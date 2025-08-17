Laurențiu Reghecampf, sfat pentru Elias Charalambous înainte de Rapid - FCSB! Pe cine vede în atacul campioanei - Antena Sport

Laurențiu Reghecampf a vorbit despre derby-ul Rapid – FCSB. Tehnicianul a venit cu un sfat pentru Elias Charalambous, antrenorul campioanei, înaintea duelului.
Meciul „de foc” Rapid – FCSB este programat pe 17 august, de la 21:30. Partida de pe Arena Națională va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe AS.ro și în aplicația Antena Sport.
Laurențiu Reghecampf a venit cu un sfat pentru Elias Charalambous înainte de Rapid – FCSB
În opinia lui Laurențiu Reghecampf, Elias Charalambous ar trebui să îl utilizeze pe Dennis Politic în poziția de număr 9.
Totuși, antrenorul a spus că ar utiliza o formulă mixtă în atac și că l-ar titulariza și pe Daniel Bîrligea.
„Reghe”, care o pregătește în prezent pe Al-Hilal din Sudan, este de părere că o victorie a celor de la FCSB, în meciul cu Rapid, ar reprezenta un lucru important pentru moralul jucătorilor.
“Dennis Politic poate juca atacant, a avut o execuție incredibilă cu Drita. Totuși, joci cu Rapid, meci important pentru moralul jucătorilor. O victorie cu Rapid ar fi foarte importantă pentru meciul cu Aberdeen. Aș face un mix în primul 11, aș juca și cu Bîrligea și cu Politic.
Rapid – FCSB va fi mereu un meci deschis oricărui rezultat. Ambele echipe vor da maximum, vor dori să câștige. Este foarte important pentru FCSB să nu piardă meciul acesta, iar dacă îl câștigă vor avea un avânt și mai mare pentru meciurile din play-off. FCSB va arăta altfel când toți jucătorii vor fi pregătiți”, a spus Laurențiu Reghecampf, la fanatik.ro.
