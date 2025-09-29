Ce salariu putea avea miliardarul înainte de a fonda compania care l-a făcut unul din cei mai bogaţi români! - Antena Sport

Închide meniul
Ce salariu putea avea miliardarul înainte de a fonda compania care l-a făcut unul din cei mai bogaţi români!

Ce salariu putea avea miliardarul înainte de a fonda compania care l-a făcut unul din cei mai bogaţi români!
Ce salariu putea avea miliardarul înainte de a fonda compania care l-a făcut unul din cei mai bogaţi români!

Publicat: 29 septembrie 2025, 17:38

Ce salariu putea avea miliardarul înainte de a fonda compania care l-a făcut unul din cei mai bogaţi români!
Dragoş Pavăl, la un eveniment

Dragoş Pavăl (59 de ani), care are o avere estimată de Forbes la 2.2 miliarde de dolari, a lucrat ca informatician până să intre în afaceri. Domeniul nu era atunci în vogă la noi, iar Dragoş Pavăl câştiga mai puţin decât femeia de serviciu.

Experienţa la firma aceea l-a făcut să înveţe însă multe lucruri despre afaceri, iar, cu ajutorul socrilor şi al fratelui său, care lucrase în Germania, a fondat Dedeman.

Dragoş Pavăl a lucrat ca informatician, dar câştiga mai puţin decât femeia de serviciu din firmă

La interviu, directorul mi-a arătat nişte cutii în care erau două calculatoare ambalate şi m-a întrebat dacă ştiu ce să fac cu ele. Aproape un an am lucrat zi şi noapte şi am făcut un soft de contabilitate, în care se introduceau salariile şi toată gestiunea.

Lucrând la această întreprindere am văzut ce înseamnă comerţul. Aveam acces la toate cifrele, am văzut cum e cu adaosul comercial, cum se face profit, cât de mare este penuria de produse. Marfa intra şi ieşea din depozite într-un ritm ameţitor”, mărturisea Dragoş Pavăl.

Pentru a fonda Dedeman, alături de fratele lui, Adrian, Dragoş Pavăl le-a cerut socrilor o sumă de bani şi o Dacie break. Adrian Pavăl, care are acum o avere personală de 1.4 miliarde de dolari, a venit cu o investiţie de 10.000 de mărci germane, bani câştigaţi la muncă în Germania.

Dragoş şi Adrian Pavăl s-au implicat, recent, financiar la echipa de fotbal FC Bacău, care evoluează în prezent în Liga a 2-a. După 8 etape, FC Bacău e doar pe locul 14 în Liga 2, cu 9 puncte. Formaţia finanţată de fraţii Pavăl a promovat în acest sezon în Liga 2.

Topul celor mai bogaţi români

Iată topul celor mai bogaţi oameni de afaceri români, potrivit Forbes.

1-2 Matei Zaharia şi Ion Stoica (ambii cu o avere de 2.5 miliarde de dolari)

Un preot italian antimafia, țintă a Camorrei. A primit un glonț înfășurat într-o batistă, în timpul slujbeiUn preot italian antimafia, țintă a Camorrei. A primit un glonț înfășurat într-o batistă, în timpul slujbei
3. Ion Ţiriac (2.3 miliarde de dolari)

4. Dragoş Pavăl (2.2 miliarde de dolari)

5. Daniel Dineş (1.5 miliarde de dolari)

6. Adrian Pavăl (1.4 miliarde de dolari)

