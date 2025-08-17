Gicu Grozav a reacționat după Petrolul - Hermannstadt 1-1: "E o oarecare supărare" - Antena Sport

Gicu Grozav a oferit prima reacție după Petrolul – Hermannstadt 1-1. Veteranul ploieștenilor s-a declarat nemulțumit de rezultatul obținut.

Partida dintre Petrolul și Hermannstadt a contat pentru etapa cu numărul 6 a sezonului de Liga 1. Gicu Grozav a deschis scorul pe Ilie Oană, din penalty, iar Sergiu Buș a egalat cu un gol superb, prin care a stabilit scorul final.

Ce a spus Gicu Grozav după Petrolul – Hermannstadt 1-1

Gicu Grozav s-a declarat dezamăgit de faptul că Petrolul nu a reușit să obțină victoria, în cadrul partidei cu Hermannstadt. Totuși, veteranul a spus că echipa sa a făcut un meci bun, chiar dacă a primit gol în finalul reprizei secunde.

Grozav este de părere că Petrolul putea acumula mai multe puncte în campionat, până în momentul de față. Totuși, acesta a dat asigurări că jucătorii vor rămâne concentrați, pentru a obține rezultate pozitive la următoarele partide.

“Din păcate nu reuşim să obţinem prima victorie acasă. A fost un meci greu, cu o echipă omogenă. Ştiam acest lucru, dar ne-am mobilizat bine, am făcut un meci bun. Am marcat primii, după care ne-au împins, au vrut să egaleze, era normal. Din păcate am luat gol, nu am reuşit să rămânem la fel de concentraţi.