Transfer pe ruta Simone Inzaghi - Cristi Chivu. Inter se bate cu Juventus și Barcelona pentru semnătură - Antena Sport

Inter Milano, echipa lui Cristi Chivu, a demarat negocierile pentru transferul internaţionalului portughez Joao Cancelo, fundaşul formaţiei saudite Al-Hilal, anunţă presa italiană.

Gazzetta dello Sport afirmă că relaţia între fotbalistul lusitan şi Simone Inzaghi, fostul tehnician al lui Inter, care o pregăteşte în prezent pe Al-Hilal, este complet ruptă, ceea ce l-a obligat pe agentul jucătorului, Jorge Mendes, să-i caute activ un nou club în Europa.

Joao Cancelo a intrat pe “radarul” lui Inter

Echipa lui Chivu caută în prezent un fundaş dreapta pentru a acoperi golul lăsat de accidentarea lui Denzel Dumfries, iar Cancelo este una dintre posibilele sale ţinte, subliniază Gazzetta. Ziaristul Fabrizio Romano, specializat în transferurile din fotbalul internaţional, precizează la rândul său că Inter Milano a demarat negocierile atât cu Al-Hilal, cât şi cu Jorge Mendes, pentru a explora un posibil acord pentru apărătorul portughez.

Juventus l-a contactat la rândul său pe Jorge Mendes pentru a se interesa de situaţia contractuală a lui Cancelo şi de condiţiile unei posibile negocieri. În acelaşi timp, FC Barcelona a fost informată de oportunitatea de a-l recruta pe internaţionalul portughez, însă situaţia financiară a echipei spaniole ar putea reprezenta un impediment în calea unui eventual transfer al lusitanului.

🚨🇵🇹 João Cancelo, set to leave Al Hilal in January window as reported this week.

Inter have approached Al Hilal to ask for loan deal conditions and explore potential structure of the deal ⚫️🔵

Barcelona and Juventus also had contact in last 48h to ask about Cancelo situation. pic.twitter.com/qhsBv73CKd

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 30, 2025