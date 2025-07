Ilie Năstase a răbufnit chiar de ziua lui: "Mă face lumea golan sau bețiv!" Dezvăluiri dureroase ale lui Nasty - Antena Sport

Legendarul Ilie Năstase a răbufnit chiar de ziua lui. Primul lider mondial ATP a împlinit 79 de ani, dar continuă să fie în vervă maximă. Are însă şi multe supărări. A făcut dezvăluiri dureroase chiar de ziua lui.

Ilie Năstase este extrem de supărat pe contestatarii săi. S-a plâns de modul în care este perceput de publicul din România.

Ilie Năstase s-a dezlănţuit de ziua lui

Ilie Năstase a transmis un mesaj dur în direct, în ziua când a împlinit 79 de ani. Primul lider mondial ATP recunoaşte că a fost tratat cu mai mult respect în străinătate, decât în țara pentru care a jucat și a performat. Mai mult, primul lider mondial ATP a dezvăluit că prima dată când a băut s-a întâmplat la 39 de ani.

”M-am cam săturat de toate înjurăturile pe care le primesc. De la golan la general de carton, m-am săturat de toate! Mi se pare că am făcut lucruri bune pentru România, dar în Franța am stat 40 de ani și niciodată nu am auzit așa ceva. Nimeni nu m-a făcut nici măcar gras!

Dacă apar într-un interviu acum, mă face lumea golan sau bețiv! Nu am eu treabă. Normal că am jucat pentru România, nu am jucat numai pentru mine. Am băut două pahare de vin și m-au prins la volan. Eu nu mă urc beat la volan. Eu până la 39 de ani nu am băut deloc”, a declarat Ilie Năstase, conform digisport.ro.