OUT de la Universitatea Craiova după 42 de zile. Anunțul oficial al oltenilor - Antena Sport

Universitatea Craiova a anunțat în mod oficial că Toni Petrea nu mai este antrenorul secund al echipei conduse de Filipe Coelho.
Mesajul a fost postat de clubul din Bănie în urmă cu puțin timp pe rețelele sociale.
Toni Petrea a rezistat 42 de zile în alb-albastru
Venit la jumătatea lunii noiembrie în staff-ul lui Filipe Coelho, principalul adus în locul lui Mirel Rădoi, Toni Petrea a ocupat rolul de secund timp de nouă meciuri. Pe parcursul acestor partide, oltenii au înregistrat cinci victorii, două remize și două înfrângeri.
“Mulțumim, Anton Petrea! Clubul Universitatea Craiova și antrenorul secund Anton Petrea au decis de comun acord încetarea raporturilor contractuale. Îi mulțumim și îi dorim mult succes în viitor“, a fost anunțul oficial al clubului privind plecarea lui Toni Petrea.
Recent, au apărut informații potrivit cărora motivul principal al plecării lui Petrea se leagă și de Filipe Coelho. Portughezul nu l-ar fi asimilat pe antrenorul român în staff-ul său și nu îi acorda atât de multă importanță.
Mai mult decât atât, principalul Universității Craiova avea tendința să se consulte mai degrabă cu ceilalți secunzi ai săi, respectiv Markus Berger (Austria) și Bruno Romao (Portugalia), Petrea nefiind atât de mult băgat în seamă. Din aceste considerente, secundul din Bănie a decis să nu ocupe funcția în alb-albastru doar de fațadă și a cerut astfel rezilirea contractului.
- Malcom Edjouma, mesaj de “adio” pentru FCSB: “Nu a fost doar un club pentru mine”
- Louis Munteanu, “îmbrăcat” deja în tricoul lui DC United. E așteptat să semneze
- Gigi Becali a auzit că Ștefan Târnovanu vrea să plece de la FCSB și a reacționat: “Eu negociez”
- Gică Popescu anunță revenirea lui Gică Hagi în antrenorat: “Nu s-a pensionat”
- “Nu e în ADN-ul nostru să facem circ”. Gino Iorgulescu a primit replica după ce a dat un verdict îngrijorător