei noastre și cât mai multe reușite la Dinamo!”, a fost anunţul celor de la Dinamo pe Facebook.

Lux şi opulenţă la o nuntă de interlopi din Vrancea. Florin Salam şi Dan Bursuc, printre cei 60 de naşiLux şi opulenţă la o nuntă de interlopi din Vrancea. Florin Salam şi Dan Bursuc, printre cei 60 de naşi
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Vor merge Craiova şi CFR într-o grupă europeană?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Lux şi opulenţă la o nuntă de interlopi din Vrancea. Florin Salam şi Dan Bursuc, printre cei 60 de naşi
Observator
Lux şi opulenţă la o nuntă de interlopi din Vrancea. Florin Salam şi Dan Bursuc, printre cei 60 de naşi
Steaua, lovitură de proporții cu o zi înaintea debutului Ligii 2: 13 transferuri dintr-un foc de la U Craiova, FCSB, Dinamo și Rapid!
Fanatik.ro
Steaua, lovitură de proporții cu o zi înaintea debutului Ligii 2: 13 transferuri dintr-un foc de la U Craiova, FCSB, Dinamo și Rapid!
16:48

Continuă scandalul în Spania! Atletico Madrid, plângere împotriva Barcelonei în cazul lui Julian Alvarez
16:48

Şocant! Ce a spus Constantin Covaciu cu o seară înainte de tragedia de la Dinamo
16:32

Titi Aur trage un semnal uriaş de alarmă, după accidentul echipei a doua a lui Dinamo: „Adevărații autori morali sunt acolo”
16:21

MM Stoica, atacat de un suporter la o cafenea din Bucureşti! Teodora, martoră la tot evenimentul
15:43

Oţelul Galaţi – Dinamo, 21:30, LIVE TEXT. „Câinii” caută o nouă victorie după ce au „spulberat-o” pe Craiova
15:30

Selecţionerul Gheorghe Hagi, mesaj la decesul lui Franco Baresi: „Un mare campion, o legendă a fotbalului mondial”
Vezi toate știrile
1 „Să ne distrugi în halul ăsta?” Jucătorii făcuţi praf de Gigi Becali după eliminarea umilitoare din Europa! 2 Marius Baciu şi-a „distrus” un jucător după eliminarea ruşinoasă din Europa: „Nici la juniori nu vezi aşa ceva” 3 Revoltă la FCSB! Jucătorii îi cer lui Gigi Becali să-l demită pe Marius Baciu 4 OUT de la FCSB! Gigi Becali a decis să-l scoată din echipă după eliminarea ruşinoasă din Europa! 5 Umilință totală! FCSB, eliminată rușinos din cupele europene după 3-7 la general cu FK Auda 6 UPDATEOficial! FC Hermannstadt s-a retras din Liga a II-a, FRF a anunțat cine îi ia locul
Citește și
Cele mai citite
Prezentatorea TV a arătat mai mult decât și-ar fi dorit, chiar în direct! „O mică problemă cu rochia”Prezentatorea TV a arătat mai mult decât și-ar fi dorit, chiar în direct! „O mică problemă cu rochia”
Bătaie în toată regula la vestiare după Universitatea Craiova – Levski Sofia 2-2! De la ce a pornit totulBătaie în toată regula la vestiare după Universitatea Craiova – Levski Sofia 2-2! De la ce a pornit totul
Dinamo achită clauza de reziliere și face transferul mult așteptatDinamo achită clauza de reziliere și face transferul mult așteptat
Superba prezentatoare TV se iubeşte cu un bărbat de 85 de ani. Ce avere are greul din fotbalSuperba prezentatoare TV se iubeşte cu un bărbat de 85 de ani. Ce avere are greul din fotbal