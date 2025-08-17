Înfrângere dură pentru Mircea Rednic! Standard Liege a pierdut la scor de neprezentare cu Union Saint-Gilloise - Antena Sport

Închide meniul
Înfrângere dură pentru Mircea Rednic! Standard Liege a pierdut la scor de neprezentare cu Union Saint-Gilloise

Fotbal extern

Înfrângere dură pentru Mircea Rednic! Standard Liege a pierdut la scor de neprezentare cu Union Saint-Gilloise

Publicat: 17 august 2025, 8:12

Comentarii
Înfrângere dură pentru Mircea Rednic! Standard Liege a pierdut la scor de neprezentare cu Union Saint-Gilloise

Mircea Rednic, în timpul unui meci / Profimedia

Standard Liege, echipa antrenată de Mircea Rednic, a pierdut fără drept de apel meciul de pe terenul celor de la Union Saint-Gilloise, în etapa a patra a campionatului din Belgia.

Formaţia pregătită de Mircea Rednic a pierdut cu 3-0 meciul. La Union Saint-Gilloise a evoluat şi Raul Florucz, jucătorul austriac de origine română.

Union Saint-Gilloise – Standard Liege 3-0. Înfrângere dură pentru Mircea Rednic

Echipa belgiană Standard Liege a pierdut sâmbătă seara, în deplasare, scor 0-3, în faţa formaţiei Union St Gilloise, în etapa a patra din campionatul belgian, Pro League.

Gazdele de la Union St Gilloise au deschis scorul în minutul 23, când jucătorul austriac de origine română Raul Florucz a pasat decisiv pentru Kevin Rodriguez şi acesta a marcat.

Elevii lui Mircea Rednic au rămas în zece din minutul 25, după eliminarea lui Thomas Henry, iar antrenorul român a mutat la pauză, însă Kevin Rodriguez a majorat avantajul gazdelor, în minutul 61. Promise David a stabilit rezultatul partidei, în minutul 84, şi Union St Gilloise – Standard Liege a fost 3-0.

La gazde, Florucz a fost înlocuit în minutul 82. În clasament, St Gilloise e lider neînvins, cu 10 puncte, iar Standard Liege e pe locul 5, cu 7 puncte.

