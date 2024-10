Ce s-a ales şi cum arată acum Laszlo Sepsi, fostul iubit al Sandrei, actuala soţie a lui Adrian Mutu. Lovitura pe care a dat-o - Antena Sport

Sandra şu Adrian Mutu au împreună un copil, pe micuţul Tiago. Mutu mai are 3 copii din căsniciile anterioare. Mario este fiul cel mare din mariajul cu Alexandra Dinu, în timp ce Adriana şi Maya sunt fete pe care le are din căsnicia cu Consuelo Matos.

Sandra Mutu şi Adrian Mutu, decizie majoră despre viitor

„Eu cred că am cunoscut-o pe Sandra în momentul în care trebuia. Facem 8 ani împreună în februarie. Sunt 8 ani și o să fie, pentru că m-a luat în cea mai bună versiune a mea. Nu pot să spun că nu și nu pot să spun că da. De ce? Pentru că nu știu ce urmează. Eu cu soția mea vorbesc, ne-ar plăcea, nu spunem nu. (…) Dacă e să fie bine, dacă nu …nu mă gândesc în mod special nici dacă da, nici dacă nu, pentru că am deja copil”, a spus Adrian Mutu în podcastul Tare de Tot, cittat de viva.ro.

Mutu este cel mai bun marcator din istoria naţionalei României, la egalitate cu Gică Hagi. „Briliantul” şi „Regele” au câte 35 de goluri înscrise sub tricolor.