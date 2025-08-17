Laurențiu Reghecampf, sfat pentru Elias Charalambous înainte de Rapid - FCSB! Pe cine vede în atacul campioanei - Antena Sport

Nu toată lumea are încredere în planurile lui Laurenţiu Reghecampf în Sudan. Chiar declaraţiile legate de Liga Campionilor Africii i-au atras critici.

Jurnaliştii din Sudan nu l-au menajat deloc pe antrenorul român pentru declaraţiile sale. Omar Ali Abdullah a avut un discurs extrem de dur la adresa antrenorului român de 49 de ani, pe care l-a acuzat că nu îşi cunoaşte jucătorii şi că nu a citit raportul tehnic. De asemenea, acelaşi jurnalist este de părere că Laurenţiu Reghecampf va avea un mandat scurt pe banca celor de la Al Hilal Omdurman:

“Când vezi ce a putut să zică Reghecampf la el în țară… Că a venit la Al-Hilal, pentru a câștiga Champions League. Întrebare pentru acest antrenor: cum vrei să faci asta? Ți-ai văzut măcar jucătorii? Ai văzut de ce sunt în stare? Ce calități au? Ai înțeles măcar ce probleme sunt la clubul la care tocmai a ai ajuns? Sau, pur și simplu, ai rostit niște vorbe mari și goale, ca să te pui bine cu suporterii? Când iei la puricat interviul lui Reghecampf din România, îți dai seama că omul e rupt de realitate, pur și simplu.

În acest moment, antrenorul român e în beznă totală în ceea ce privește mediul în care a ajuns. Am chiar o vagă bănuială că nici măcar n-a citit raportul tehnic al conducerii, dacă i-a fost prezentat așa ceva, despre nivelul echipei. Iar dacă l-a citit, atunci înseamnă că nu l-a înțeles.

Una peste alta, când te uiți la Reghecampf și la discursul său actual, îți dai seama că mandatul său la Al-Hilal va fi unul scurt. Dar, să sperăm că noi, criticii, ne vom înșela, iar el își va atinge obiectivul: câștigarea Ligii Campionilor”, a declarat Omar Ali Abdullah, în presa din Sudan, potrivit sport.ro.