Ce relaţie poate să aibă actuala soţie a lui Adrian Mutu cu primele două neveste ale "Briliantului"! Fostul fotbalist a spus tot! - Antena Sport

Adrian Mutu a vorbit deschis despre relaţia Sandrei cu Consuelo Matos şi Alexandra Dinu

„Briliantul” a anunţat că se pregăteşte o reuniune odată cu un eveniment din familie Adrian Mutu a făcut dezvăluiri din viaţa lui privată. Iată ce relaţie poate să aibă actuala soţie a lui Adrian Mutu cu primele două neveste ale „Briliantului”.

Adrian Mutu are 4 copii cu 3 femei. Din prima căsnicie, cu Alexandra Dinu, îl are pe Mario. Din mariajul cu Consuelo Matos are două fete, Maya și Adriana. Iar din mariajul actual îl are pe Tiago.

Ce relaţie poate să aibă actuala soţie a lui Adrian Mutu cu primele două neveste ale „Briliantului”

Adrian Mutu a dezvăluit că se pregăteşte o reuniune a familiei odată cu absolvirea liceului de către Adriana.