Cale liberă pentru transferul lui Louis Munteanu! Echipa care îl doreşte încasează peste 30 de milioane de euro - Antena Sport

Echipa care îl doreşte pe Louis Munteanu (23 de ani) îl vinde pe atacantul Arnaud Kalimuendo (23 de ani) pentru 31.5 milioane de euro, a anunţat jurnalistul italian Fabrizio Romano, specializat în transferuri.

Trecerea lui Kalimuendo la Nottingham Forest ar deschide calea transferului lui Louis Munteanu la echipa franceză.

Rennes îl vinde pe Kalimuendo pentru 31.5 milioane de euro!

Rennes şi Lille îşi manifestaseră anterior intenţia de a-l transfera pe atacantul lui CFR Cluj. Niciuna dintre echipe nu a ajuns însă, până acum, la o înţelegere cu Neluţu Varga. Varga a cerut 18 milioane de euro pentru a-l ceda pe Louis Munteanu, sumă considerată prea mare de Rennes şi Lille.

Rennes a făcut o ofertă de 12 milioane de euro pentru Louis Munteanu, refuzată însă de Neluţu Varga.

Suma mare încasată de Rennes i-ar permite echipei franceze investiţia în Louis Munteanu. Mai mult ca sigur, Rennes va decide să achiziţioneze un atacant până la încheierea campaniei de transferuri din vară, pentru a-l înlocui pe Kalimuendo.