"Nu e în ADN-ul nostru să facem circ". Gino Iorgulescu a primit replica după ce a dat un verdict îngrijorător - Antena Sport

Gino Iorgulescu a vorbit în cadrul unui interviu despre problemele financiare pe care le au echipele din Liga 1 și a dezvăluit că există inclusiv riscul ca anumite cluburi să nu încheie campionatul. După ce președintele LPF le-a numit pe Petrolul și Unirea Slobozia când a abordat acest subiect, a venit și replica din partea celor două cluburi.
Fotbalul românesc a fost marcat de-a lungul timpului de declinul unor echipe de tradiție din motive financiare, iar acest gen de probleme continuă să persiste. Cu toate acestea, președinții de la Petrolul și Unirea Slobozia au vrut să ofere asigurări că echipele lor nu sunt în pericol, în ciuda declarațiilor date de Gino Iorgulescu.
Președintele de la Petrolul se ferește de circ
Claudiu Tudor, oficialul prahovenilor, a mărturisit că nu își dorește să intre în polemici cu șeful Ligii Profesioniste de Fotbal, dar a oferit certitudinea că formația sa va încheia sezonul din Liga 1. Mai mult decât atât, președintele “lupilor galbeni” a infirmat ce a spus Iorgulescu atunci când a declarat că Petrolul a fost ajutată financiar de LPF.
“Cu tot respectul, așa cum știți, Petrolul nu prea a intrat să spun așa, într-un schimb de replici. Vom continua cât se poate acest lucru.
Ceea ce pot să vă spun este că nu știu când domnul Gino a împrumutat clubul, eu nu am habar de așa ceva, cel puțin de când sunt eu în club, în ultimii 5 ani, nu știu nimic despre acest lucru.
În fine, ceea ce vreau să vă spun este că, probabil, a fost puțin neinspirat așa, în declarațiile astea, pe final de an. Ceea ce vă pot garanta este că la Petrolul nu se va întâmpla. La restul nu pot să mă apuc să-mi dau cu părerea, dar eu cred că nicio echipă nu va fi în situația asta.
Sincer, eu am mai văzut anumite declarații și v-am spus că nu este în ADN-ul nostru să facem circ sau să răspundem la fiecare declarație, dar vă pot spune că Petrolul nu va muri, va termina campionatul și se va salva și sportiv“, a spus Tudor, potrivit digisport.ro.
Ce a spus oficialul de la Unirea Slobozia
Ilie Lemnaru, președintele ialomițenilor, a vorbit la rândul său despre declarațiile lui Iorgulescu și a mărturisit că a fost sunat de șeful ligii pentru a clarifica lucrurile. La fel ca omologul său de la Petrolul, conducătorul Unirii Slobozia a oferit garanția că echipa nu are probleme financiare.
“Contrar a ceea ce se vehiculează în media, clubul nostru nu se află în niciuna dintre pozițiile amintite, nu are dificultăți financiare vecine cu insolvența și nici nu este amenințat vreo secundă cu posibilitatea de a nu termina sezonul.
Chiar astăzi am fost sunat de domnul președinte Iorgulescu, dânsul spunând că s-a referit doar la faptul că, jucând la Clinceni, costurile sunt foarte mari. Are dreptate, deoarece prin aceasta am pierdut din buget undeva la 500 mii de euro de la promovarea în Superligă.
Suntem un club serios, ne-am întins exact atât cât ne permitem și, la ultima monitorizare de la FRF, am ieșit foarte bine, cu unele plăți chiar în avans“, a fost declarația lui Lemnaru, potrivit gsp.ro.
