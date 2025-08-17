Gicu Grozav a reacționat după Petrolul - Hermannstadt 1-1: "E o oarecare supărare" - Antena Sport

Gicu Grozav a oferit prima reacție după Petrolul – Hermannstadt 1-1. Veteranul ploieștenilor s-a declarat nemulțumit de rezultatul obținut.
Partida dintre Petrolul și Hermannstadt a contat pentru etapa cu numărul 6 a sezonului de Liga 1. Gicu Grozav a deschis scorul pe Ilie Oană, din penalty, iar Sergiu Buș a egalat cu un gol superb, prin care a stabilit scorul final.
Ce a spus Gicu Grozav după Petrolul – Hermannstadt 1-1
Gicu Grozav s-a declarat dezamăgit de faptul că Petrolul nu a reușit să obțină victoria, în cadrul partidei cu Hermannstadt. Totuși, veteranul a spus că echipa sa a făcut un meci bun, chiar dacă a primit gol în finalul reprizei secunde.
Grozav este de părere că Petrolul putea acumula mai multe puncte în campionat, până în momentul de față. Totuși, acesta a dat asigurări că jucătorii vor rămâne concentrați, pentru a obține rezultate pozitive la următoarele partide.
“Din păcate nu reuşim să obţinem prima victorie acasă. A fost un meci greu, cu o echipă omogenă. Ştiam acest lucru, dar ne-am mobilizat bine, am făcut un meci bun. Am marcat primii, după care ne-au împins, au vrut să egaleze, era normal. Din păcate am luat gol, nu am reuşit să rămânem la fel de concentraţi.
Sincer, chiar simţeam că putem obţine această victorie. Am stat sus acolo peste ei, ne-am creat câteva situaţii de a marca. E o oarecare supărare că nu reuşim să câştigăm primul meci acasă.
Simt că puteam să acumulăm mai multe puncte, dar situaţia reală e cea din clasament. Nu avem ce face şi trebuie să rămânem concentraţi”, a spus Gicu Grozav, la digisport.ro.
Petrolul – Hermannstadt 1-1
Meciul dintre Petrolul și Hermannstadt, încheiat cu scorul de 1-1, a fost în format LIVE SCORE pe AS.ro. Partida a contat pentru etapa cu numărul 6 a noului sezon de Liga 1.