OFICIAL | Dinamo a anunţat transferul jucătorului care deja se antrena cu echipa

Dinamo continuă campania de mercato şi acum Nuno Campos a primit întăriri în zona defensivă, acolo unde gruparea bucureşteană a rămas descoperită după plecarea lui Kennedy Boateng.

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Trupa alb-roşie l-a transferat pe Imran Fetai, de la Shkendija, echipă care a învins-o anul trecut pe FCSB în cupele europene.

Dinamo a anunţat transferul lui Imran Fetai

Fundaşul central din Macedonia a semnat un contract valabil pentru următorii 3 ani cu Dinamo şi formaţia bucureşteană ar fi plătit în schimbul său 150.000 de euro, atât cât era clauza de reziliere. Fetai este de mai multe zile în Bucureşti şi a participat deja la câteva antrenamente sub comanda lui Nuno Campos.

„Bine ai venit, Imran Fetai! Ne bucurăm să anunțăm transferul fundașului central Imran Fetai, sosit de la echipa nord-macedoneană Shkendija. Imran a crescut la juniorii clubului nord-macedonean, unde a ajuns să debuteze și în prima ligă națională.

De-a lungul carierei sale de jucător, a evoluat și pentru echipele Tikves Kavadarci și Besa Dobri Dol. Pentru Shkendija, Imran a evoluat într-un total de 44 de meciuri, timp în care a marcat 2 goluri și a oferit 2 pase de gol.