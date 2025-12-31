Gică Popescu anunță revenirea lui Gică Hagi în antrenorat: "Nu s-a pensionat" - Antena Sport

Gică Hagi e fără angajament din vara acestui an, de când i-a lăsat locul pe banca tehnică a Farului Constanța lui Ianis Zicu. Gică Popescu, cel mai bun prieten al „Regelui”, vorbește despre revenirea acestuia pe postul de antrenor principal, dar și despre motivele care l-au făcut să ia o pauză.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

“Gică avea nevoie de o astfel de pauză pentru că a muncit enorm în ultimii ani de zile. Rezultatele pe care el le-a obținut la cârma Farului au fost unele extraordinare și nesperate, pentru că suntem printre cele mai sărace echipe din Liga 1 și cu rezultatele cele mai bune. Dacă facem o comparație cu celelalte echipe de top, noi suntem pe ultimul loc la buget, dar nu banii fac rezultatele. Dacă ar fi așa, FCSB ar câștiga în fiecare an, Craiova, Rapid sau CFR Cluj”, a declarat Popescu.

El crede că Gica Hagi își va relua activitatea în curând, la un club important. “O va face cu siguranță, nu s-a pensionat acum. Și-a luat o pauză, cum era și normal să o facă. Îți dorește să revină, nu știu cât de curând, dar o va face”, a mai declarat Popescu.