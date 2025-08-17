Edi Iordănescu a dat verdictul despre Dennis Man, după transferul la PSV: "E singura lui problemă!" - Antena Sport

Edi Iordănescu a vorbit despre Dennis Man, după transferul acestuia la PSV Eindhoven. Fostul selecționer a spus și care este „singura problemă” a internaționalului român.
Man a părăsit-o pe Parma în această perioadă de mercato și a semnat cu PSV Eindhoven. Batavii au plătit suma de 8,5 milioane de euro pentru transferul fostului jucător de la FCSB.
Ce a spus Edi Iordănescu despre Dennis Man, după transferul la PSV Eindhoven
Edi Iordănescu a recunoscut că și-ar fi dorit ca Dennis Man să rămână în Serie A. Chiar și așa, fostul selecționer a precizat că transferul în Olanda nu poate fi văzut drept un pas în spate pentru român.
De asemenea, Iordănescu a spus că singura „problemă” a lui Dennis Man este continuitatea. Acesta a precizat că românul trebuie să se impună rapid la PSV, pentru a fi în formă și la echipa națională.
„Mie mi-ar fi plăcut ca el să continue în Serie A. Acum nu înseamnă că e un pas în spate, să nu fiu înțeles greșit.
Vorbim totuși de Eindhoven. Dar e important să meargă să se impună, să livreze, să aibă continuitate.
E singura lui problemă, continuitatea, să aibă continuitate, să rămână, să nu intre în zona de confort atunci când livrează.
Și a livrat în Italia, și a fost numărul 1 în atâtea momente, dar să rămână competitiv și să își dorească și mai mult, și mai mult, și mai mult. E vorba doar de mentalitate.