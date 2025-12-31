"Nu e în ADN-ul nostru să facem circ". Gino Iorgulescu a primit replica după ce a dat un verdict îngrijorător - Antena Sport

Gino Iorgulescu a vorbit în cadrul unui interviu despre problemele financiare pe care le au echipele din Liga 1 și a dezvăluit că există inclusiv riscul ca anumite cluburi să nu încheie campionatul. După ce președintele LPF le-a numit pe Petrolul și Unirea Slobozia când a abordat acest subiect, a venit și replica din partea celor două cluburi.

Fotbalul românesc a fost marcat de-a lungul timpului de declinul unor echipe de tradiție din motive financiare, iar acest gen de probleme continuă să persiste. Cu toate acestea, președinții de la Petrolul și Unirea Slobozia au vrut să ofere asigurări că echipele lor nu sunt în pericol, în ciuda declarațiilor date de Gino Iorgulescu.

Președintele de la Petrolul se ferește de circ

Claudiu Tudor, oficialul prahovenilor, a mărturisit că nu își dorește să intre în polemici cu șeful Ligii Profesioniste de Fotbal, dar a oferit certitudinea că formația sa va încheia sezonul din Liga 1. Mai mult decât atât, președintele “lupilor galbeni” a infirmat ce a spus Iorgulescu atunci când a declarat că Petrolul a fost ajutată financiar de LPF.

“Cu tot respectul, așa cum știți, Petrolul nu prea a intrat să spun așa, într-un schimb de replici. Vom continua cât se poate acest lucru.

Ceea ce pot să vă spun este că nu știu când domnul Gino a împrumutat clubul, eu nu am habar de așa ceva, cel puțin de când sunt eu în club, în ultimii 5 ani, nu știu nimic despre acest lucru.