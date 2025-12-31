"Cel mai bine plătit jucător". Dinamo bagă mâna adânc în "buzunar" ca să-l păstreze pe Kennedy Boateng - Antena Sport

Andrei Nicolescu, președintele de la Dinamo, a discutat recent despre situația lui Kennedy Boateng, fundaș al cărui contract expiră în această vară. Stoperul din Togo a fost asociat cu o plecare de la formația lui Kopic, însă clubul vrea să îl convingă să rămână cu un salariu demn de valoarea sa.

Kennedy Boateng este unul dintre cei mai buni jucători din lotul lui Dinamo, iar acest lucru a atras atenția anumitor cluburi. Alb-roșiii știu că au o misiune dificilă în a-l convinge pe fundaș să rămână la echipă, motiv pentru care apelează la latura financiară.

Boateng are șansa să devină cel mai bine plătit jucător de la Dinamo

Andrei Nicolescu, președintele clubului bucureștean, a vorbit despre progresul pe care l-a înregistrat togolezul de când este la Dinamo, după care a discutat despre oferta pe care conducerea o pregătește pentru stoper. Boateng va avea posibilitatea să devină cel mai bine plătit jucători al formației alb-roșie dacă va semna noul contract.

“Boateng a câștigat 6 kg de masă musculară într-un an și jumătate cu noi, i-a scăzut grăsimea corporală, a devenit o bestie! Știe că ăsta e momentul lui. E normal să încerce să speculeze.

Împreună cu acționarii… nu pot da detalii, probabil o s-o fac dacă lucrurile nu merg bine, ca lumea să vadă că am făcut un efort foarte mare totuși. Noi îi punem pe masă o propunere care-l face cel mai bine plătit jucător al lui Dinamo.