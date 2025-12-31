E oficial. Mihai Rotaru a renunțat la el. Ce jucător părăsește Universitatea Craiova - Antena Sport

Închide meniul
E oficial. Mihai Rotaru a renunțat la el. Ce jucător părăsește Universitatea Craiova

Liga 1

E oficial. Mihai Rotaru a renunțat la el. Ce jucător părăsește Universitatea Craiova

Radu Constantin Publicat: 31 decembrie 2025, 11:03

E oficial. Mihai Rotaru a renunțat la el. Ce jucător părăsește Universitatea Craiova

Universitatea Craiova a anunțat plecarea lui Luis Paradela.

Împrumutat până la finalul anului de Deportivo Saprissa (Costa Rica) la Universitatea Craiova, Luis Paradela (28 de ani) și-a revenit după o accidentare care l-a ținut departe de teren mai multe luni, însă nu a reușit să-i convingă pe olteni să-l transfere definitiv.

Plecarea a fost anunțat oficial de olteni. “Perioada de împrumut a fotbalistului cubanez Luis Paradela a ajuns la final. Îi mulțumim și îi dorim mult succes în carieră!”, este mesajul Universității.

Mihai Rotaru l-ar fi putut transfera definitiv de la Saprissa, în schimbul a 200.000 de mii de euro, însă a ales să nu activeze clauza, iar Paradela se va întoarce în Costa Rica.

Internaționalul cubanez a avut o ruptură de ligamente și de la întoarcerea pe gazon a bifat doar 3 apariții în tricoul Craiovei, 125 de minute în total.

