Jannik Sinner - Carlos Alcaraz e finala turneului de la Cincinnati! - Antena Sport

Italianul Jannik Sinner, liderul ATP şi deţinătorul trofeului, şi spaniolul Carlos Alcaraz, locul 2 mondial, vor juca finala Mastersului 1000 de la Cincinnati.
Sinner a dispus în semifinale de francezul Térence Atmane, locul 136 mondial, venit din calificări, scor 7-6 (4), 6-2.
O nouă finală între Jannik Sinner şi Carlos Alcaraz
La rândul său, Alcaraz a trecut de germanul Alexander Zverev, locul 3 mondial, scor 6-4, 6-3.
Cei doi s-au înfruntat în finală şi la Roma, Roland Garros şi Wimbledon. La Roma şi la Roland Garros s-a impus Alcaraz, iar la Wimbledon a câştigat Jannik Sinner. Spaniolul îl conduce pe liderul mondial la întâlnirile directe cu 8-5.
