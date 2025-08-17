Edi Iordănescu a dat verdictul despre Dennis Man, după transferul la PSV: "E singura lui problemă!" - Antena Sport

Închide meniul
Edi Iordănescu a dat verdictul despre Dennis Man, după transferul la PSV: “E singura lui problemă!”

Alex Ioniță Publicat: 17 august 2025, 8:31

FOTO: Sport Pictures

Edi Iordănescu a vorbit despre Dennis Man, după transferul acestuia la PSV Eindhoven. Fostul selecționer a spus și care este „singura problemă” a internaționalului român.

Man a părăsit-o pe Parma în această perioadă de mercato și a semnat cu PSV Eindhoven. Batavii au plătit suma de 8,5 milioane de euro pentru transferul fostului jucător de la FCSB.

Ce a spus Edi Iordănescu despre Dennis Man, după transferul la PSV Eindhoven

Edi Iordănescu a recunoscut că și-ar fi dorit ca Dennis Man să rămână în Serie A. Chiar și așa, fostul selecționer a precizat că transferul în Olanda nu poate fi văzut drept un pas în spate pentru român.

De asemenea, Iordănescu a spus că singura „problemă” a lui Dennis Man este continuitatea. Acesta a precizat că românul trebuie să se impună rapid la PSV, pentru a fi în formă și la echipa națională.

„Mie mi-ar fi plăcut ca el să continue în Serie A. Acum nu înseamnă că e un pas în spate, să nu fiu înțeles greșit.

Vorbim totuși de Eindhoven. Dar e important să meargă să se impună, să livreze, să aibă continuitate.

E singura lui problemă, continuitatea, să aibă continuitate, să rămână, să nu intre în zona de confort atunci când livrează.

Și a livrat în Italia, și a fost numărul 1 în atâtea momente, dar să rămână competitiv și să își dorească și mai mult, și mai mult, și mai mult. E vorba doar de mentalitate.

O perioadă bună să îl facă să își dorească să fie urmată de o perioadă și mai bună. Să aibă cifre, să livreze, să aibă continuitate, pentru că are toate condițiile ca și talent, ca și calități pe care le are, are deja o experiență acum.

Mi-aș dori să se impună, să fie numărul 1 acolo și să livreze ulterior și pentru echipa națională”, a spus Edi Iordănescu, la fanatik.ro.

Dennis Man, subiect de discuție pentru antrenorul lui PSV. Ce a spus despre posibilitatea de a-l vedea în teren

Dennis Man a ajuns la PSV de la Parma în urma unui transfer în valoare de 8,5 milioane de euro, iar antrenorul formației din Eindhoven deja a început să îl includă în planurile sale. Înainte de următorul meci din campionat al echipei campioane, Peter Bosz a discutat despre situația jucătorului român și a dat de înțeles că îi va oferi ocazia să joace, chiar dacă șansele de a fi titular sunt momentan nule.

PSV o va înfrunta pe Twente într-un meci din etapa secundă din Eredivisie.

Omul care a adus ultimele două titluri de campioană din vitrina lui PSV a susținut o conferință de presă premergătoare partidei cu Twente din campionat, iar unul dintre subiectele abordate a fost cel legat de jucătorii pe care îi are la dispoziție. În acest sens, Bosz a ajuns să vorbească despre Man și despre faptul că ar putea să îl introducă în teren, deși nu are momentan antrenamentele necesare pentru a fi titular.

„Da, în afară de Pepi toți sunt apți. Și, bineînțeles, îl avem acum la dispoziție pe Dennis Man. Mi-a lăsat o impresie bună în această primă săptămână. Ne poate ajuta mult, dar încă nu poate să joace 90 de minute.

Ca intensitate a antrenamentelor, nu s-a antrenat suficient comparativ cu ceilalți băieți. Însă calitățile lui specifice se văd clar la antrenamente și vom vedea dacă le poate arăta și în meciuri”, a spus tehnicianul campioanei en-titre despre român, potrivit site-ului oficial al lui PSV.

