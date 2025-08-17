Edi Iordănescu a dat verdictul despre Dennis Man, după transferul la PSV: "E singura lui problemă!" - Antena Sport

O perioadă bună să îl facă să își dorească să fie urmată de o perioadă și mai bună. Să aibă cifre, să livreze, să aibă continuitate, pentru că are toate condițiile ca și talent, ca și calități pe care le are, are deja o experiență acum.

Mi-aș dori să se impună, să fie numărul 1 acolo și să livreze ulterior și pentru echipa națională”, a spus Edi Iordănescu, la fanatik.ro.

Dennis Man, subiect de discuție pentru antrenorul lui PSV. Ce a spus despre posibilitatea de a-l vedea în teren

Dennis Man a ajuns la PSV de la Parma în urma unui transfer în valoare de 8,5 milioane de euro, iar antrenorul formației din Eindhoven deja a început să îl includă în planurile sale. Înainte de următorul meci din campionat al echipei campioane, Peter Bosz a discutat despre situația jucătorului român și a dat de înțeles că îi va oferi ocazia să joace, chiar dacă șansele de a fi titular sunt momentan nule.

PSV o va înfrunta pe Twente într-un meci din etapa secundă din Eredivisie.

Omul care a adus ultimele două titluri de campioană din vitrina lui PSV a susținut o conferință de presă premergătoare partidei cu Twente din campionat, iar unul dintre subiectele abordate a fost cel legat de jucătorii pe care îi are la dispoziție. În acest sens, Bosz a ajuns să vorbească despre Man și despre faptul că ar putea să îl introducă în teren, deși nu are momentan antrenamentele necesare pentru a fi titular.

„Da, în afară de Pepi toți sunt apți. Și, bineînțeles, îl avem acum la dispoziție pe Dennis Man. Mi-a lăsat o impresie bună în această primă săptămână. Ne poate ajuta mult, dar încă nu poate să joace 90 de minute.

Ca intensitate a antrenamentelor, nu s-a antrenat suficient comparativ cu ceilalți băieți. Însă calitățile lui specifice se văd clar la antrenamente și vom vedea dacă le poate arăta și în meciuri”, a spus tehnicianul campioanei en-titre despre român, potrivit site-ului oficial al lui PSV.