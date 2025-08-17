Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Cale liberă pentru transferul lui Louis Munteanu! Echipa care îl doreşte încasează peste 30 de milioane de euro - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Cale liberă pentru transferul lui Louis Munteanu! Echipa care îl doreşte încasează peste 30 de milioane de euro

Cale liberă pentru transferul lui Louis Munteanu! Echipa care îl doreşte încasează peste 30 de milioane de euro

Publicat: 17 august 2025, 8:36

Comentarii
Cale liberă pentru transferul lui Louis Munteanu! Echipa care îl doreşte încasează peste 30 de milioane de euro

Louis Munteanu / Profimedia Images

Echipa care îl doreşte pe Louis Munteanu (23 de ani) îl vinde pe atacantul Arnaud Kalimuendo (23 de ani) pentru 31.5 milioane de euro, a anunţat jurnalistul italian Fabrizio Romano, specializat în transferuri.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Trecerea lui Kalimuendo la Nottingham Forest ar deschide calea transferului lui Louis Munteanu la echipa franceză.

Rennes îl vinde pe Kalimuendo pentru 31.5 milioane de euro!

Rennes şi Lille îşi manifestaseră anterior intenţia de a-l transfera pe atacantul lui CFR Cluj. Niciuna dintre echipe nu a ajuns însă, până acum, la o înţelegere cu Neluţu Varga. Varga a cerut 18 milioane de euro pentru a-l ceda pe Louis Munteanu, sumă considerată prea mare de Rennes şi Lille.

Rennes a făcut o ofertă de 12 milioane de euro pentru Louis Munteanu, refuzată însă de Neluţu Varga.

Suma mare încasată de Rennes i-ar permite echipei franceze investiţia în Louis Munteanu. Mai mult ca sigur, Rennes va decide să achiziţioneze un atacant până la încheierea campaniei de transferuri din vară, pentru a-l înlocui pe Kalimuendo.

Reclamă
Reclamă

Nottingham Forest a ajuns la un acord pentru transferul lui Arnaud Kalimuendo de la Rennes, iată-ne!

Înțelegem că acordul a fost semnat între cluburi pentru o taxă de transfer de 31,5 milioane de euro. Urmează vizita medicală”, a transmis Fabrizio Romano, pe X.

Kalimuendo este cotat la 22 de milioane de euro de către transfermarkt.com. Rennes a plătit 20 de milioane de euro pentru a-l aduce de la PSG în vara lui 2022.

Șofer de 71 de ani, pe contrasens pe A2. I-a certat pe ceilalți pentru că nu-l lasă să înaintezeȘofer de 71 de ani, pe contrasens pe A2. I-a certat pe ceilalți pentru că nu-l lasă să înainteze
Reclamă

Golgheterul Ligii 1 din sezonul trecut nu are încă niciun gol în campionat în acest sezon. Louis Munteanu a marcat însă o dată în preliminariile Europa League, în meciul câştigat cu 3-0 de CFR Cluj cu Paks.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Se va impune Dennis Man la PSV Eindhoven?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Reclamă
"Te rog, respiră! Te rog!" Tragedia din Jupiter s-a repetat şi la Olimp
Observator
"Te rog, respiră! Te rog!" Tragedia din Jupiter s-a repetat şi la Olimp
Orașul unde oamenii au ajuns să trăiască în teroare. Zeci de bande înarmate se luptă pentru a deține controlul pe piața neagră a țigărilor electronice
Fanatik.ro
Orașul unde oamenii au ajuns să trăiască în teroare. Zeci de bande înarmate se luptă pentru a deține controlul pe piața neagră a țigărilor electronice
10:46
Cât valorează acum Andrea Compagno, pe care Becali l-a cedat pentru 120.000 de euro! Tocmai a reuşit o “dublă”
10:34
Când va reveni pe teren Denis Alibec! Lovitură pentru FCSB
10:16
Nota primită de Ianis Stoica după ce a jucat 27 de minute cu Benfica!
9:59
Rapid – FCSB LIVE TEXT (21:30). Derby “de foc” pe Arena Națională! Campiona vrea să iasă din criză, în Liga 1
9:20
Hansi Flick a uimit pe toată lumea după Mallorca – Barcelona 0-3: “Nu mi-a plăcut meciul!”
8:51
Laurențiu Reghecampf, sfat pentru Elias Charalambous înainte de Rapid – FCSB! Pe cine vede în atacul campioanei
Vezi toate știrile
1 Echipa care i-a făcut o ofertă concretă lui Ianis Hagi! Salariu de 1 milion de euro pentru fiul lui Gică Hagi 2 “Am vorbit cu el” Gigi Becali, ofertă pentru Florinel Coman! I-a pregătit o sumă uriașă pentru revenirea la FCSB 3 Ce a scris Gazzetta dello Sport despre Stanciu, după ce românul a marcat pentru Genoa la primul meci oficial 4 Barcelona, pe urmele starului care s-ar fi înţeles cu Real Madrid! A început lupta pentru vedeta din Premier League 5 Dinamo a ratat transferul unui jucător! Anunțul lui Andrei Nicolescu: “S-au blocat negocierile!” 6 Video“Nu îi văd sensul” Costel Gâlcă i-a dat replica lui Gigi Becali înainte de Rapid – FCSB: “El are altă părere”
Citește și
Cele mai citite
Gigi Becali a “distrus” doi jucători de la FCSB, după eşecul cu Unirea Slobozia: “Nu merge cu frichi-frichi la fotbal”Gigi Becali a “distrus” doi jucători de la FCSB, după eşecul cu Unirea Slobozia: “Nu merge cu frichi-frichi la fotbal”
Gigi Becali s-a ţinut de cuvânt înainte de Drita – FCSB! Cine însoţeşte campioana României în KosovoGigi Becali s-a ţinut de cuvânt înainte de Drita – FCSB! Cine însoţeşte campioana României în Kosovo
Cele mai tari transferuri din vara din 2025 | Darwin Nunez, la Al Hilal. Manchester United l-a luat pe SeskoCele mai tari transferuri din vara din 2025 | Darwin Nunez, la Al Hilal. Manchester United l-a luat pe Sesko
Alexandru Băluţă, mesaj de adio pentru FCSB: “Nu pot să plec fără să vă spun asta…”Alexandru Băluţă, mesaj de adio pentru FCSB: “Nu pot să plec fără să vă spun asta…”