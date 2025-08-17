Laurențiu Reghecampf, sfat pentru Elias Charalambous înainte de Rapid - FCSB! Pe cine vede în atacul campioanei - Antena Sport

Închide meniul
Laurențiu Reghecampf, sfat pentru Elias Charalambous înainte de Rapid - FCSB! Pe cine vede în atacul campioanei

Laurențiu Reghecampf, sfat pentru Elias Charalambous înainte de Rapid – FCSB! Pe cine vede în atacul campioanei

Laurențiu Reghecampf, sfat pentru Elias Charalambous înainte de Rapid – FCSB! Pe cine vede în atacul campioanei

Alex Ioniță Publicat: 17 august 2025, 8:51

Laurențiu Reghecampf, sfat pentru Elias Charalambous înainte de Rapid – FCSB! Pe cine vede în atacul campioanei

Profimedia

Laurențiu Reghecampf a vorbit despre derby-ul Rapid – FCSB. Tehnicianul a venit cu un sfat pentru Elias Charalambous, antrenorul campioanei, înaintea duelului.

Meciul „de foc” Rapid – FCSB este programat pe 17 august, de la 21:30. Partida de pe Arena Națională va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe AS.ro și în aplicația Antena Sport.

Laurențiu Reghecampf a venit cu un sfat pentru Elias Charalambous înainte de Rapid – FCSB

În opinia lui Laurențiu Reghecampf, Elias Charalambous ar trebui să îl utilizeze pe Dennis Politic în poziția de număr 9.

Totuși, antrenorul a spus că ar utiliza o formulă mixtă în atac și că l-ar titulariza și pe Daniel Bîrligea.

„Reghe”, care o pregătește în prezent pe Al-Hilal din Sudan, este de părere că o victorie a celor de la FCSB, în meciul cu Rapid, ar reprezenta un lucru important pentru moralul jucătorilor.

“Dennis Politic poate juca atacant, a avut o execuție incredibilă cu Drita. Totuși, joci cu Rapid, meci important pentru moralul jucătorilor. O victorie cu Rapid ar fi foarte importantă pentru meciul cu Aberdeen. Aș face un mix în primul 11, aș juca și cu Bîrligea și cu Politic.

Rapid – FCSB va fi mereu un meci deschis oricărui rezultat. Ambele echipe vor da maximum, vor dori să câștige. Este foarte important pentru FCSB să nu piardă meciul acesta, iar dacă îl câștigă vor avea un avânt și mai mare pentru meciurile din play-off. FCSB va arăta altfel când toți jucătorii vor fi pregătiți”, a spus Laurențiu Reghecampf, la fanatik.ro.

“Beznă totală!” Laurenţiu Reghecampf a fost făcut praf în Sudan: “Omul e rupt de realitate”

Laurenţiu Reghecampf a devenit noul antrenor al formaţiei Al-Hilal Omdurman, din Sudan. Destinaţia antrenorului român a fost una surprinzătoare, dar el a declarat că are planuri mari la noua sa echipă şi că vrea să câştige Liga Campionilor Africii.

Nu toată lumea are încredere în planurile lui Laurenţiu Reghecampf în Sudan. Chiar declaraţiile legate de Liga Campionilor Africii i-au atras critici.

Jurnaliştii din Sudan nu l-au menajat deloc pe antrenorul român pentru declaraţiile sale. Omar Ali Abdullah a avut un discurs extrem de dur la adresa antrenorului român de 49 de ani, pe care l-a acuzat că nu îşi cunoaşte jucătorii şi că nu a citit raportul tehnic. De asemenea, acelaşi jurnalist este de părere că Laurenţiu Reghecampf va avea un mandat scurt pe banca celor de la Al Hilal Omdurman:

“Când vezi ce a putut să zică Reghecampf la el în țară… Că a venit la Al-Hilal, pentru a câștiga Champions League. Întrebare pentru acest antrenor: cum vrei să faci asta? Ți-ai văzut măcar jucătorii? Ai văzut de ce sunt în stare? Ce calități au? Ai înțeles măcar ce probleme sunt la clubul la care tocmai a ai ajuns? Sau, pur și simplu, ai rostit niște vorbe mari și goale, ca să te pui bine cu suporterii? Când iei la puricat interviul lui Reghecampf din România, îți dai seama că omul e rupt de realitate, pur și simplu.

În acest moment, antrenorul român e în beznă totală în ceea ce privește mediul în care a ajuns. Am chiar o vagă bănuială că nici măcar n-a citit raportul tehnic al conducerii, dacă i-a fost prezentat așa ceva, despre nivelul echipei. Iar dacă l-a citit, atunci înseamnă că nu l-a înțeles.

Una peste alta, când te uiți la Reghecampf și la discursul său actual, îți dai seama că mandatul său la Al-Hilal va fi unul scurt. Dar, să sperăm că noi, criticii, ne vom înșela, iar el își va atinge obiectivul: câștigarea Ligii Campionilor”, a declarat Omar Ali Abdullah, în presa din Sudan, potrivit sport.ro.

