Ce salariu putea avea miliardarul înainte de a fonda compania care l-a făcut unul din cei mai bogaţi români! - Antena Sport

Dragoş Pavăl (59 de ani), care are o avere estimată de Forbes la 2.2 miliarde de dolari, a lucrat ca informatician până să intre în afaceri. Domeniul nu era atunci în vogă la noi, iar Dragoş Pavăl câştiga mai puţin decât femeia de serviciu.

Experienţa la firma aceea l-a făcut să înveţe însă multe lucruri despre afaceri, iar, cu ajutorul socrilor şi al fratelui său, care lucrase în Germania, a fondat Dedeman.

Dragoş Pavăl a lucrat ca informatician, dar câştiga mai puţin decât femeia de serviciu din firmă

„La interviu, directorul mi-a arătat nişte cutii în care erau două calculatoare ambalate şi m-a întrebat dacă ştiu ce să fac cu ele. Aproape un an am lucrat zi şi noapte şi am făcut un soft de contabilitate, în care se introduceau salariile şi toată gestiunea.

Lucrând la această întreprindere am văzut ce înseamnă comerţul. Aveam acces la toate cifrele, am văzut cum e cu adaosul comercial, cum se face profit, cât de mare este penuria de produse. Marfa intra şi ieşea din depozite într-un ritm ameţitor”, mărturisea Dragoş Pavăl.

Pentru a fonda Dedeman, alături de fratele lui, Adrian, Dragoş Pavăl le-a cerut socrilor o sumă de bani şi o Dacie break. Adrian Pavăl, care are acum o avere personală de 1.4 miliarde de dolari, a venit cu o investiţie de 10.000 de mărci germane, bani câştigaţi la muncă în Germania.