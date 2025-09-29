Ce salariu putea avea miliardarul înainte de a fonda compania care l-a făcut unul din cei mai bogaţi români! - Antena Sport

Dragoş Pavăl (59 de ani), care are o avere estimată de Forbes la 2.2 miliarde de dolari, a lucrat ca informatician până să intre în afaceri. Domeniul nu era atunci în vogă la noi, iar Dragoş Pavăl câştiga mai puţin decât femeia de serviciu.
Experienţa la firma aceea l-a făcut să înveţe însă multe lucruri despre afaceri, iar, cu ajutorul socrilor şi al fratelui său, care lucrase în Germania, a fondat Dedeman.
Dragoş Pavăl a lucrat ca informatician, dar câştiga mai puţin decât femeia de serviciu din firmă
„La interviu, directorul mi-a arătat nişte cutii în care erau două calculatoare ambalate şi m-a întrebat dacă ştiu ce să fac cu ele. Aproape un an am lucrat zi şi noapte şi am făcut un soft de contabilitate, în care se introduceau salariile şi toată gestiunea.
Lucrând la această întreprindere am văzut ce înseamnă comerţul. Aveam acces la toate cifrele, am văzut cum e cu adaosul comercial, cum se face profit, cât de mare este penuria de produse. Marfa intra şi ieşea din depozite într-un ritm ameţitor”, mărturisea Dragoş Pavăl.
Pentru a fonda Dedeman, alături de fratele lui, Adrian, Dragoş Pavăl le-a cerut socrilor o sumă de bani şi o Dacie break. Adrian Pavăl, care are acum o avere personală de 1.4 miliarde de dolari, a venit cu o investiţie de 10.000 de mărci germane, bani câştigaţi la muncă în Germania.
Dragoş şi Adrian Pavăl s-au implicat, recent, financiar la echipa de fotbal FC Bacău, care evoluează în prezent în Liga a 2-a. După 8 etape, FC Bacău e doar pe locul 14 în Liga 2, cu 9 puncte. Formaţia finanţată de fraţii Pavăl a promovat în acest sezon în Liga 2.
Topul celor mai bogaţi români
Iată topul celor mai bogaţi oameni de afaceri români, potrivit Forbes.
1-2 Matei Zaharia şi Ion Stoica (ambii cu o avere de 2.5 miliarde de dolari)
3. Ion Ţiriac (2.3 miliarde de dolari)
4. Dragoş Pavăl (2.2 miliarde de dolari)
5. Daniel Dineş (1.5 miliarde de dolari)
6. Adrian Pavăl (1.4 miliarde de dolari)
- Ce a făcut Valentina Pelinel zi de zi, în ultimii ani, pentru a se menţine în formă la 44 de ani
- (P) Joacă Gratuit și Câștigă Bani Reali la Winboss
- „Prințișorul Craiovei”, răsfăț total în „raiul” milionarilor. Destinația exclusivistă aleasă
- “A trăit doar pentru mine” Cine este femeia care a sacrificat totul pentru Ion Ţiriac!
- “Lucrez ca taximetrist” Declaraţia surprinzătoare a bărbatului celebru cu o avere de 140 de milioane de euro!