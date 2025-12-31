OUT de la Universitatea Craiova după 42 de zile. Anunțul oficial al oltenilor - Antena Sport

Universitatea Craiova a anunțat în mod oficial că Toni Petrea nu mai este antrenorul secund al echipei conduse de Filipe Coelho.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Mesajul a fost postat de clubul din Bănie în urmă cu puțin timp pe rețelele sociale.

Toni Petrea a rezistat 42 de zile în alb-albastru

Venit la jumătatea lunii noiembrie în staff-ul lui Filipe Coelho, principalul adus în locul lui Mirel Rădoi, Toni Petrea a ocupat rolul de secund timp de nouă meciuri. Pe parcursul acestor partide, oltenii au înregistrat cinci victorii, două remize și două înfrângeri.

“Mulțumim, Anton Petrea! Clubul Universitatea Craiova și antrenorul secund Anton Petrea au decis de comun acord încetarea raporturilor contractuale. Îi mulțumim și îi dorim mult succes în viitor“, a fost anunțul oficial al clubului privind plecarea lui Toni Petrea.