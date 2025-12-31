Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

OUT de la Universitatea Craiova după 42 de zile. Anunțul oficial al oltenilor - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | OUT de la Universitatea Craiova după 42 de zile. Anunțul oficial al oltenilor

OUT de la Universitatea Craiova după 42 de zile. Anunțul oficial al oltenilor

Andrei Nicolae Publicat: 31 decembrie 2025, 11:48

Comentarii
OUT de la Universitatea Craiova după 42 de zile. Anunțul oficial al oltenilor

Staff-ul Universității Craiova, în timpul unui meci / Sport Pictures

Universitatea Craiova a anunțat în mod oficial că Toni Petrea nu mai este antrenorul secund al echipei conduse de Filipe Coelho.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Mesajul a fost postat de clubul din Bănie în urmă cu puțin timp pe rețelele sociale.

Toni Petrea a rezistat 42 de zile în alb-albastru

Venit la jumătatea lunii noiembrie în staff-ul lui Filipe Coelho, principalul adus în locul lui Mirel Rădoi, Toni Petrea a ocupat rolul de secund timp de nouă meciuri. Pe parcursul acestor partide, oltenii au înregistrat cinci victorii, două remize și două înfrângeri.

Mulțumim, Anton Petrea! Clubul Universitatea Craiova și antrenorul secund Anton Petrea au decis de comun acord încetarea raporturilor contractuale. Îi mulțumim și îi dorim mult succes în viitor“, a fost anunțul oficial al clubului privind plecarea lui Toni Petrea.

Reclamă
Reclamă

Recent, au apărut informații potrivit cărora motivul principal al plecării lui Petrea se leagă și de Filipe Coelho. Portughezul nu l-ar fi asimilat pe antrenorul român în staff-ul său și nu îi acorda atât de multă importanță.

Mai mult decât atât, principalul Universității Craiova avea tendința să se consulte mai degrabă cu ceilalți secunzi ai săi, respectiv Markus Berger (Austria) și Bruno Romao (Portugalia), Petrea nefiind atât de mult băgat în seamă. Din aceste considerente, secundul din Bănie a decis să nu ocupe funcția în alb-albastru doar de fațadă și a cerut astfel rezilirea contractului.

26 de județe intră sub avertizare Cod galben de vânt până la ora 2026 de județe intră sub avertizare Cod galben de vânt până la ora 20
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Care e cel mai bun jucător al momentului la FCSB?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Locul de poveste şi mister din inima Munţilor Dacilor care îi atrage pe turişti ca un magnet
Observator
Locul de poveste şi mister din inima Munţilor Dacilor care îi atrage pe turişti ca un magnet
Plecare surprinzătoare în ultima zi din an de la Universitatea Craiova: „Îi mulțumim și îi dorim mult succes!”
Fanatik.ro
Plecare surprinzătoare în ultima zi din an de la Universitatea Craiova: „Îi mulțumim și îi dorim mult succes!”
14:02
VIDEOImaginea zilei la Cupa Africii pe Națiuni! Un suporter a stat nemișcat tot meciul. Mesajul din spate
13:24
Malcom Edjouma, mesaj de “adio” pentru FCSB: “Nu a fost doar un club pentru mine”
13:13
Louis Munteanu, “îmbrăcat” deja în tricoul lui DC United. E așteptat să semneze
12:49
Aniversarea lui LeBron James, stricată. LA Lakers, învinsă de ziua de 41 de ani a “Regelui”
12:31
Anunțul făcut de UEFA despre Daniel Bîrligea în uiltima zi din an
12:29
Gigi Becali a auzit că Ștefan Târnovanu vrea să plece de la FCSB și a reacționat: “Eu negociez”
Vezi toate știrile
1 Grecii anunţă că Olimpiu Moruțan are ofertă din Liga 1. Destinaţie surpriză! 2 Dinamo pregăteşte transferul momentului. Jucătorul nu merge la FCSB şi aşteaptă să semneze 3 Denis Drăguș și-a dat acordul! Revenire spectaculoasă pentru fotbalistul român 4 Motivul rupturii care s-a produs la Universitatea Craiova. Filipe Coelho, în prim-plan 5 De ce a dispărut cel mai cunoscut milionar al României şi patron în Liga 1. Mitică Dragomir: “L-au curățat” 6 A refuzat-o pe Dinamo și acum e ca și transferat la Rapid: “Cred că e închis. A contat partea financiară”
Citește și
Cele mai citite
Gică Craioveanu a dat verdictul despre transferul uriaş pregătit de Universitatea CraiovaGică Craioveanu a dat verdictul despre transferul uriaş pregătit de Universitatea Craiova
Jucătorul de naţională care i-a spus “da” lui Gigi Becali! FCSB pregăteşte super-transferul iernii în Liga 1Jucătorul de naţională care i-a spus “da” lui Gigi Becali! FCSB pregăteşte super-transferul iernii în Liga 1
Pensia uriaşă pe care o primește Nadia Comăneci de la statul român. Îi bate pe Ţiriac şi Ilie NăstasePensia uriaşă pe care o primește Nadia Comăneci de la statul român. Îi bate pe Ţiriac şi Ilie Năstase
Adrian Ilie a dezvăluit că Gigi Becali e all in pentru transferul de titlu la FCSB! Ar fi mutarea iernii în RomâniaAdrian Ilie a dezvăluit că Gigi Becali e all in pentru transferul de titlu la FCSB! Ar fi mutarea iernii în România